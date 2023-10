Comment utiliser l’IA pour booster votre marketing digital ?

Quelques années auparavant, nul ne vendrait sa peau chère pour prédire les performances et la prolifération des intelligences artificielles. Mais la réalité est là. Comme s’ils étaient en laboratoire, les chatbots alimentés à l’IA ont explosé depuis l’avènement de ChatGPT. Bien que ce dernier soit plus populaire, d’autres agents conversationnels grand public sont tout aussi efficaces pour générer du texte (Google Bard, Claude, Llama 2), générer des images (Midjourney, PhotoRoom, Stable Diffusion…), etc. Certes, ces outils IA continuent d’être développés, mais vous pouvez déjà les utiliser pour booster votre marketing ou optimiser vos workflows. Découvrez quelques conseils qui peuvent vous aider à cet effet.

Opter pour ChatGPT Entreprise

Certainement, OpenAI et ChatGPT font face à une rude concurrence depuis la sortie du chatbot, mais ce dernier reste le meilleur dans le domaine. Profitant d’un long et bon entrainement, l’IA d’OpenAI est le plus performant pour vous aider à mieux positionner votre entreprise. C’est notamment la raison pour laquelle Sam Altman et son équipe ont lancé l’outil ChatGPT Entreprise en août 2023.

Selon OpenAI, la version entreprise est l’outil IA la plus puissante. Elle s’adresse principalement aux professionnelles et est basée sur ChatGPT-4. Ce dernier est le modèle de langage le plus avancé du marché et fait sauter les barrières que l’on connaissait à ChatGPT à ses débuts. Sa mémoire n’est plus limitée à 2021 et elle a même la possibilité de se connecter à internet. Ceci étant, il fournit des réponses plus longues que celles qu’on connaît à la version gratuite et vous permet de mettre en place des plans de développement bien pensés. Cependant, le recours à un conférencier en intelligence artificielle est nécessaire pour vous accompagner et vous assurer que les indications de l’outil sont sans préjudice pour vos campagnes.

Créer un profil personnalisé pour des instructions adaptées à votre secteur

En lançant la version entreprise de son modèle de langage en août 2023, l’entreprise d’intelligence artificielle a dévoilé son outil dénommé Custom Instructions. Très utile, ce dernier vous permet de gagner du temps en donnant une fois pour toutes des consignes personnalisées à ChatGPT. En un mot, vous fournissez à ChatGPT des informations sur votre profession, le niveau d’expertise recherché, le ton, l’audience cible, les produits commercialisés, les objectifs, etc. Il s’en sert ensuite pour créer votre profil personnalisé. Pour les requêtes à venir, vous n’aurez plus besoin de répéter les consignes. L’outil en ligne se charge de vous répondre selon les consignes que vous lui avez fournies. Customs Instructions vous permettent ainsi d’avoir des réponses désirées directement et de gagner en productivité.

Faire analyser votre image de marque

Connaître le sentiment général vis-à-vis de sa marque est essentiel pour mettre en place une campagne marketing efficace. Entre les données de Facebook, Twitter et Tiktok, cela peut nécessiter un temps fou que vous l’on n’a pas toujours. Dans ce cas, vous pouvez lier les performances de l’intelligence artificielle à d’autres outils du Web pour faire analyser votre image de marque.

En pratique, vous pouvez utiliser des outils de web scraping pour récupérer des publications de réseaux sociaux qui mentionnent le nom de votre marque. Ensuite, vous pouvez les envoyer à ChatGPT ou Google Bard pour lui demander d’analyser le sentiment des internautes vis-à-vis de votre marque. En quelques secondes, le chatbot alimenté à l’intelligence artificielle vous fournit une conclusion succincte sur ce que les gens pensent de votre société en ligne. Avec ChatGPT, vous pouvez même utiliser le plugin Code Interpreter pour traduire les résultats en graphiques. Vous pourrez ensuite les utiliser pour votre campagne marketing. Toutefois, il est important de fournir de bonnes requêtes, des contextes bien précis pour recevoir une bonne analyse de l’IA. À cet effet, le recours à un conférencier en intelligence artificielle est plus qu’utile.

Créer du contenu marketing et des slogans

La toute première fonction des modèles de langages est de générer du texte. Logiquement, ils vous seront d’une grande utilité lorsqu’il s’agit de générer du contenu pour votre marketing. Google Bard et ChatGPT ont des ressources infinies pour faire ce travail. Le plus important est de leur fournir des consignes claires et précises. Ils vous proposeront en retour diverses versions de contenus marketing que vous pourrez ensuite lire et mettre au propre.

Par ailleurs, à l’ère de l’intelligence artificielle, le syndrome de la page blanche est éternellement vaincu. Si vous manquez d’inspiration pour des slogans impactant et des messages publicitaires efficaces, vous pouvez utiliser les outils IA pour trouver vos premières idées. Ensuite, il n’y a plus qu’à se baser sur les réponses pour alimenter sa créativité.

Trouver des idées de campagnes

Il arrive que l’on ait besoin de lancer de nouvelles campagnes marketing sans pour autant savoir par où commencer. Là aussi, les multiples modèles d’intelligences artificielles qui pullulent sur le web peuvent grandement vous sauver. ChatGPT peut par exemple vous aider à poser la fondation de votre campagne.

Supposons que vous souhaitez lancer une campagne publicitaire ayant pour thème : l’écologie. Tout ce que vous devez faire est de demander à l’IA et lui fournir des informations sur les produits de votre entreprise que vous souhaitez mettre en avant. Ce modèle de langages vous apportera plusieurs suggestions que vous pouvez analyser avec un expert en campagne marketing pour choisir et mettre en place le meilleur.

Organiser vos plannings

Avoir un calendrier de publication de contenu est très important, surtout lorsqu’on souhaite garder l’audience active. Ici aussi, les performances de l’IA vous seront d’un grand concours. Vous pouvez en effet utiliser l’intelligence artificielle pour créer un calendrier de contenu pour vos pages sur les réseaux sociaux. Mais, pour que les idées de contenus puissent coller au mieux à l’actualité, vous devez rassembler le maximum d’informations par rapport à ce dont vous avez besoin, les jours spéciaux, les évènements et les tendances. Par exemple, il est possible de demander à ChatGPT.

« Propose-moi un calendrier de contenu pour mes pages de réseaux sociaux en décembre. Inclus des posts liés au Black Friday, la Noël et le Nouvel An ».

Selon les réponses fournies, vous pouvez encore lui soumettre des requêtes pour générer les premières idées de posts selon l’occasion.

Une chose est sûre, l’intelligence artificielle est déjà là. Bien qu’elle comporte des risques, elle est dotée de multiples avantages dont vous pouvez profiter dès aujourd’hui.