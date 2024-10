Google améliore l’interface de son IA Gemini avec un nouveau design plus épuré sur Android. Depuis son lancement, l’application Gemini n’a cessé d’évoluer et cette mise à jour propose un changement majeur. Cette fois, la firme propose une interface moins chargée et plus intuitive. Cette refonte permet une navigation plus fluide. Le plus ? Tout semble en accord avec les attentes des utilisateurs d’Android et le design minimaliste de Google.

Google améliore l’interface de Gemini sur Android

L’interface précédente de Gemini sur Android était critiquée pour être trop encombrée. Les éléments comme le carrousel de suggestions de prompts et la section « Chats & Gems » prenaient en effet une place importante à l’écran. Désormais, ces éléments ont été supprimés. Cela laisse alors la place à une interface beaucoup plus épurée. Les utilisateurs sont accueillis par un simple écran avec un message personnalisé, et une icône discrète de bulle de chat permet d’accéder à l’historique des conversations.

Parmi les autres changements notables, le bas de l’écran devient également plus simple. Au lieu des boutons distincts pour le microphone et la caméra, Google les a fusionnés en un seul bouton dans la zone de texte. Une nouvelle animation fait aussi son entrée pour une interaction plus fluide. Ces améliorations rendent l’interface plus intuitive et plus en phase avec les principes de design épurés de Google. Il vous rappellera d’ailleurs l’apparence minimaliste de la page d’accueil de Google Search.

Cette refonte est une étape importante pour rendre l’IA Gemini plus accessible aux nouveaux utilisateurs. Avec cela, Google vise aussi à améliorer l’expérience générale pour ceux qui sont déjà familiers avec l’application.

Et les autres améliorations ?

En plus des améliorations visuelles, Google prévoit d’autres nouveautés pour Gemini sur Android. L’une des fonctionnalités les plus attendues est l’ajout d’un bouton AI directement sur l’écran de verrouillage des appareils Android. Actuellement en phase de test, ce bouton, situé sous le lecteur d’empreintes digitales, permettra un accès rapide à Gemini sans avoir à déverrouiller l’appareil, rendant l’interaction avec l’IA encore plus fluide et instantanée.

Par ailleurs, l’écran d’accueil de Gemini a également subi quelques modifications subtiles, permettant une meilleure personnalisation et une meilleure gestion des extensions. Ces extensions, comme celles pour WhatsApp et Spotify, permettent à Gemini de mieux s’intégrer avec d’autres applications. Le but est de faciliter l’envoi de messages et l’accès à des contenus multimédias directement depuis l’interface Gemini.