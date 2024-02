Comment savoir si on est fiché bancaire ?

Découvrir que l’on est fiché bancaire au moment d’obtenir un prêt important peut être difficile à encaisser. Il est donc important de vérifier par vous-même pour prendre vos précautions. Pour cela, il existe plusieurs moyens à mettre en œuvre. Voici quelques-uns.

Qu’est-ce qu’un fiché bancaire ?

Un fiché bancaire ou un interdit bancaire est une personne inscrite au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. Il s’agit d’un fichier qui fait le point de toutes les personnes qui ont accusé un retard dans le remboursement de leur crédit ou qui ont déposé un dossier de surendettement.

Le but du fichage à la Banque de France est d’empêcher les personnes qui ont des soucis financiers de souscrire de nouveaux prêts. Ainsi, avant de valider n’importe quelle demande de crédit, la banque vérifie systématiquement le fichier FICP. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est une mesure qui protège aussi bien la banque que le souscripteur. En effet, ceci lui permet d’éviter les risques de surendettement ou de non-remboursement. Toutefois, il faut noter que le fait d’être un fiché bancaire n’exclut pas toutes les possibilités d’obtenir un prêt. Il revient à l’établissement bancaire d’étudier votre dossier de demande de prêt et de décider de vous l’accorder ou non.

Comment savoir si vous êtes un fiché bancaire ?

Si vous avez eu des problèmes avec votre banque en ce qui concerne le remboursement de votre prêt, il est normal de penser à vérifier si vous êtes un interdit bancaire. Pour y arriver, plusieurs possibilités s’offrent à vous. En général, la banque vous adresse un courrier afin de vous informer qu’elle a alerté la Banque de France de votre situation irrégulière. Vous pouvez également avoir cette information lors du dépôt du dossier de surendettement à la banque de France. L’une des clauses de votre contrat de crédit peut aussi mentionner expressément le fait que vous êtes un fiché bancaire. Pour finir, vous avez la possibilité de demander un relevé FICP à la Banque de France.

Cependant, il faut noter que le moyen le plus simple pour connaître votre situation est de vous adresser directement à la Banque de France. Ceci peut se faire de trois façons différentes :

optez pour une prise de rendez-vous et vous y rendre avec votre pièce d’identité ;

envoyez un courrier en précisant votre commune de naissance et y joindre une copie de votre pièce d’identité ;

faites une demande en ligne sur le site officiel de la Banque de France, y joindre une copie de votre pièce d’identité.

Bien évidemment, la prise de rendez-vous est l’option à choisir si vous souhaitez avoir l’information dans l’immédiat.

Il est important de noter que lorsque vous êtes un fiché bancaire, vous avez encore la possibilité de régulariser votre situation. La solution dépendra de la raison de votre interdiction. Si vous êtes fiché bancaire à cause du non-remboursement d’un crédit, votre inscription au FICP sera supprimée lorsque le montant dû au titre des retards est totalement remboursé. Par contre, si votre dossier de surendettement a été accepté, une sortie de cette situation est possible au bout de 5 ans quand le plan de surendettement est exécuté sans incident.