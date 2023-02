Les réseaux sociaux essentiels pour un Community Manager

Les community managers sont des professionnels de la communication en ligne qui sont chargés de gérer la présence des marques sur les réseaux sociaux. Pour mener à bien leur mission, ils doivent être capables de maîtriser les plateformes les plus populaires, notamment Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn et Pinterest.

L’importance de l’animation de la communauté d’une marque sur les réseaux sociaux

Au quotidien, le community manager (CM) doit effectuer diverses tâches liées à la gestion de la présence de la marque sur les réseaux sociaux. Cela implique notamment l’animation et la modération des communautés présentes sur les différentes plateformes pour soigner l’image de la marque et atteindre les objectifs de la stratégie digitale.

L’objectif principal de la présence d’une marque sur les réseaux sociaux est d’accroître sa notoriété, sa visibilité, d’attirer de nouveaux clients et de renforcer sa relation avec les clients existants. La gestion des communautés est donc cruciale pour y parvenir.

Pour cela, il est essentiel de publier régulièrement du contenu pertinent et d’interagir avec la communauté, en répondant à leurs questions, en résolvant les problèmes éventuels, en remerciant les abonnés, en partageant les valeurs et la personnalité de la marque, etc.

Les réseaux sociaux clés pour les community managers en 2023

Les professionnels du social media doivent offrir une expérience immersive et proposer des contenus impactants, engageants, et allant à l’essentiel pour leur communauté. Pour réussir à délivrer les messages forts de la marque, il est crucial de comprendre les codes des principaux réseaux sociaux utilisés par les clients et prospects. TikTok, Instagram et LinkedIn sont les réseaux les plus pertinents pour les marques en 2023.

TikTok : Un incontournable pour les marques

D’après les tendances, TikTok sera le réseau n°1 en 2023. Les formats courts et divertissants de TikTok sont très populaires auprès des générations Z et alpha, qui cherchent avant tout une expérience client et utilisateur. Les community managers devront donc faire preuve de créativité pour se démarquer sur cette plateforme. Les marques qui ont raté ce virage ont un mal fou à rattraper le retard accumulé.

Instagram : Toujours indispensable pour les marques

Instagram, appartenant au groupe Meta, reste un réseau social incontournable pour les marques qui souhaitent communiquer par l’image et la vidéo. Les Reels devraient se développer encore plus dans les mois à venir, propulsés par les algorithmes. Les community managers doivent donc rester attentifs aux évolutions de cette plateforme.

LinkedIn : Un canal à ne pas sous-estimer

LinkedIn poursuit son essor avec l’émergence de vidéos professionnelles de plus en plus partagées sur le réseau. Les publications régulières, telles que les prises de parole, le storytelling et les coulisses d’entreprise, devraient se développer en 2023. Les community managers pourront ainsi mettre en avant les employés de l’entreprise et renforcer la participation des abonnés

Youtube : Proposer des contenus vidéo originaux pour engager son audience

Pour Youtube, la vidéo reste le format roi et il est donc important pour les marques de proposer du contenu visuel original, engageant et pertinent pour leur audience. Les tutoriels, les vidéos de produits et les vlogs d’influenceurs sont des formats populaires sur la plateforme.

Twitter : Une plateforme pour une communication directe et instantanée avec les clients

Twitter est un réseau social où les marques peuvent interagir avec leur audience de manière plus directe et instantanée. Les community managers peuvent utiliser la plateforme pour répondre aux questions des clients, résoudre des problèmes ou faire des annonces importantes.

Pinterest : La découverte visuelle au service de la promotion des marque

Enfin, Pinterest est un réseau social de découverte visuelle qui permet aux utilisateurs de trouver des idées de produits, de décoration et de mode. Les marques peuvent y promouvoir leur contenu visuel en créant des tableaux thématiques et en intégrant des liens vers leur site web pour faciliter les achats. Les community managers doivent donc être créatifs et proposer des contenus visuels esthétiques et pertinents pour leur cible.

Conseils pour les community managers débutants

Les réseaux sociaux sont devenus un élément clé de la stratégie marketing de toute entreprise, et les community managers débutants ont la lourde tâche de les maîtriser pour créer une présence en ligne efficace. Pour réussir, il est essentiel de comprendre la cible de l’entreprise et de proposer un contenu adapté sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

Être créatif et se tenir informé des dernières tendances est également crucial pour capter l’attention des utilisateurs. Les community managers doivent également gérer la présence en ligne de la marque avec professionnalisme et réactivité, en répondant rapidement aux commentaires et en étant attentifs aux réactions des utilisateurs.

Enfin, il est important de mesurer et d’analyser les résultats de la stratégie de réseaux sociaux pour ajuster la stratégie en conséquence et maximiser l’efficacité de la présence en ligne de l’entreprise

Les community managers doivent maîtriser les réseaux sociaux pertinents pour leur marque et leur audience. Ils doivent être capables de proposer des contenus adaptés à leur cible, en étant créatifs et en se tenant informés des tendances. Cependant, il est également important de comprendre que chaque réseau social cible un public différent, et que le community manager doit adapter sa stratégie en fonction. Il est donc essentiel pour les community managers de comprendre les spécificités de chaque plateforme, de TikTok à Twitter en passant par LinkedIn, Instagram, Youtube et Pinterest. Les marques qui sauront suivre les évolutions de ces plateformes et proposer du contenu engageant à leur communauté auront un avantage concurrentiel certain.