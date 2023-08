Xiaomi arrête la mise à jour pour ces 8 smartphones

Tout comme Samsung, Google et les autres constructeurs, Xiaomi a sa politique de suivi logiciel. Le constructeur chinois offre généralement 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de mises à jour de sécurité à ses smartphones. Ainsi, passé un certain temps, la marque abandonne les téléphones concernés. Avec la sortie imminente d’Android 14, le constructeur vient d’ajouter moins d’une dizaine de modèles à sa liste de smartphones obsolètes.

Les 8 modèles de smartphones abandonnés par Xiaomi

La politique de Xiaomi en matière de suivi logiciel varie en fonction du modèle. Le programme de 3 ans de mise à jour logicielle et 4 ans de mise à jour de sécurité n’est réservé qu’aux smartphones haut de gamme. Pour les modèles de Redmi Note et Mi, le constructeur réserve 2 et 3 ans de mise à jour logicielle et de mise à jour de sécurité. Suivant ces programmes, voici les huit modèles qui ne sont plus suivis par la marque :

Redmi 9,

Redmi 9A,

Redmi 9C,

Redmi Note 9,

Redmi Note 9 Pro,

Xiaomi Mi 10,

Xiaomi Mi 10 Pro,

Xiaomi Mi 10 Ultra.

En plus d’avoir épuisé toute leur mise à jour majeure, aucun de ces smartphones n’a plus droit aux correctifs de sécurité mensuels que déploie très souvent la marque. Alors, si votre smartphone se trouve dans cette liste, il est possible que vous rencontriez des problèmes d’ordres logiciels qui ne seront quand même plus jamais corrigés. Cependant, une grande faille peut forcer la main à la marque chinoise.

VOIR AUSSI : Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023

Quels smartphones Xiaomi acheter en remplacement ?

En remplacement aux téléphones abandonnés par Xiaomi, il existe de nombreux nouveaux modèles sortis récemment qui pourront vous convenir. Si vous voulez d’un téléphone à jour, évitez les Note 11 déjà proches de la fin de leur période de suivi.

Vous pouvez opter pour le Redmi Note 12 5G. Vendu à environ 250 €, il s’agit d’un smartphone simple et efficace qui convient à ceux qui ont apprécié le Mi 10. Comme ce dernier, le Note 12 n’a pas beaucoup de fonctionnalités, mais il profite d’un superbe écran OLED et d’un rafraîchissement de 120 Hz. Pour le gaming, il se débrouille bien pour les jeux 3D grâce à sa puce convenable. Du côté de l’appareil photo, vous sentez clairement une évolution par rapport aux smartphones abandonnés.

Redmi Note 12 5G

Par ailleurs, si vous recherchez un smartphone plus évolué, avec plus de fonctionnalités, vous pouvez opter pour le Note 12 Pro. Commercialisé à approximativement 450 €, il offre des performances solides grâce à son processeur Dimensity 1080. Associé à l’écran vaste en Full HD+, vous profiterez de bons moments de jeux mobiles 3D.

Redmi Note 12 Pro 5G

Pour ce qui est de la photo, ce modèle embarque un capteur grand-angle de 200 mégapixels. Vous pourrez donc prendre des photos avec plus de détails. Enfin, il a une bonne autonomie et profite d’un chargeur rapide de 120W. Mais honnêtement, à ce prix, nous vous recommandons le Samsung Galaxy A54. Il est un peu plus cher, mais se montre plus polyvalent.