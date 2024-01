Booster l’attraction sur LinkedIn avec un contenu engageant

LinkedIn est la plateforme incontournable pour les travailleurs indépendants cherchant à partager leur travail et à élargir leur réseau professionnel. Si vous visez des milliers de vues pour promouvoir votre activité, vous êtes au bon endroit. L’objectif est de créer une publication virale qui renforcera votre image personnelle et attirera de nouveaux clients. La création de contenu engageant, ciblant votre audience, est la clé pour accroître votre visibilité et générer du trafic vers votre site web ou blog. Mais comment y parvenir ? Découvrez les meilleurs conseils pour créer un contenu engageant sur LinkedIn, qui vous aideront à produire un contenu hautement convertissant !

Construire une stratégie de contenu

Avant de vous lancer dans la création de contenu, il y a deux aspects essentiels à prendre en compte pour garantir le succès de votre stratégie.

Comprendre votre audience

Avant de créer votre contenu engageant sur Linkedin,, il est essentiel de comprendre votre audience. C’est-à-dire le groupe de personnes que vous visez avec votre contenu. Pour déterminer efficacement ce que vous allez produire et comment le présenter, vous devez avoir une connaissance approfondie de qui compose votre public cible. Dans le monde d’aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants et recherchent des informations personnalisées qui répondent spécifiquement à leurs questions et à leurs préoccupations. C’est pourquoi une analyse approfondie de votre audience est nécessaire. Elle vous permettra de saisir leurs intérêts, leurs motivations, leurs besoins spécifiques, et même leurs points de douleur. En comprenant ces éléments, vous serez en mesure de créer un contenu sur mesure qui résonne avec votre public, suscite son intérêt, et génère une réponse positive. En d’autres termes, la compréhension de votre audience est la pierre angulaire d’une stratégie de contenu réussie.

Définir des objectifs

Après avoir acquis une compréhension approfondie de votre public cible, la prochaine étape essentielle est de définir des objectifs clairs pour votre stratégie de contenu. Vous devez précisément déterminer ce que vous souhaitez accomplir et comment y parvenir. Peut-être que vos objectifs sont axés sur la génération de trafic vers votre site web, la capture de leads qualifiés, ou l’augmentation de l’engagement sur les réseaux sociaux. Quelle que soit la direction que vous choisissez, il est essentiel que vos objectifs soient spécifiques et mesurables. Une fois que vous avez clairement défini ces objectifs, vous serez en mesure de concevoir et de créer du contenu de manière à les atteindre de manière efficace, en alignant chaque élément de votre stratégie sur vos aspirations.

Créer un contenu captivant sur LinkedIn

Lorsque vous abordez la création de contenu engageant sur LinkedIn, il est impératif de tenir compte de plusieurs éléments importants afin de maximiser l’efficacité de vos publications. Voici quelques conseils clés pour vous aider à réussir dans cette entreprise.

Raconter une histoire avec un message

Les histoires captivent et attirent l’attention. Raconter une histoire avec votre message est un excellent moyen de retenir l’audience. Commencez par une accroche pour le contexte, développez ensuite le corps pour expliquer votre point, et terminez par une conclusion positive qui apporte de la valeur à votre audience. Une histoire bien racontée est un puissant outil pour engager votre public sur LinkedIn.

Écrire une bonne accroche

Nous défilons chaque jour à travers de nombreuses publications sur LinkedIn, et notre capacité d’attention est plus courte que jamais. Il est donc impératif d’attirer l’attention de votre audience dès les premières secondes avec une première phrase hyper attractive. Vous disposez de seulement deux courtes phrases visibles avant que le lecteur ne voie le lien « … lire la suite », ce qui signifie que vous devez rendre ces deux phrases percutantes. C’est ce que l’on appelle votre accroche.

Mettre un espace entre chaque phrase

Aujourd’hui, nous consommons la majorité du contenu en nous déplaçant, souvent sur des écrans de moins de 3 pouces de largeur. L’espacement des phrases améliore la lisibilité et suscite davantage l’envie de lire.

Varier la longueur des lignes

Pour maintenir l’attention du lecteur, il est recommandé d’alterner entre des phrases courtes et des phrases plus longues (2 lignes maximum). Créant ainsi un rythme et un flow plus attrayants. En utilisant cette technique, vous évitez que le lecteur ne s’ennuie et le gardez engagé jusqu’à la fin de votre message.

Insérer le lien en commentaire

LinkedIn préfère que les utilisateurs restent sur sa plateforme, donc si vous publiez un lien vers un article externe, votre publication ne sera pas mise en avant. Cependant, une publication avec le lien dans la section commentaires obtient en moyenne trois fois plus de vues. Cela s’explique par le fait que lorsque les internautes cliquent sur la section des commentaires, cela indique à LinkedIn qu’il y a un fort engagement sur votre contenu, ce qui incite la plateforme à le partager avec un plus grand nombre de membres de la communauté.

Choisir une image captivante

Le choix de l’image pour accompagner votre contenu est important. Optez pour une image qui attire immédiatement l’attention et qui est en harmonie avec le message que vous souhaitez transmettre. Une image de haute qualité, pertinente et esthétiquement agréable peut inciter davantage de personnes à s’arrêter et à lire votre publication. Elle doit être en adéquation avec le ton et le sujet de votre message pour renforcer l’impact global de votre contenu.

Booster votre engagement LinkedIn avec un Pod

Pour améliorer significativement votre engagement et vos chances de réussite sur LinkedIn, considérez l’utilisation d’un « Pod. » Un Pod est un petit groupe de personnes qui collaborent pour donner un coup de pouce aux publications LinkedIn dès leur publication. Le principe est simple : lorsque vous publiez un post sur LinkedIn, environ une quarantaine de membres du Pod vont liker automatiquement dans les 30 premières minutes. Cela envoie un signal positif d’engagement à l’algorithme de la plateforme, qui va alors diffuser la publication auprès d’un public plus large. Cependant, il est essentiel de noter que ce n’est pas une solution miracle. Votre message doit toujours respecter les critères mentionnés précédemment pour avoir une chance de devenir viral.

En résumé, cette approche, axée sur la création de contenu engageant sur LinkedIn, peut contribuer à augmenter votre engagement avec votre communauté, même si le succès ne sera peut-être pas immédiat. En partageant régulièrement des publications de ce type, vous augmenterez progressivement votre visibilité et qui sait, peut-être qu’un jour l’une de vos publications deviendra virale.

