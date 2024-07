Qui ne connaît pas la rivalité historique qu’il y a entre Apple et Samsung sur le marché des smartphones ? Pourtant, en coulisses, les deux géants collaborent étroitement depuis des années. Cette alliance pourrait bientôt s’étendre au domaine de la photographie mobile. La marque à la pomme envisagerait d’utiliser les capteurs photo Samsung sur ses iPhone, délaissant ainsi son partenaire de longue date, Sony.

Apple va coopérer avec Samsung pour la caméra de ses iPhone

C’est l’analyste réputé Ming-Chi Kuo qui a lancé cette information sur le réseau social X. Selon ses sources, la firme de Cupertino utiliserait des capteurs photo Samsung sur ses iPhone livrés en 2026. Plus précisément, il s’agirait d’un capteur CMOS ultra grand-angle de 48 mégapixels, au format 1/2, 6 pouce. Pour rappel, les actuels iPhone 15 embarquent un capteur Sony de 12 MP.

Cette information est surprenante, étant donné qu’Apple collabore avec Sony depuis plus d’une décennie pour ses caméras. Tim Cook, le PDG d’Apple, l’avait lui-même confirmé lors d’un keynote en 2022. Ce long partenariat a d’ailleurs contribué à faire des iPhone des références en matière de photographie mobile.

Alors, pourquoi ce changement ? On suppose que la marque à la pomme cherche à diversifier ses fournisseurs ou à bénéficier des technologies avancées proposées par Samsung. Ce dernier aurait même créé une équipe spéciale pour répondre aux commandes d’Apple.

Pour les utilisateurs d’iPhone, cela pourrait se traduire par une amélioration notable de la qualité des photos en ultra grand-angle. À noter toutefois que la qualité photo d’un smartphone dépend autant du matériel que du traitement logiciel. Apple, réputée pour ses images « fidèles à la réalité », devra probablement adapter son traitement pour optimiser les nouveaux capteurs photo Samsung sur ses iPhone.

Une collaboration déjà bien établie entre les deux géants

Cette « potentielle » collaboration entre Apple et Samsung dans le domaine de la photographie ne sort pas de nulle part. En réalité, les deux entreprises entretiennent déjà un étroit lien sur d’autres aspects de la fabrication des iPhone. L’équipementier coréen fournit les écrans OLED à la firme de Tim Cook. Selon les rumeurs, il pourrait produire une nouvelle génération de dalles « M14 » pour les futurs iPhone 16 Pro.

Cette dynamique particulière entre Apple et Samsung illustre parfaitement la complexité de l’industrie technologique moderne. Bien qu’ils soient concurrents sur le marché public, ces géants travaillent ensemble en coulisse. Leur interdépendance s’explique par les avantages mutuels qu’en tirent les deux entreprises : l’expertise technique de Samsung et les volumes de productions d’Apple. On voit bien que dans le monde du high-tech, coopération et concurrence peuvent ainsi coexister.