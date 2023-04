Binance Earn : comment fonctionne le système de récompense ?

Binance est l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde. Elle offre une grande variété de services à ses utilisateurs. Tel que le trading, le prêt et le staking de crypto-monnaies. En tant qu’utilisateur de Binance, vous pouvez obtenir divers types de bons en récompense de vos activités sur la plateforme. Chaque bon octroie des avantages différents. Comme des tokens gratuits, des améliorations de niveau VIP, ou encore des prêts sans intérêt pour le trading sur marge.

Le fonctionnement des récompenses Binance Earn

Binance Earn est un système de récompenses qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs avoirs en crypto-monnaies. Le fonctionnement de ce système est assez simple. Les utilisateurs déposent leurs fonds dans des produits d’épargne Binance Earn et reçoivent des intérêts sur ces dépôts.

Les produits d’épargne Binance Earn se déclinent en plusieurs catégories. Chacune offrant des taux d’intérêt différents en fonction de la période de blocage et de la crypto-monnaie choisie. Les produits les plus populaires incluent les produits de placement flexible, les produits de placement à terme et les produits de placement liquide.

En optant pour un produit de placement flexible, les utilisateurs peuvent déposer et retirer des fonds à tout moment, sans aucune restriction. En revanche, les produits de placement à terme ont des périodes de blocage allant de quelques jours à plusieurs mois. Ainsi, offrant des taux d’intérêt plus élevés en contrepartie. Quant aux produits de placement liquide, ils permettent aux utilisateurs de déposer ou de retirer des fonds en quelques secondes, mais avec des taux d’intérêt plus faibles que les autres produits.

Le système de récompenses Binance Earn permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs avoirs en crypto-monnaies via les produits d’épargne de la plateforme Binance. Les produits de placement Binance Earn offrent des taux d’intérêt variés selon la période de blocage et la crypto-monnaie choisie. Cela permet aux utilisateurs de trouver le produit le plus adapté à leurs besoins.

Les différents types de bons Binance

Binance offre une variété de bons à titre de récompenses qui permettent aux utilisateurs de bénéficier de divers avantages. Voici une liste de ces bons et leurs caractéristiques.

Bon de token . Il permet de récupérer des tokens gratuits sur votre portefeuille Spot, sans aucune restriction d’utilisation, de transfert ou de retrait.

. Il permet de récupérer des tokens gratuits sur votre portefeuille Spot, sans aucune restriction d’utilisation, de transfert ou de retrait. Bon de remise des frais de trading . Il permet de profiter d’une remise sur les frais de trading sur le marché spot pour une période limitée.

. Il permet de profiter d’une remise sur les frais de trading sur le marché spot pour une période limitée. Bon de bonus Futures . Il permet de récupérer des tokens gratuits qui ne peuvent être utilisés que comme collatéral dans le cadre du trading de Futures.

. Il permet de récupérer des tokens gratuits qui ne peuvent être utilisés que comme collatéral dans le cadre du trading de Futures. Bon de marge à 0 % d’intérêt . Il permet de profiter de prêts sans intérêt pour une période limitée dans le trading sur marge.

. Il permet de profiter de prêts sans intérêt pour une période limitée dans le trading sur marge. Bon de surclassement VIP . Il permet de passer à un niveau VIP supérieur pendant une période limitée, avec un retour automatique au niveau VIP précédent à l’expiration du bon.

. Il permet de passer à un niveau VIP supérieur pendant une période limitée, avec un retour automatique au niveau VIP précédent à l’expiration du bon. Fonds d’essai flexible .Il offre la possibilité de récupérer des fonds d’essai pour certains produits flexibles de Simple Earn, avec des récompenses quotidiennes pendant une période limitée.

.Il offre la possibilité de récupérer des fonds d’essai pour certains produits flexibles de Simple Earn, avec des récompenses quotidiennes pendant une période limitée. Fonds d’essai verrouillés. Il autorise de récupérer des fonds d’essai pour souscrire à des produits spécifiques verrouillés Simple Earn, avec des récompenses quotidiennes pendant une période limitée.

Comment fonctionnent les bons de bonus Futures Binance ?

Les bons de bonus Futures Binance sont des tokens gratuits à utiliser comme collatéral pour le trading de Futures. Ils doivent être réclamés avant leur date d’expiration et ne peuvent être échangés contre d’autres récompenses.

On ne peut utiliser ces bons que pour trader sur la plateforme Binance Futures. Et il est impossible de les transférer vers d’autres comptes. Si un utilisateur n’effectue aucun trade Future après l’échange d’un bon de bonus, Binance peut récupérer le bonus sur son compte. On peut retirer les montants des bonus en fonction du gain total accumulé pendant le trading de Futures, mais seulement si le gain dépasse le montant du bonus. Il n’est pas possible de demander des bons de bonus pour les sous-comptes. Binance peut annuler ou modifier les règles applicables aux bons de bonus et autres promotions à tout moment.

Il est important de noter que les investissements en crypto-monnaies comportent des risques, et que vous devez effectuer vos propres recherches et analyses avant de prendre des décisions d’investissement. Binance ne garantit pas les rendements de l’investissement et ne peut être tenu responsable des pertes résultant de votre investissement.

