Alors que l’excitation autour d’iOS 18 s’estompe, les fuites concernant le prochain iPhone 16 reprennent de plus belle. Cette fois-ci, c’est un moule de l’appareil qui semble confirmer un design déjà vu dans les rumeurs précédentes. Une vidéo, partagée par le célèbre leaker Ice Universe sur le réseau social X, montre ce que pourrait être le design de l’iPhone 16 ou l’iPhone 16 Plus.

Les points clés de cette fuite

La taille exacte de l’appareil est difficile à déterminer, mais il s’agit probablement du modèle le plus grand. Les dimensions exactes de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus restent donc encore floues. Des rumeurs indiquent cependant que tous les modèles pourraient voir leurs tailles d’écran augmenter. Cela peut aller jusqu’à 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max. Les deux téléphones devraient présenter un design similaire. Les différences notables entre les modèles résideraient dans la taille de l’écran, les dimensions globales et la capacité de la batterie.

Le design révèle également un alignement vertical des caméras. Une modification par rapport à l’agencement diagonal des modèles précédents. Ce changement pourrait permettre l’enregistrement de photos et vidéos spatiales. Un grand décalage par rapport à la disposition diagonale de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus.

Il semble aussi y avoir de la place ici pour le nouveau bouton Capture qui est censé arriver sur tous les modèles d’iPhone 16 cette année. Si les rumeurs sont vraies, le nouveau bouton donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont les photos et les vidéos sont prises.

Découvrez le Tweet de @UniverseIce ci-dessous :

Ce que cela signifie

Cette nouvelle fuite renforce l’idée que l’iPhone 16 n’apportera pas de changement radical en termes de design. On s’attend toujours toutefois à ce que les modèles Pro aient un bloc de caméra plus grand et un bouton supplémentaire. Les modèles standard devraient conserver un design similaire à celui de l’iPhone 15.

Avec ces fuites, les spéculations sur les fonctionnalités et le design du futur iPhone s’intensifient. Jusqu’à la confirmation officielle par Apple, ces informations doivent être prises avec précaution. Néanmoins, elles donnent un avant-goût excitant des innovations à venir.