Ambassadeur de marque : pourquoi une personnalité extérieure peut booster votre crédibilité business ?

Associer son entreprise à une personnalité reconnue ne relève plus seulement du marketing des grandes marques. Dirigeant, sportif de haut niveau, entrepreneur, scientifique, chef cuisinier ou expert d’un secteur peuvent aujourd’hui devenir de véritables ambassadeurs de marque. Leur rôle ne consiste pas simplement à attirer les regards. Bien choisies, ces personnalités apportent de la crédibilité au discours de l’entreprise, incarnent ses valeurs et créent une connexion plus forte avec ses publics.

Cette stratégie peut prendre plusieurs formes. Certaines entreprises construisent une collaboration sur plusieurs mois, tandis que d’autres commencent par inviter une personnalité lors d’un séminaire, d’une convention ou d’une conférence professionnelle. Cette première prise de parole permet déjà d’associer un visage, une expérience et une histoire à un message que l’entreprise souhaite faire passer.

Cependant, la notoriété ne suffit pas. Un ambassadeur pertinent doit avant tout être cohérent avec la marque, son audience et ses objectifs. Une personnalité moins connue du grand public, mais parfaitement légitime auprès d’une cible professionnelle précise, peut produire davantage d’impact qu’une célébrité très médiatisée.

Choisir le bon profil selon votre secteur et votre audience

Le choix d’un ambassadeur de marque commence donc par une question simple : à qui l’entreprise souhaite-t-elle parler ? Une personnalité qui fonctionne auprès d’un comité de direction ne produira pas nécessairement le même effet devant de jeunes collaborateurs, des partenaires commerciaux ou une communauté de clients.

Le secteur joue également un rôle déterminant. Une entreprise engagée dans une transformation managériale pourra rechercher un entrepreneur ou un ancien dirigeant capable de partager une expérience concrète du changement. Une organisation qui souhaite travailler sur la performance collective pourra s’orienter vers un sportif ou un entraîneur habitué aux environnements compétitifs. Quant aux entreprises confrontées aux bouleversements technologiques, elles auront souvent intérêt à privilégier un spécialiste de la transformation digitale ou de l’intelligence artificielle.

Pour identifier ces profils et organiser leur intervention, certaines sociétés passent par une agence spécialisée en conférenciers d’entreprise. À titre d’exemple, StartnPlay accompagne les entreprises dans la recherche de conférenciers et de personnalités pour leurs événements professionnels : séminaires, conventions, prises de parole institutionnelles. Son réseau réunit des profils variés (sportifs, experts, chefs d’entreprise) autour de thématiques comme le management, la transformation digitale ou l’intelligence artificielle. Une fois l’intervenant sélectionné, son passage peut être capté et décliné en contenus réutilisables : citations, extraits vidéo, interviews, qui prolongent la portée de l’événement bien au-delà de la date initiale. StartnPlay propose un accompagnement de bout en bout, de la recommandation jusqu’à l’organisation logistique.

L’enjeu reste néanmoins le même, quel que soit le mode de sélection : rechercher une véritable adéquation. Le parcours de la personnalité, sa manière de s’exprimer, ses engagements publics et l’image qu’elle véhicule doivent correspondre au territoire de la marque. Cette cohérence conditionne largement la crédibilité de l’opération.

VOIR AUSSI : 6 conseils clés pour une animation de séminaire d’entreprise réussi

Pourquoi une personnalité extérieure renforce-t-elle la crédibilité d’une entreprise ?

Une entreprise parle naturellement de ses produits, de ses valeurs et de ses ambitions. Le public le sait. Par conséquent, un discours exclusivement porté par la marque peut rapidement être perçu comme institutionnel ou promotionnel.

L’intervention d’une personnalité extérieure modifie cette dynamique. Elle apporte son propre parcours et un regard différent. Lorsqu’un ancien champion explique comment un collectif réagit après un échec, ou lorsqu’un entrepreneur raconte les décisions qui ont accompagné une transformation difficile, le propos s’appuie sur une expérience identifiable.

