Samsung vient de dévoiler une nouvelle génération de son assistant virtuel, Bixby. Elle fait son apparition en exclusivité sur les smartphones pliables Galaxy W25 et W25 Flip, destinés au marché chinois. Cette mise à jour ambitieuse positionne son assistant vocal comme un sérieux concurrent face à ceux de Google et d’Apple.

Une nouvelle génération avec des fonctionnalités avancées pour un assistant plus intelligent

Pendant des années, l’assistant vocal de Samsung, peinait à suivre le rythme imposé par Google Assistant et Siri. Souvent considéré comme une solution de second plan, cet outil n’avait pas les fonctionnalités qui pouvaient véritablement s’imposer dans le quotidien des utilisateurs Samsung. Pour se rattraper, le géant coréen dévoile une version totalement repensée de Bixby. Cette nouvelle génération est dotée de technologies d’intelligence artificielle générative. Cela va ainsi permettre de rivaliser avec les assistants vocaux populaires de Google et d’Apple.

En intégrant de modèles de langage étendus (LLM), elle peut désormais interpréter et exécuter des commandes complexes en une seule phrase. Vous lui demandez, par exemple : « Il fait nuageux dehors, que dois-je porter pour aller travailler ? ». Le nouvel assistant sera en mesure de vous fournir à la fois les prévisions météorologiques et des conseils vestimentaires adaptés.

En outre, Bixby est capable d’analyser le contenu affiché à l’écran pour proposer une aide contextuelle. Si vous discutez d’un lieu de rendez-vous avec un contact, vous pourrez lui demander « Naviguer ici ». Et il identifiera l’adresse en question pour lancer l’application de cartographie de votre smartphone.

Autre nouveauté, l’outil génère à la demande du contenu comme des documents, présentations ou feuilles de calcul, sur la base de vos instructions. Son interface utilisateur a également été revue pour offrir une expérience plus immersive et moderne. Il y a même des animations colorées rappelant celles de Gemini et de la nouvelle Siri.

Quand utiliser cette nouvelle version de Bixby ?

Pour le moment, le nouveau Bixby n’est disponible que sur les smartphones pliables Galaxy W25 et W25 Flip. Ceux-ci étant exclusivement lancés sur le marché chinois. Toutefois, on peut s’attendre à ce que Samsung déploie cette mise à jour au niveau mondial avec la sortie d’One UI 7.0. Ce qui devrait coïncider avec le lancement de la série Galaxy S25 début 2025.

Le géant sud-coréen ambitionne de renforcer son écosystème en intégrant Bixby à divers appareils connectés, allant des smartphones aux appareils électroménagers. Cette stratégie vise à offrir une expérience utilisateur cohérente et enrichie, tout en rivalisant avec les avancées rapides de ses concurrents.

Jusqu’à présent, Google Assistant reste l’assistant par défaut sur la plupart des appareils Galaxy en raison d’un accord de 8 milliards de dollars. Néanmoins, cette mise à jour démontre l’engagement de Samsung dans la course à l’IA. Reste à voir si Bixby parviendra à véritablement rivaliser avec les mastodontes que sont Google Gemini et la nouvelle Siri d’Apple.