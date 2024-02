Quel placement pour devenir riche avec 100 000 euros ? 6 propositions réalistes

100 000 euros est une somme conséquente qui peut vous permettre d’atteindre votre objectif de richesse si vous l’investissez judicieusement. Ce ne sont pas les investissements qui manquent, mais il est très important d’opter pour des choix réalistes et surtout d’adopter une bonne stratégie. Quel que soit votre niveau d’expérience, définir des objectifs clairs est indispensables et vous devriez certainement prendre un temps pour vous former dans les bases ou faire simplement appel à quelqu’un qui s’y connait. À cet effet, voici les trois placements sans trop de risques qui peuvent vous faire atteindre la richesse avec un capital de 100 000 euros.

Investir dans l’immobilier

Avec 100 000 euros, vous pouvez choisir parmi différentes options d’investissement immobilier. L’immobilier physique, comme l’achat de propriétés à louer, est une stratégie éprouvée pour générer des revenus passifs. L’investissement dans des terres brutes est également prometteur. Vous pouvez en effet louer ou aménager votre terrain pour des projets récréatifs, commerciaux ou agricoles. Vous pouvez aussi le garder pour une meilleure appréciation future.

Investir dans les SCPI

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) permettent d’investir indirectement dans l’immobilier, offrant une diversification géographique et sectorielle. Avec des rendements annuels moyens oscillant entre 4.5 % et 5 %, les SCPI offrent un équilibre entre stabilité et rentabilité.

Investir dans le LMNP

Le LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) géré est une forme d’investissement immobilier vers lequel vous pouvez vous tourner pour percevoir des revenus réguliers. En tant qu’investisseur, vous achetez un bien immobilier meublé, tel qu’un appartement dans une résidence de services (tourisme, étudiante, senior, affaires, etc.). Vous louez ensuite votre bien au gestionnaire qui s’occupe de tout, y compris les vacances locatives. Vous êtes soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui vous offre une fiscalité avantageuse avec des charges déductibles et la possibilité d’amortir votre bien.

Opter pour le crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier constitue une autre solution. Ici, vous participez au financement de projets immobiliers via des plateformes en ligne. Grâce à cette option, vous pouvez obtenir des rendements annuels généralement compris entre 8% et 12%. Cette méthode permet une diversification aisée de votre portefeuille et offre des opportunités d’investissement à court terme.

VOIR AUSSI : Quels sont les nouveaux business qui marchent en ce moment ?

Investir dans les ETF

Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds sont constitués de paniers d’actifs qui suivent souvent des indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500. En moyenne, ils peuvent générer un rendement annuel brut allant de 8 % à 12 %. L’un des principaux avantages des ETF réside dans leur diversification intrinsèque, car ils permettent aux investisseurs d’accéder à un large éventail d’actifs au sein d’un seul instrument financier.

En choisissant judicieusement l’enveloppe fiscale appropriée, comme un PEA, un compte-titres ou une assurance-vie, vous pouvez optimiser la fiscalité de vos investissements. Notez cependant que les ETF sont soumis à la volatilité des marchés financiers, ce qui peut entraîner des fluctuations de valeur à court terme. Par conséquent, une vision à long terme est recommandée.

VOIR AUSSI : Investir intelligemment : cryptos et stratégies de trading

L’assurance-vie

L’assurance-vie se compose principalement de deux compartiments. Il y a le fonds euros qui est majoritairement investi en obligations. Il offre une sécurité du capital investi tout en générant des rendements relativement stables. En moyenne, les fonds euros rapportent entre 1,5% et 2,5% par an, selon les conditions du marché et les politiques de rendement des assureurs.

Il y a ensuite les unités de compte (UC) qui sont des supports plus dynamiques permettant d’investir dans une variété d’actifs (actions, obligations corporate, ETF, parts de SCPI, etc.). Les rendements des unités de compte sont généralement plus élevés que ceux des fonds euros, mais ils sont également sujets à une plus grande volatilité. Ils peuvent rapporter entre 5% et 8% par an sur le long terme, voire plus, en fonction des performances des marchés financiers.

En dehors de toutes les options suscitées, vous pouvez investir dans les actions et obligations ou pourquoi pas créer votre entreprise pour faire fructifier votre capital de 100 000 euros. Retenez toutefois qu’aucun investissement ne comporte de risque 0. Il vous revient de faire une évaluation minutieuse de chaque option pour trouver celle qui vous convient. Surtout, évitez de chercher à transformer rapidement 100 000 en un million d’euros du jour au lendemain.

Vidéo : 10 choses à savoir nécessairement avant d’investir