En 2023, avec l’arrivée de la série iPhone 15, Apple se trouvait au sommet des ventes de smartphones. Voilà qu’au premier trimestre 2024, Samsung reprend l’avantage et redevient le numéro 1 des vendeurs de téléphones mobiles. Ce retour en force s’appuie sur le succès de sa dernière gamme phare, les Galaxy S24. Ces smartphones ont su conquérir les consommateurs grâce à leurs innovations technologiques et leur design attrayant.

Le retour triomphal de Samsung sur le marché des smartphones

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, confirmant l’arrivée de Samsung en tête des ventes de smartphones. Selon les rapports de l’IDC, le groupe sud-coréen a vendu 60,1 millions de téléphones, soit 20,8 % des ventes globales. C’est mieux qu’Apple avec 50,1 millions d’iPhone vendus. Leader depuis 2022, la firme de Cupertino arrive deuxième, ne gagnant que 17,3 % des parts du marché.

Même au niveau régional, la firme basée à Séoul reprend aussi l’avantage. En Europe, la marque détient 34 % des parts de marché. Aux États-Unis, elle détient désormais 36 % du marché contre seulement 48 % pour Apple. C’est une forte baisse par rapport aux 64 % gagné l’an dernier. Le ralentissement des ventes d’iPhone profite clairement à Samsung et sa gamme Galaxy S24.

Les stratégies gagnantes de Samsung pour redevenir leader

Innover ou mourir, tel semble être le crédo du fabricant sud-coréen. Le géant sud-coréen a misé sur l’innovation technologique, en intégrant l’intelligence artificielle dans ses derniers modèles Galaxy S24. Grâce à l’IA, ces smartphones offrent des fonctionnalités avancées comme l’optimisation de la batterie ou des recommandations personnalisées.

Autre point fort de la gamme S24 : ses capacités exceptionnelles en photo et vidéo. Selon les tests de Consumer Reports, la déclinaison S24 ultra dispose de la meilleure caméra du marché, surpassant même l’iPhone 15 Pro. Elle se démarque surtout par une gestion remarquable de la lumière, un zoom puissant et une qualité vidéo de très haut niveau. Parallèlement, le groupe sud-coréen a su diversifier son offre avec des modèles pliants comme Galaxy Z Fold et Z Flip. Ces derniers ont conquis un public à la recherche de nouveaux formats.

Néanmoins, le chemin ne sera pas simple pour Samsung. Apple reste un adversaire redoutable, qui devrait bientôt réagir. Selon les rumeurs, la marque à la pomme songerait à intégrer l’intelligence artificielle Gemini dans ses prochains iPhone 16 pour ne pas prendre de retard.

Le constructeur sud-coréen devra conserver son avance technologique. Il ferait mieux aussi de préparer ses futurs plans stratégiques pour rester numéro 1 en matière des ventes de smartphones.

Par ailleurs, l’essor des fabricants chinois comme Xiaomi ne doit pas être négligé. Ce dernier a vu ses ventes progresser de 33,8 % au premier trimestre 2024. Il s’affirme comme un acteur majeur sur le marché mondial des smartphones. La concurrence s’annonce donc intense tant pour Samsung que pour Apple, dans les années à venir.