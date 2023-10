Le crédit à la consommation peut-il servir pour les produits high-tech ?

Dans l’industrie du divertissement, la plus florissante est sans aucun doute celle du jeu vidéo et les marchés périphériques qui se sont développés autour. Le high-tech est sexy et il fait vendre ! Néanmoins, face à cette demande grandissante, les prix, eux, ne sont pas toujours aussi attractifs que les objets auxquels nous souhaitons accéder.

Si vous êtes un geek et que vous souhaitez craquer sur un produit, vous avez donc peut-être pensé au crédit à la consommation. Ainsi, dans cet article, nous vous expliquons les tenants et aboutissant du crédit et à quels achats il peut servir.

Attention : un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Décryptons ce qu’est le crédit à la consommation

Le crédit à la consommation est défini par le Service Public comme un emprunt servant à l’achat de bien de consommation, mais pas aux biens immobiliers. Jusque-là, pas de soucis, à moins que votre projet soit d’acheter la maison de Pac-Man. Le montant de ce type d’emprunt va de 200 € à 7 500 € pour un remboursement étalé sur au moins trois mois.

Il existe plusieurs types d’emprunts, mais dans tous les cas, il est important de comparer et de consulter les taux d’intérêts avant de se lancer et de vous assurer de vos capacités de remboursement.

Les 5 objets high-tech qu’un geek pourrait vouloir acquérir avec un crédit

Un nouveau smartphone

Si vous êtes un Apple Addict souhaitant passer de l’iPhone 12 à l’iPhone 15, vous avez sûrement été freiné par les prix. En effet, le nouveau smartphone d’Apple va chercher dans les 1 500 € pour bénéficier de la puce A17 qui permet de jouer en ray tracing et d’avoir toutes les fonctionnalités dont vous pouvez rêver. C’est une somme conséquente, mais qui est envisageable si le paiement est différé. Par exemple, trois mensualités de 500 € passeront bien mieux que le total en une fois.

Bien entendu, Apple n’est pas la seule marque à se faire plaisir sur les prix. Même si vous envisagez l’achat d’un Android pensé pour le gaming comme la gamme Asus ROG, il faudra compter aux alentours des 600 €.

Un pc gaming

Vous en avez eu marre de votre console de jeu et souhaitez-vous élever vers la “PC Master Race” ? Ou bien, vous avez déjà rejoint les joies du pc gamer, mais votre matériel vieillissant et un Windows capricieux sont venus à bout de votre patience ? Dans ces deux cas, l’achat d’un nouveau pc, que ce soit en entier ou pièce par pièce pour les bricoleurs, s’impose pour jouer en RTX.

Pour rappel, une carte graphique RTX de la dernière génération peut atteindre jusqu’à 1 500 € pour être tranquille pendant un moment. Ajoutez à cela la coque spécifique pour cette carte hors norme, le watercooling pour que votre pc tienne plus de deux semaines, la carte mère assez généreuse pour accueillir vos barettes de RAM et enfin la RAM en DDR5. L’addition peut ainsi vite être salée.

Une télévision

Admettons que vous soyez un joueur console convaincu, vos soirées entre amis sur le canapé n’auront pas la même allure avec une télévision en 720p, n’est-ce pas ? Une télévision actuelle avec la technologie OLED ou n’importe quel système qui vous permettra d’imprimer des images en 8K sur votre rétine, ira aussi chercher au-delà des 1 000 €. L’argument sera similaire si vous voulez investir dans un écran gaming pour votre pc flambant neuf.

Un écran de qualité avec un taux de rafraichissement et une définition correcte est indispensable pour tirer profit de vos jeux et de votre matériel.

Un casque VR haut de gamme

L’immersion est le maître mot pour tout geek qui se respecte. Les technologies de réalité virtuelle (VR) ont considérablement progressé au cours des dernières années, rendant l’expérience de jeu et de simulation plus réelle que jamais. Vous lorgnez sur le dernier Oculus Quest ou le Valve Index ? Ces bijoux de technologie offrent une immersion sans pareille mais ont également un coût. Pour un casque VR haut de gamme, il n’est pas rare de débourser plus de 800 €. Si vous cherchez l’expérience VR ultime, un crédit à la consommation pourrait bien être la solution pour réaliser ce rêve.

