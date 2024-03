Les conditions et dispositifs à retenir pour travailler à la retraite

La retraite, un moment tant espéré, promettant loisirs et temps libre, mais son appréciation dépend des revenus disponibles. Afin d’augmenter les pensions, il est maintenant envisageable de travailler au-delà de l’âge légal de départ. Ainsi permettant aux seniors de travailler à leur retraite afin de personnaliser leur fin de carrière en reprenant une activité professionnelle pour améliorer leurs finances ou maintenir une occupation. Cependant, les règles relatives au cumul de revenu d’activité et de pension varient selon la situation de chacun, avec des possibilités d’intégralité ou de plafonnement du cumul.

Le cumul emploi-retraite

Le concept du cumul emploi-retraite offre la possibilité de combiner un revenu professionnel avec une ou plusieurs pensions de retraite. Ce dispositif est accessible à tous les retraités, indépendamment de la nature de leur activité professionnelle. Qu’ils soient salariés, fonctionnaires, indépendants, travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs. Cependant, il y a des règles à respecter pour en bénéficier.

Pour prétendre au cumul d’une retraite avec un revenu d’activité, les retraités du régime général doivent remplir certaines conditions. Notamment l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite. De plus, il est nécessaire d’obtenir une retraite à taux plein et de liquider toutes les retraites, qu’elles soient françaises ou étrangères. Il est également important de noter que le contrat de travail doit être rompu ou l’activité professionnelle cessée, même si l’intention est de la reprendre dès le jour suivant.

Le cumul emploi-retraite intégral

Dans le cas du cumul emploi-retraite intégral, l’assuré doit avoir atteint l’âge de départ à la retraite, liquidé toutes ses pensions de retraite personnelles à taux plein, et remplir les conditions d’obtention du taux plein. Dans ce scénario, il peut combiner intégralement ses revenus professionnels avec ses pensions de retraite. Et, ainsi reprendre une activité professionnelle dès le premier jour de sa retraite. Le cumul emploi-retraite intégral offre à l’assuré la possibilité de jouir d’un confort financier accru en combinant ses pensions de retraite avec ses revenus professionnels. Cependant, il faut noter que, de la même manière que les autres travailleurs, l’assuré doit payer des cotisations sociales. Ce dispositif permet ainsi de profiter d’une meilleure stabilité financière tout en contribuant au système de sécurité sociale.

Le cumul emploi-retraite plafonné

On désigne couramment le cumul partiel sous le nom de « cumul plafonné”. Dans le cas du cumul emploi-retraite plafonné, l’assuré doit seulement avoir atteint l’âge de départ à la retraite et liquider toutes ses pensions de retraite personnelles. ll plafonne le cumul de ses pensions et de ses revenus, avec des limites spécifiques pour chaque catégorie professionnelle. Si le total excède le plafond; le montant de la pension est ainsi donc réduit afin de le maintenir sous la limite. Les salariés en cumul plafonné peuvent reprendre une activité professionnelle immédiatement chez un nouvel employeur. Le cumul partiel est bénéfique lorsque les revenus de l’assuré restent en dessous d’un certain seuil. En effet, en percevant sa pension de retraite jusqu’à cette limite, il peut accroître ses ressources financières. Ce qui constitue une stratégie judicieuse pour optimiser son niveau de vie à la retraite.

Les limites du cumul retraite

Si vous prenez votre retraite sans avoir accumulé tous les trimestres requis, le cumul intégral n’est pas possible. Cependant, vous avez la possibilité de combiner votre pension de retraite avec vos revenus d’activité dans certaines limites. Lorsque nous parlons de limites, il s’agit en fait de revenus plutôt que d’heures de travail :

Si votre activité est affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), vous ne devez pas dépasser la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce qui équivaut à 23 184 € pour l’année 2024. Si vous dépassez ce plafond, votre pension de retraite sera réduite.

de la sécurité sociale. Ce qui équivaut à 23 184 € pour l’année 2024. Si vous dépassez ce plafond, votre pension de retraite sera réduite. Pour les salariés en 2024, afin de cumuler les revenus d’activité avec la pension de retraite, la somme totale des revenus (salaire brut + pensions de retraite et complémentaires brutes) ne doit pas excéder l’une des deux limites suivantes : 160 % du SMIC (soit 2 827,07 € par mois en 2024) ou la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois derniers mois civils d’activité. La limite la plus avantageuse est celle qui s’applique.

De plus, n’oubliez pas d’informer vos caisses de retraite en cas de reprise d’activité.

La retraite progressive

La retraite progressive est une option moins connue, qui concerne environ 3 000 bénéficiaires. Bien que moins répandue, elle offre une flexibilité précieuse pour ceux qui cherchent à adapter leur transition vers la retraite de manière progressive. Cette solution permet de ralentir progressivement votre activité professionnelle avant la retraite. Vous pouvez opter pour ce dispositif deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite. Pour en bénéficier, vous devez exercer une activité à temps partiel représentant entre 40 % et 80 % d’un temps plein. Elle offre l’avantage de permettre au bénéficiaire de continuer à cotiser et, par conséquent, d’acquérir de nouveaux droits à la retraite.

Cette option est particulièrement avantageuse pour ceux qui manquent seulement de quelques trimestres pour obtenir le taux plein. Le montant de la pension perçue est calculé en fonction de vos droits acquis et est versé proportionnellement à votre temps de travail. Cependant, si vous décidez de cesser votre activité à temps partiel, le versement de la pension sera suspendu. De plus, les assurés salariés peuvent demander à cotiser sur la base d’un temps plein. Ce qui aura un impact sur le calcul de leurs pensions une fois qu’ils prendront leur retraite définitive.

Le cumul emploi-retraite et la retraite progressive sont des options flexibles pour les travailleurs seniors qui souhaitent continuer à travailler à la retraite. Le tout en combinant pensions de retraite et revenus professionnels. Le premier permet de combiner pensions de retraite et revenus professionnels. Tandis que le second offre la possibilité de réduire progressivement son activité tout en acquérant de nouveaux droits à la retraite.