Cette légitimité extérieure agit comme un transfert de crédibilité, à condition que l’association paraisse naturelle. Une personnalité reconnue pour son exigence, sa capacité à fédérer ou son expertise technologique peut contribuer à renforcer ces mêmes dimensions dans la perception de l’entreprise qui l’invite.

L’effet devient particulièrement intéressant lorsqu’il existe un lien réel entre le discours de l’intervenant et les problématiques rencontrées par le public. Le collaborateur ne doit pas repartir uniquement avec le souvenir d’avoir rencontré quelqu’un de connu. Il doit pouvoir relier ce témoignage à son quotidien professionnel.

VOIR AUSSI : 10 avantages apportés par l’organisation d’un team building pour une entreprise

De la conférence à l’ambassadeur de marque

Toutes les collaborations n’ont pas besoin de commencer par un contrat d’ambassadeur à long terme. Une conférence d’entreprise constitue parfois un excellent premier terrain d’expérimentation. Elle permet d’observer la réaction du public, la compatibilité entre la personnalité et la culture de l’organisation ainsi que la qualité des messages produits.

Une intervention réussie peut ensuite évoluer vers une relation plus large. L’entreprise peut solliciter la personnalité pour d’autres événements, une campagne de communication, une opération de relations publiques ou des contenus éditoriaux.

Cette progression présente un avantage : elle permet de construire une association crédible dans le temps plutôt que de juxtaposer artificiellement une célébrité et un logo.

Une incarnation plus humaine du message

Les entreprises communiquent souvent autour de notions abstraites comme le leadership, l’innovation, l’engagement, la résilience ou la performance collective. Ces concepts deviennent beaucoup plus faciles à mémoriser lorsqu’une personne les rattache à une expérience vécue.

Le récit joue ici un rôle majeur. Un ancien sportif peut raconter une défaite décisive plutôt que simplement parler de résilience. Un chef d’entreprise peut détailler un choix risqué plutôt que réciter des principes de leadership. Cette incarnation donne de la matière au message et favorise sa mémorisation.

Un événement qui devient un point de départ

L’autre intérêt réside dans la durée de vie de l’intervention. Une conférence ne doit plus nécessairement disparaître lorsque les participants quittent la salle. Avec l’accord de la personnalité et les droits nécessaires, l’entreprise peut capitaliser sur les contenus créés pendant l’événement.

Une interview réalisée en marge du séminaire peut alimenter une communication interne. Une citation peut devenir un visuel pour les réseaux sociaux. Un passage vidéo peut être intégré à une publication LinkedIn ou à une campagne destinée aux collaborateurs. Ainsi, une prise de parole de quelques dizaines de minutes peut nourrir plusieurs semaines de communication.

VOIR AUSSI : Guide essentiel du team building : renforcer cohésion et performance

Transformer une intervention ponctuelle en véritable actif de communication

Cette réutilisation change profondément la rentabilité d’une collaboration avec une personnalité. Au lieu de raisonner uniquement en nombre de participants présents le jour J, l’entreprise peut réfléchir à l’ensemble des audiences qu’elle souhaite toucher avant, pendant et après l’événement.

En amont, l’annonce d’un intervenant reconnu peut susciter l’intérêt et favoriser les inscriptions. Pendant l’événement, la personnalité crée un moment identifiable, propice aux échanges et aux contenus. Ensuite, les meilleurs passages peuvent être adaptés aux différents canaux de communication.

Quelques formats se prêtent particulièrement bien à cette logique :

des extraits vidéo courts pour LinkedIn ou la communication interne ;

pour LinkedIn ou la communication interne ; des citations accompagnées d’un visuel ;

une interview plus approfondie de l’intervenant ;

un compte rendu éditorial reprenant les principaux enseignements.

Il faut toutefois anticiper cette exploitation. Les conditions relatives au droit à l’image, aux supports autorisés et à la durée d’utilisation des contenus doivent être clarifiées avant leur diffusion. Une intervention événementielle n’accorde pas automatiquement à l’entreprise un droit illimité sur l’image de la personnalité.

