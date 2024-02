Combien dois-je mettre de côté par mois ?

Bien que le salaire ne puisse pas rendre riche, il peut permettre de vivre décemment. Mais là aussi, il est essentiel de savoir gérer ses revenus. Au-delà des dépenses mensuelles, vous devez épargner un certain pourcentage de votre salaire. Pour cela, les gens ont souvent du mal à définir le montant exact à mettre de côté par mois. Retenez qu’il n’y a pas de somme fixe. Le montant à épargner dépend de votre salaire et de votre capacité. Après cela, vous pouvez utiliser quelques techniques pour trouver le montant juste à épargner par mois.

Établissez vos objectifs financiers et calculez vos dépenses mensuelles

Que vous souhaitiez constituer un fonds d’urgence, épargner pour l’achat d’une maison, préparer votre retraite ou rembourser des dettes, chaque objectif nécessite une certaine approche. Une fois vos objectifs clairement définis, vous pourrez mieux évaluer combien vous devez épargner chaque mois pour les atteindre.

Par exemple, pour faire face aux imprévus, il est conseillé d’avoir une épargne équivalente à (au moins) un mois de revenus).

Les experts recommandent même de se constituer une épargne suffisante pour couvrir les dépenses pendant au moins 90 jours sans entrée.

Considérez votre capacité d’épargne

Votre capacité à épargner chaque mois dépend de divers facteurs, notamment votre revenu, vos dépenses, votre style de vie et vos priorités financières. Pour déterminer le montant que vous pouvez raisonnablement mettre de côté mensuellement, vous devez d’abord évaluer vos sorties. Faites une liste de toutes vos dépenses fixes et variables (le loyer ou l’hypothèque, les factures d’électricité et les dépenses alimentaires). Soustrayez ensuite vos dépenses totales de votre revenu mensuel pour obtenir le montant disponible pour l’épargne.

Si vos sorties sont élevées par rapport à votre revenu, vous devrez peut-être revoir votre budget. Vous pourrez ainsi réduire vos dépenses afin de libérer plus d’argent pour l’épargne. Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez vous permettre d’épargner chaque mois sans compromettre votre qualité de vie.

Selon votre salaire, vous pouvez par exemple épargner 5%, 10 % ou même 30 % de vos revenus par mois, si vous avez un revenu respectivement de 1000, 1500 et 2000 à 3000 euros.

Une fois encore, tout dépend de vos charges. Une personne vivant seule (sans quelqu’un à charge) avec un revenu confortable de 3 000 euros par mois aura plus de marge de manœuvre pour épargner. En revanche, une personne avec trois enfants à charge, un prêt hypothécaire et d’autres dépenses importantes aura moins de capacité d’épargne.

Utilisez la règle du 50/30/20

La règle du 50/30/20 est une méthode populaire pour répartir votre revenu mensuel après avoir déduit les impôts. La première étape de cette règle consiste à consacrer 50% de votre revenu à couvrir vos besoins essentiels. Cela comprend le loyer ou l’hypothèque, les factures d’électricité et d’eau, les transports, les assurances et les dépenses alimentaires de base.

Ensuite, vous pouvez allouer 30% de votre revenu à des dépenses discrétionnaires ou à des envies. Il s’agit de choses que vous souhaitez, mais qui ne sont pas absolument nécessaires à votre survie (manger au restaurant, acheter des vêtements, partir en vacances, etc).

Enfin, les 20% restants de votre revenu devraient être réservés à l’épargne ou plus loin au remboursement de dettes.

Pour finir, votre capacité à épargner chaque mois peut fluctuer en fonction de votre situation financière et de vos priorités changeantes. Vous pouvez donc rester flexible et ajuster votre plan d’épargne en conséquence. Si vous avez une plus grande entrée, n’hésitez pas à mettre davantage de côté.