Une station de jeu tout-en-un

Pour les puristes du gaming, une station de jeu ou « gaming station » peut être la cerise sur le gâteau. Imaginez une chaise ergonomique, intégrée à un bureau spécialement conçu pour accueillir plusieurs écrans, un système de son surround, et tous les périphériques nécessaires pour une session de jeu optimale. Ces stations peuvent varier en prix, mais pour un modèle haut de gamme, on peut facilement dépasser les 2 000 €. C’est un investissement conséquent, mais pour un confort et une immersion inégalés, de nombreux geeks seraient prêts à franchir le pas avec l’aide d’un crédit adapté.

Un setup gamer ultime (le Saint Graal des geeks) !

Ce setup gamer est véritablement le rêve ultime pour tout gamer. Un investissement pareil demande réflexion, et pour beaucoup, un crédit adapté pour le concrétiser.

Station de combat multi-écrans

Visualisez une station comprenant non pas un, ni deux, mais trois écrans incurvés de 32 pouces chacun en résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Ces écrans vous permettent d’avoir une vue panoramique de vos jeux, d’optimiser vos sessions multitâches ou de plonger totalement dans une simulation de vol.

PC de tour ultra puissant

Au cœur de cette station, un boîtier personnalisé avec un système d’éclairage RGB, équipé du dernier processeur 16 cœurs, 128 Go de RAM DDR5, deux cartes graphiques RTX en SLI, et bien sûr, une combinaison de SSD NVMe pour le système et de HDD pour le stockage, totalisant 10 To.

Périphériques haut de gamme

Un clavier mécanique RGB avec des touches personnalisées selon votre jeu préféré.

Une souris gamer avec un DPI réglable et plusieurs boutons programmables.

Un casque audio surround 7.1 sans fil avec un micro antibruit pour une communication claire pendant vos sessions multijoueur.

Siège gamer ergonomique

Oubliez les douleurs dorsales avec un siège gamer haut de gamme, réglable en hauteur, inclinable à 180 degrés, avec un support lombaire et un repose-pieds. Et pourquoi pas un système de massage intégré pour les longues sessions ?

Système audio immersif

Un système de son Dolby Atmos 7.1 pour sentir chaque explosion, chaque pas de votre ennemi, et chaque note de la bande originale de votre jeu.

Espace dédié VR

À proximité, une zone dédiée à la réalité virtuelle avec des capteurs montés au plafond pour une détection optimale de vos mouvements, et bien sûr, le dernier casque VR avec des contrôleurs à suivi de mouvement.

Éclairage d’ambiance

Pour couronner le tout, un système d’éclairage d’ambiance intelligent qui réagit à l’action de votre jeu, plongeant votre pièce dans des teintes rouges durant les combats intenses ou bleues pendant les phases d’exploration.

Comment savoir si vous en avez vraiment besoin ?

Soyons clair, si vous avez les moyens de vous payer ce genre d’objets avec un coup de CB bien placé dans le terminal comme une Fatality, le crédit ne vous sera pas utile. À l’inverse, si l’achat de cet objet remet en cause la perspective de payer votre loyer ou d’avoir un repas, nous vous conseillerons de vous abstenir.

Il faut considérer le crédit à la consommation comme un coup de pouce qui permet de craquer sur une envie atteignable, mais qui nécessiterait habituellement plusieurs mois de préparation. On inverse ici le processus, au lieu de mettre de côté pour avoir l’objet quand il ne vous fera plus envie, vous obtenez le produit immédiatement et vous payez l’argent avancé a posteriori.

Enfin, rappelons qu’un crédit est un contrat qui vous engage et qu’il doit être remboursé comme stipulé à la signature. Les banques ou les organismes de crédit vont également inclure des intérêts dans le prix final et il est essentiel de comparer pour trouver des crédits avec des conditions de remboursement honnêtes et des taux raisonnables.