Quels sont les avantages et inconvénients de l’épargne salariale ?

Quand on parle de l’épargne salariale, on n’en mentionne souvent que les avantages. Elle est en effet intéressante pour se constituer une réserve d’argent et investir dans divers produits financiers. Entre autres, il y a les fonds communs de placement ou des actions de l’entreprise, avec certains avantages fiscaux à la clé. Cependant, ce dispositif peut également comporter des risques liés aux fluctuations du marché financier ainsi qu’à la complexité des différents mécanismes proposés par les plans. Découvrez ici les avantages et les inconvénients de l’épargne salariale.

Les avantages de l’épargne salariale

L’épargne salariale donne aux employés la possibilité de se constituer une réserve d’argent grâce à des versements et aux contributions de leur employeur. Elle permet aussi de jouir d’un certain nombre d’avantages fiscaux.

Se constituer une épargne régulière

Si vous voulez économiser sans vous compliquer la vie, l’épargne salariale est une excellente option. Les prélèvements sont automatiquement effectués sur votre salaire, ce qui vous permet de mettre de l’argent de côté progressivement. Vous avez ensuite la possibilité de diversifier vos investissements en choisissant parmi différents supports. Vous pouvez opter pour des placements sur des actions, des obligations ou même des investissements dans l’immobilier. Grâce à cette diversification, vous allez maximiser le rendement de votre épargne tout en limitant le risque de perte en capital.

Profiter des contributions financières de l’employeur

Les entreprises ont la possibilité d’apporter leur contribution à l’épargne salariale de leurs employés, que ce soit sous forme de versements directs ou d’abondements. Cette contribution peut aller jusqu’au triple (300 %) du montant investi par le salarié. Toutefois, cette contribution est plafonnée à 8 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour le Plan d’Épargne Entreprise et à 16 % pour le Plan d’Épargne Retraite Collectif. Par exemple, avec un abondement de 75 %, pour chaque 1000 € épargnés par le salarié, l’entreprise ajoute 750 € supplémentaires.

Bénéficier d’une fiscalité avantageuse

La fiscalité avantageuse de l’épargne salariale s’exprime pleinement à travers les plans d’épargne entreprise (PEE) et les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO). Les avoirs placés dans ces véhicules d’épargne bénéficient d’une exemption de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux, à condition qu’ils demeurent investis.

Les contributions versées peuvent être aussi soustraites du revenu imposable, plafonnées à 10 % du revenu brut annuel, pour les sommes allouées au PERCO.

Il faut néanmoins noter qu’au moment de la perception de l’épargne, la fiscalité applicable varie en fonction de la durée de détention et de la modalité de versement. Par exemple, lorsqu’une rente est perçue à partir des actifs d’un PERCO ou d’un PER collectif, ces sommes sont assimilées à des pensions et sont donc soumises à l’impôt sur le revenu. Le taux d’imposition dépend alors de l’âge du bénéficiaire. À titre d’illustration, entre 60 et 69 ans, 40 % des versements successifs seront imposables, tandis que ce taux diminue à 30 % à partir de 70 ans.

Les inconvénients de l’épargne salariale

Si l’épargne salariale présente un inconvénient majeur, c’est son caractère immobilisé. Dans le cas d’un PEI ou d’un PEE, les fonds restent bloqués pour une durée minimale de 5 ans. Pour d’autres options d’épargne salariale, ils demeurent inaccessibles jusqu’à l’âge de la retraite. Les avoirs investis ne peuvent être récupérés de manière anticipée (selon les dispositions en vigueur) que dans certaines situations spécifiques. Il s’agit par exemple de la fin d’activité de l’entreprise, de l’invalidité de l’employé, de son conjoint ou de ses enfants, du mariage, etc.

L’épargne salariale est souvent un dispositif collectif, ce qui veut dire que vos choix d’investissement peuvent être limités. Il existe, par ailleurs, un risque de perte de capital, car les fonds sont généralement investis sur des supports financiers liés à la bourse. Si les marchés financiers chutent, vous pourriez perdre une partie de votre épargne.