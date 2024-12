Se lancer en freelance : les aides financières à connaître

Devenir Freelance est une aventure stimulante 🚀. Cela apporte très souvent liberté et flexibilité dans la gestion de votre temps et de vos projets. Cependant, cette indépendance s’accompagne de responsabilités financières. En France, plusieurs aides financières comme la prime d’activité, l’ACRE, et l’ARCE sont disponibles pour soutenir les freelance. Malheureusement, de nombreux auto-entrepreneurs passent à côté de ces opportunités 💰Si vous faites partie des 2,5 millions d’auto-entrepreneurs actifs, il est essentiel de connaître ces aides financières auxquelles vous avez droit !

L’ACRE : l’aide à la création d’entreprise

L’ACRE, ou Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise, est la première des aides financières à envisager lorsque l’on souhaite devenir freelance💼. Destinée aux freelances, elle permet une exonération partielle ou totale des cotisations sociales (maladie, maternité, retraite, allocations familiales) durant la première année d’activité. Depuis janvier 2020, la demande s’effectue automatiquement, mais certaines conditions doivent être remplies. Pour bénéficier de l’ACRE en micro-entreprise, vous devez remplir l’une de ces conditions :

Percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP). Être demandeur d’emploi non indemnisé inscrit depuis plus de 6 mois. Toucher le RSA ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Avoir entre 18 et 25 ans (ou 29 ans si handicapé). Être salarié ou licencié d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire et reprendre une activité. Avoir signé un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape). Créer ou reprendre une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV). Toucher la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE).

⚠️ Attention : Vous devez être en début d’activité et ne pas avoir bénéficié de l’ACRE au cours des 3 dernières années.

L’exonération est totale si vos revenus ne dépassent pas 34 776 € et partielle pour ceux compris entre 34 776 € et 46 368 €💰.

L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)

L’ARE (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi) est une aide précieuse pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent créer leur entreprise. Si vous êtes allocataire Pôle Emploi, vous pouvez cumuler vos revenus d’activité avec l’ARE, sous certaines conditions. Informez Pôle Emploi de votre projet entrepreneurial et déclarez le montant de votre rémunération en tant qu’entrepreneur.

Près d’une entreprise sur deux est fondée par un demandeur d’emploi. Si vous étiez déjà auto-entrepreneur, vous percevrez l’intégralité de vos droits. Sinon, votre allocation dépendra de votre chiffre d’affaires : plus il est élevé, plus l’ARE sera réduite.

🔔 Astuce : N’oubliez pas de vous actualiser chaque mois auprès de Pôle Emploi et de déclarer votre chiffre d’affaires pour sécuriser vos revenus pendant cette phase de lancement.

Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE)

Attention à ne pas confondre l’ARCE avec l’ACRE, malgré leurs acronymes similaires ! Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, percevez l’ARE et avez bénéficié de l’ACRE, vous pouvez demander l’ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise) sous certaines conditions. Cependant, il est impossible de cumuler l’ARE avec l’ARCE.

💰 L’ARCE, versée par Pôle emploi, représente 60 % des droits à l’ARE restants depuis le 1er juillet 2023. Le versement se fait en deux fois : la première moitié dès que vous remplissez les conditions, et la seconde six mois après la création ou reprise de votre entreprise, tant que vous êtes toujours actif.

🛠️ Ce dispositif permet aux demandeurs d’emploi d’obtenir un versement de leurs allocations chômage sous forme de capital.

La prime d’activité

💼 Une des autres aides financières essentielle pour les freelances est la prime d’activité.. Accessible aux auto-entrepreneurs, elle nécessite d’être majeur, de ne pas séjourner à l’étranger plus de trois mois par an et de respecter les plafonds de ressources.

Pour un auto-entrepreneur, la prime se base sur un montant forfaitaire de 595,25 euros pour une personne seule, avec un ajout de 61 % des revenus professionnels du foyer. En 2022, 4,6 millions de bénéficiaires ont profité de cette aide, cumulable avec le RSA et exonérée d’impôts. Elle est versée le 5ème jour de chaque mois.

📅 La demande doit être actualisée tous les trois mois avec les justificatifs de revenus. Les conditions d’éligibilité incluent :

Être âgé de plus de 18 ans .

. Être travailleur (salarié ou indépendant).

Avoir des revenus modestes .

. Résider en France sans dépasser 3 mois à l’étranger par an.

à l’étranger par an. Être français ou ressortissant de l’Espace économique européen, ou y vivre depuis au moins 5 ans.

🏡 En cas de vie commune, seule une personne du couple peut faire la demande. Pour connaître votre montant potentiel, réalisez une simulation en ligne et, si éligible, déposez votre demande sur le site de la CAF.

Le nouvel accompagnement pour la création d’entreprise (NACRE)

🤝 Le NACRE est une aide essentielle pour le montage de projets de création ou de reprise d’entreprise. Cette aide se concentre sur la **structuration financière** et le démarrage de l’activité, et elle s’adresse aux créateurs et repreneurs d’entreprise, variant selon les régions.

Pour en bénéficier, vous devez être dans l’une des situations suivantes :

Toucher l’allocation d’aide au retour à l’emploi ( ARE ).

l’allocation d’aide au retour à l’emploi ( ). Être demandeur d’emploi non indemnisé depuis plus de 6 mois.

non indemnisé depuis plus de 6 mois. Percevoir le RSA.

Avoir entre 18 et 25 ans (ou 29 ans si handicapé)

(ou si handicapé) Être salarié ou licencié d’une entreprise en difficulté.

Ou encore créer une entreprise dans un quartier prioritaire.

Pour faire votre demande, envoyez un courrier avec accusé de réception à un organisme conventionné avec l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette aide offre un accompagnement sur 3 ans. Elle couvre ainsi la création de votre projet, les prévisions financières et le démarrage de l’activité.

Aides de l’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap

♿ Si vous avez un handicap reconnu, l’AGEFIPH propose une aide forfaitaire de 6 300 euros pour la création de votre micro-entreprise. Vous devez être reconnu comme travailleur handicapé, exercer une activité compatible avec votre handicap, et être inscrit à Pôle Emploi avec un apport en fonds propres d’au moins 1 500 euros. Pour faire votre demande, contactez la délégation régionale de l’AGEFIPH à laquelle vous êtes rattaché. Cette aide peut également se cumuler avec d’autres dispositifs de soutien à la création ou reprise d’entreprise. 💼

Les aides régionales et locales

En plus des dispositifs nationaux, les freelances peuvent accéder à des aides financières régionales et locales. De nombreuses collectivités territoriales proposent des subventions, des prêts à taux avantageux et des exonérations fiscales pour soutenir la création d’entreprise, particulièrement dans les zones rurales. Consultez votre chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou votre conseil régional pour découvrir les dispositifs disponibles.

📈 Par exemple, le Pass Création en Bretagne offre un accompagnement en trois étapes, tandis qu’en Île-de-France, un programme permet de bénéficier de trois ans de coaching pour un coût de 90 euros. Ces initiatives sont conçues pour relancer le commerce de proximité et assurer le bon démarrage des activités des auto-entrepreneurs.

Pour conclure,

En plus des aides et subventions, les auto-entrepreneurs peuvent accéder à des prêts à taux avantageux et à des prêts d’honneur. Cela offrent des financements à taux zéro pour ceux en difficulté 💰. N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès des services d’accompagnement, des banques, et d’autres organismes pour explorer ces opportunités de financement ! 🤝

