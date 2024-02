Quels sont les nouveaux business qui marchent en ce moment ?

Se lancer dans un business est une idée intéressante : vous avez les rênes de votre entreprise et n’avez besoin de rendre de compte à personne. Bien évidemment, pour profiter de tous les avantages de l’entrepreneuriat, il est essentiel de choisir un business dont la demande existe en grand nombre. Autrement, il est plus facile de stagner, de perdre sa motivation et de tout abandonner. Alors, si vous souhaitez vous lancer à votre propre compte cette année, voici quelques business que vous pouvez embrasser.

Social media management

Avec plus de 3,6 milliards d’utilisateurs de médias sociaux, la présence en ligne est, à l’heure actuelle, devenue vitale pour quiconque (entreprises, professionnels, célébrités, influenceurs, etc.) désire se donner de la visibilité. C’est là que le social media management intervient. En tant que social media manager, votre rôle consiste à développer des stratégies de croissance, créer et gérer du contenu, interagir avec l’audience et surveiller les performances en ligne des particuliers ou des entreprises avec lesquelles vous collaborez.

L’idéal aujourd’hui est de monter une entreprise avec des personnes passionnées. Formez-les et montez l’équipe. Partez ensuite à la recherche de clients potentiels.

Business basés sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle

Les entreprises qui se concentrent sur la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) connaissent actuellement un succès croissant en raison de leur capacité à fournir des expériences immersives dans plusieurs domaines. Il s’agit notamment du commerce de détail, de la formation, du tourisme, du divertissement, de la santé, etc. Ces deux technologies ouvrent la voie au développement de plusieurs business.

Vous pouvez monétiser vos compétences dans ce domaine en :

Proposant des solutions de formation en RV ;

; Créant du contenu en réalité virtuelle pour des applications de divertissement ;

Offrant des services de création de visites virtuelles (pour les attractions touristiques et les biens immobiliers surtout) ;

(pour les attractions touristiques et les biens immobiliers surtout) ; Fournissant des services de simulation et de modélisation en RV pour les industries de la construction, de la fabrication et de l’ingénierie.

Vous pouvez aussi proposer des applications et des services de VR pour la santé mentale, la rééducation physique, etc.

Solutions basées sur l’IA

L’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’automatiser des tâches répétitives, d’améliorer l’analyse des données, de prendre des décisions plus éclairées et d’optimiser les processus commerciaux. Pour vous faire de l’argent dans l’IA, vous pouvez développer des applications ou des logiciels d’IA pour des entreprises dans des secteurs comme la finance, la santé, le marketing, la gestion des ressources humaines… Vous pouvez aussi créer des modèles d’IA personnalisés pour répondre aux besoins des clients (analyse de la demande, des sentiments, des comportements d’achats, etc.). Une autre possibilité de monétisation est la mise en place des plateformes d’IA en tant que service IAaaS (Infrastructure-as-a-Service).

Impression 3D

L’impression 3D offre de nombreuses opportunités pour lancer une activité rentable. Vous pouvez créer une entreprise qui propose des services d’impression de prototypes, de pièces de rechange, de fabrication de prothèses sur mesure… aux entreprises ou aux particuliers. Vous pouvez aussi créer et vendre des bijoux, des objets de décoration, des accessoires pour la maison, etc.

Si vous avez une expertise en impression 3D, vous pouvez offrir des services de formation et de consultation pour les entreprises qui souhaitent intégrer cette technologie dans leurs processus de fabrication.

Consultant en cybersécurité

Le secteur de la consultation en cybersécurité est actuellement florissant à cause de l’augmentation des cybermenaces et de la demande croissante des entreprises pour protéger leurs données et leurs systèmes informatiques. En tant que consultant en cybersécurité, vous pouvez aider les entreprises à évaluer leurs vulnérabilités, à élaborer des plans d’action et à mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces. Vous pouvez fournir des audits de sécurité approfondis et recommander des solutions pour renforcer la sécurité des systèmes informatiques. Vous avez aussi la possibilité de former le personnel des entreprises aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Toutefois, vous ne pouvez réussir dans ce domaine que si vous êtes un professionnel du domaine et avez de l’expérience.

Enfin, un business qui marche peut ne pas marcher pour vous, si vous ne savez pas comment vous y prendre. Prenez le temps d’évaluer de définir votre plan d’action avant de vous lancer.