Lancer un site e-commerce est sans doute le vœu de nombreux commerçants aujourd’hui. En effet, ces dernières années, les boutiques en ligne se sont développées d’une manière exponentielle, puisque leurs avantages sont nombreux par rapport à une boutique physique. Un site e-commerce permet par exemple de démarrer son activité sans avoir un local ou aussi d’atteindre un plus grand nombre de personnes, dans sa région, son pays et même partout dans le monde. Logiquement, plusieurs personnes veulent lancer leur boutique en ligne pour développer leur entreprise et accroître leur vente. Mais alors comment lancer un site e-commerce ? Découvrez 10 étapes à prendre au sérieux.

1. Régler les détails de l’entreprise

Un site e-commerce est géré par une entreprise donnée. Ceci étant, avant de lancer votre boutique en ligne, vous devez régler tous les détails liés à l’entreprise. Ceci implique le choix du secteur d’activité, l’étude du marché, les démarches juridiques pour la création de l’entreprise, l’analyse de la concurrence, les produits à vendre, les fournisseurs, les sociétés de livraison, etc.

Pour ce qui concerne le choix du secteur d’activité, n’hésitez pas à faire des recherches pour voir les secteurs d’activité les moins visibles sur le web et étudier leur potentialité. Ils sont sûrement les meilleurs. Sinon, vous pouvez toujours choisir un secteur déjà célèbre, mais vous devez avoir une bonne stratégie de vente pour faire la différence. À cet effet, n’hésitez pas à suivre une formation pour lancer un site e-commerce.

Par rapport à la démarche juridique, il s’agit de choisir une forme juridique pour son entreprise et de la déclarer. Si vous êtes plusieurs à gérer l’entreprise ou que vous allez embaucher des salariés, le mieux serait d’opter pour une SARL. Mais si vous êtes seul, le statut d’auto-entrepreneur est parfait.

En ce qui concerne les fournisseurs, il est important de trouver un prestataire de confiance. Vous pouvez demander des recommandations ou mener des recherches vous-même.

Enfin, la livraison est cruciale. Ceci étant, vous devez opter pour une société de livraison sérieuse pour optimiser la relation client.

2. Choisir et réserver un nom de domaine

Le nom de domaine est l’identité de votre site e-commerce sur le web. C’est lui qui va permettre aux clients de retrouver votre boutique sur le web.

Le nombre de sites internet ne cessant d’augmenter chaque jour, vous devez mener une recherche en ligne pour savoir si le nom de domaine auquel vous pensez est toujours libre. Sinon, pensez à un autre, vérifiez sa disponibilité et réservez-le.

Cependant, vous devez veiller pour qu’il y ait une relation entre votre nom de domaine et le nom de votre boutique.

3. Choisir le CMS

Pour créer un site e-commerce, vous avez deux possibilités : soit utiliser un CMS, soit coder entièrement le site.

Le CMS est aujourd’hui l’option la plus utilisée pour monter une boutique en ligne. Avec cette option, vous n’aurez pas à vous perdre la tête pour monter votre site vous-même. De plus, elle est moins chère par rapport au codage complet du site qui peut vous prendre jusqu’à 10 000 €.

À cet effet, il existe une pluralité d’options de CMS : vous pouvez utiliser WordPress avec WooCommerce, Prestashop, Shopify, Magento, Wizishop, etc.

4. Rédiger un cahier des charges

Le cahier des charges est le document qui va diriger la création de votre site e-commerce. Il délimite les contours de votre boutique en ligne et aide les prestataires à rester focus.

Comment voulez-vous que le site se présente ? Quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin sur le site ? Vous devez définir tout cela afin de permettre à votre prestataire de création de sites e-commerce ou vous-même d’avancer correctement.

5. Déclarer son site à la CNIL

Étant un site e-commerce, vous aurez à gérer des informations personnelles de vos clients. Il est donc indispensable de faire une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale des Prospects et des Clients). La commission doit être informée des données que vous collectez, comment vous les collectez, le traitement que vous en faites, les moyens de protection mis en place, etc. Sinon, vous pourrez être épinglé.

6. Concevoir le site e-commerce

Une fois le choix de CMS effectué, vous devez maintenant trouver un prestataire pour la conception du site marchand.

Vous pouvez confier votre travail à une agence web. Composée de plusieurs experts, celle-ci vous livrera votre site dans les plus brefs délais. Le coût sera quand même plus élevé qu’un site classique avec la gestion des produits, du panier et des méthodes de paiement.

Recourir à un freelance est également un bon choix. Pour en trouver, rendez-vous sur les sites de freelancing. Il s’agit d’une option moins chère, mais le travail peut prendre du temps.

