Google n’a même pas encore sorti Android 15 qu’on évoque déjà son successeur, Android 16. Attendu l’an prochain, le nouvel OS pourrait en effet arriver plus tôt que prévu. Cette sortie anticipée suscite ainsi l’intérêt des utilisateurs. De plus, l’OS promet des innovations significatives, tant sur le design de l’interface que sur les autres changements. Et tout cela ne plaira pas forcément à tout le monde.

Une sortie tardive d’Android 15

La série Pixel 9 a connu un changement radical qui a marqué une tradition bien établie. Jusqu’à présent, chaque nouveau Pixel était accompagné d’une mise à jour Android. Par exemple, la série Pixel 6 est sortie avec Android 12, le Pixel 7 avec Android 13, ainsi de suite. Cependant, la série Pixel 9 de 2024 a été commercialisée sans Android 15. Ce dernier ne sortira sur les appareils Pixel que le 15 octobre 2024.

Cela s’explique par le fait que la série Pixel 9 a été lancée deux mois plus tôt que prévu, tandis qu’Android 15 conserve son calendrier de sortie habituel. Cela dit, Google pourrait compenser ce retard en proposant Android 16 avec la future série Pixel 10 dès août 2025.

La firme pourrait en effet surprendre ses utilisateurs avec un lancement anticipé d’Android 16. Celui-ci pourrait en effet sortir pour le deuxième trimestre 2025, soit entre avril et juin. Des indices dans le code de l’Android Open Source Project (AOSP) mentionnent d’ailleurs la référence « 25Q2 ». Cela semble confirmer une sortie plus précoce que d’habitude.

Ce changement s’expliquerait par le modèle de développement « trunk » adopté par Google. Ce modèle permet en effet de réduire les délais entre les mises à jour majeures. Cette approche plus rapide permettrait ainsi aux futurs appareils Pixel de bénéficier d’Android 16 dès leur lancement, ce qui améliorerait l’expérience des utilisateurs.

Pour revenir sur Android 15, les améliorations sur l’OS concerneront notamment les commandes multimédias, l’expérience photo et la prise en charge des grands écrans. Tandis que certaines fonctionnalités d’Android 16 sont déjà en aperçu.

Les promesses d’Android 16

Android 16 s’annonce comme une mise à jour majeure qui pourrait bouleverser l’expérience utilisateur. Selon Mishaal Rahman d’Android Authority, l’interface utilisateur subira une refonte importante. L’une des principales modifications concernera le panneau de notifications, désormais plus compact et n’occupant qu’un quart de l’écran au lieu de la totalité. Ce nouveau design permettra une meilleure lisibilité, mais le changement de mode d’accès aux Paramètres rapides via un glissement à deux doigts pourrait déstabiliser certains utilisateurs habitués au fonctionnement actuel.

En plus de l’interface, Android 16 introduira d’autres fonctionnalités comme le mode bureau. Ce dernier va permettre d’exécuter plusieurs applications en mode fenêtré, semblable à un environnement de bureau traditionnel. Ce mode, testé avec Android 15, sera étendu, offrant une plus grande flexibilité pour l’utilisation sur des écrans externes.

Les améliorations du screencasting et de l’enregistrement d’écran seront également au rendez-vous. Android 16 proposera un indicateur de minuterie intégré à la barre d’état pour simplifier la gestion des enregistrements. Cette fonctionnalité permettra également d’arrêter un enregistrement ou un screencast sans avoir à dérouler la barre de notifications, rendant l’expérience plus fluide.

Les notifications compactes feront également partie des nouveautés. Cette fonctionnalité, introduite dans les versions bêta d’Android 15, sera optimisée dans Android 16. Les notifications occuperont moins d’espace sur l’écran, rendant l’interface moins intrusive, surtout lors de la lecture de contenu en plein écran.