Notoriété et influence ne suffisent pas à faire un bon ambassadeur

L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à sélectionner une personnalité uniquement à partir de sa célébrité ou de son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ces indicateurs donnent une idée de son exposition, mais ils ne garantissent ni la pertinence du profil ni sa capacité à porter le message d’une entreprise.

Dans un contexte B2B, la légitimité peut peser davantage que l’audience brute. Un expert très identifié dans son secteur peut convaincre une audience de décideurs là où une personnalité beaucoup plus célèbre laissera peu de traces si son parcours n’a aucun rapport avec le sujet.

Avant de s’engager, l’entreprise gagne donc à évaluer plusieurs dimensions : la cohérence des valeurs, la connaissance des problématiques abordées, la capacité à prendre la parole devant le public visé et, bien entendu, la réputation de la personnalité.

Il faut aussi regarder son actualité et ses prises de position publiques. Associer un visage à une marque crée nécessairement un lien d’image. Cette force constitue précisément l’intérêt de la démarche, mais elle implique également une sélection rigoureuse.

Sportifs, entrepreneurs, experts : quel profil pour quel message ?

Les sportifs de haut niveau occupent une place particulière dans les événements professionnels. Leurs expériences permettent d’aborder naturellement la préparation, la pression, le collectif, l’échec ou la recherche de performance. Des personnalités issues du football, du rugby, du basket ou encore de l’aéronautique peuvent ainsi apporter un regard très différent de celui d’un consultant traditionnel.

Les entrepreneurs et dirigeants offrent une autre perspective. Leur expérience se prête davantage aux sujets liés à la prise de décision, au management, à la croissance ou à la transformation d’une organisation. Leur force tient souvent aux exemples concrets qu’ils peuvent partager avec des managers confrontés à des problématiques similaires.

Enfin, les philosophes, scientifiques et spécialistes des nouvelles technologies permettent de prendre davantage de hauteur. Face à l’accélération de l’intelligence artificielle, par exemple, les entreprises ne cherchent pas seulement des explications techniques. Elles veulent aussi comprendre comment ces technologies transformeront le travail, les compétences, les responsabilités et les modes de management.

Le profil idéal dépend donc moins de son métier que de la correspondance entre son expérience et l’objectif poursuivi.

Comment mesurer l’impact d’un ambassadeur de marque ?

Une opération réussie ne se mesure pas uniquement aux applaudissements qui suivent une conférence. Les critères doivent être définis avant même de sélectionner la personnalité.

Pour un événement interne, l’entreprise peut observer le taux de participation, recueillir les retours des collaborateurs et mesurer la mémorisation des messages. Pour une opération externe, elle pourra suivre la portée des contenus, les interactions sur les réseaux sociaux, les reprises médiatiques ou encore les contacts commerciaux générés.

Cependant, tous les bénéfices ne sont pas immédiatement quantifiables. Une personnalité pertinente peut également renforcer la marque employeur, favoriser la fierté d’appartenance ou donner davantage de relief à une convention annuelle. Ces effets s’inscrivent parfois sur une période plus longue.

C’est pourquoi la question à poser n’est pas simplement « combien de personnes cette personnalité peut-elle toucher ? », mais plutôt « que voulons-nous que notre public retienne après sa prise de parole ? ».

Une stratégie efficace quand la personnalité sert réellement le message

Faire intervenir une célébrité uniquement pour créer un effet spectaculaire peut fonctionner quelques heures. Construire une association cohérente entre une personnalité, une entreprise et un message produit des effets beaucoup plus durables.

Le meilleur ambassadeur de marque n’est donc pas nécessairement le nom le plus célèbre. C’est celui dont le parcours rend le discours de l’entreprise plus crédible et plus mémorable. Sa présence doit apporter quelque chose que la marque aurait davantage de difficultés à produire seule : une expérience vécue, une expertise reconnue, une émotion ou une capacité particulière à mobiliser un public.

Lorsqu’elle prépare correctement cette collaboration, l’entreprise peut enfin dépasser le cadre de l’événement. La conférence devient alors une matière éditoriale, la personnalité un relais de crédibilité et les contenus produits un moyen de prolonger l’impact auprès d’une audience beaucoup plus large.

Noter cet article