7. Rédiger les mentions légales et CGV

Avant de lancer votre site e-commerce, vous devez rédiger les pages obligatoires : les mentions légales et les conditions générales de vente.

Ces pages doivent contenir des informations obligatoires telles que le nom de l’entreprise, son adresse, le numéro SIRET, le numéro de la CNIL, l’hébergeur du site, le gérant du site et ses coordonnées, etc.

Ce faisant, vous vous conformez aux règles en vigueur et évitez des représailles potentielles.

8. Ajouter les produits et fiches produits

Dès que toutes les pages du site e-commerce sont prêtes, vous devez maintenant mettre en ligne vos produits et rédiger une description pour chaque produit mis en vente. Vous devez rédiger des fiches produit de qualité afin de convertir les internautes qui viendront sur votre boutique en ligne.

À cet effet, faites des recherches pour utiliser les bons mots-clés. Ceci fait partie des techniques marketing SEO et vous aidera à attirer beaucoup plus de clients.

9. Définir ses indicateurs de performances

Définir des indicateurs de performances est important pour vous permettre de rester focus sur vos objectifs. Vous saurez alors si les techniques de vente adoptées marchent, lesquelles ne marchent pas assez et comment les optimiser.

Comme techniques de vente, vous pouvez mettre en place un objectif à atteindre en termes de visite sur le site e-commerce, sources de trafic, nombre d’ajouts aux paniers, vente mensuelle, etc.

À cet effet, vous pouvez configurer certains outils pour suivre vos données. Il en existe une variété qui est directement intégrée à votre CMS, mais Google Analytics vous aidera énormément à suivre vos visites.

10. Développer le marketing de son site e-commerce

C’est le lieu de faire connaître votre boutique en ligne. Dès que la conception est terminée, que toutes les pages sont remplies et les produits mis en ligne, vous pouvez officiellement lancer votre site e-commerce. Au départ, vous êtes peu connu. Il faut alors développer le marketing de votre boutique.

En premier, créez des pages pour votre site e-commerce sur les réseaux sociaux. Lancez des pubs pour vous faire connaître et inviter les gens à vous suivre.

N’hésitez pas à mettre en place une promotion à l’occasion du lancement de votre site e-commerce. Vous ferez vos premières ventes et pourrez attirer plus de visiteurs. Aussi, si vous ajoutez un blog à votre site e-commerce, vous pourrez générer régulièrement des visiteurs et augmenter vos ventes.

Bonus : 10 idées rentables pour booster votre site e-commerce

Avec l’ascension fulgurante du commerce en ligne, s’engager dans des idées rentables peut propulser votre site e-commerce vers de nouveaux sommets. Voici quelques suggestions innovantes :

Optimisation Mobile : Un site web adapté aux mobiles est indispensable. Avec l’augmentation de l’utilisation des smartphones pour les achats en ligne, un site e-commerce réactif et convivial pour les mobiles peut considérablement augmenter vos ventes. Dropshipping : Minimisez vos risques et vos coûts de stockage. Le dropshipping vous permet de vendre des produits sans les stocker physiquement, offrant une souplesse et une efficacité accrues. E-commerce Niché : Spécialisez-vous dans un secteur spécifique. En ciblant une niche, vous réduisez la concurrence et augmentez vos chances de fidéliser une clientèle dédiée. Marketing d’Influence : Collaborez avec des influenceurs pour atteindre de nouveaux publics. Cette stratégie peut améliorer la visibilité de votre marque et accroître la confiance des consommateurs. Ventes Croisées et Complémentaires : Augmentez la valeur moyenne de vos commandes en proposant des produits complémentaires ou en incitant à l’achat de produits supplémentaires. Abonnements : Proposez des abonnements pour des produits récurrents. Cela garantit des revenus stables et améliore la fidélisation de la clientèle. Produits Éco-Responsables : Engagez-vous dans le développement durable. Les produits éco-responsables attirent une clientèle consciente de l’environnement, un marché en pleine expansion. Publicité Ciblée : Investissez dans des campagnes publicitaires ciblées. Utilisez les données de vos clients pour créer des publicités personnalisées et pertinentes. Optimisation SEO : Améliorez votre visibilité sur les moteurs de recherche. Un bon référencement peut drastiquement augmenter le trafic vers votre site et donc vos ventes. Expérience Utilisateur Personnalisée : Offrez une expérience d’achat personnalisée. Utilisez les données des clients pour recommander des produits et créer une expérience unique.

En conclusion, le succès de votre site e-commerce repose sur l’innovation et l’adaptabilité. En intégrant ces idées rentables, vous positionnerez votre entreprise pour prospérer dans le paysage numérique en constante évolution.