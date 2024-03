Comment gagner de l’argent sur Pinterest ? Quelques astuces qui marchent bien

Pinterest n’est pas seulement une plateforme de découverte visuelle où l’on se rend pour apprécier les différents modèles de coiffures, de vêtements, des photos de voyages ou encore des designs de sites web. Avec près de 90 millions d’utilisateurs actifs par mois, il s’agit d’un réseau social à fort potentiel très utilisé par ceux qui s’y connaissent pour augmenter leurs revenus. Mais ici, les techniques ne sont pas les mêmes que sur Twitter ou encore Facebook. De la création de contenu attractif à l’utilisation stratégique des liens d’affiliation, en passant par l’optimisation de vos épingles pour maximiser leur visibilité, voici les techniques pour gagner de l’argent sur Pinterest.

Comprendre le potentiel de Pinterest pour mettre en place ses stratégies

Pinterest est un réseau social qui ne fonctionne pas comme les autres. Ici, il n’y a pas des publications textes, les likes ne sont pas mis en avant et les commentaires non plus. Puisque le réseau social est différent, il est important de comprendre ce qui s’y passe réellement.

Pinterest est une plateforme sur laquelle l’on se rend pour découvrir, partager ou collecter des idées. Tout se fait sous de photos ou des vidéos avec des épingles sur des tableaux thématiques. Plus simplement, le réseau fonctionne comme une salle dans laquelle l’on peut créer plusieurs tableaux avec des thèmes : un tableau pour la décoration, un tableau pour la mode, un tableau pour le voyage, etc. Chaque fois que l’on y publie quelque chose, on l’accroche au tableau adéquat. Quiconque vient là peut le voir et le partager à son tour.

Il s’agit d’une plateforme très utilisée pour trouver de l’inspiration afin de choisir sa destination de voyage, d’organiser sa décoration, de choisir ses ustensiles, de construire son site web, d’acheter des vêtements, etc. Selon les statistiques :

C’est le troisième réseau social le plus utilisé aux États-Unis et le huitième dans le monde entier.

et le huitième dans le monde entier. Près de 80 % des utilisateurs du réseau social sont des femmes .

. En moyenne, les gens dépensent 80, 45 $ après avoir visité Pinterest, soit plus que Facebook qui conduit à dépenser 71, 26 $.

après avoir visité Pinterest, soit plus que Facebook qui conduit à dépenser 71, 26 $. Les suggestions sur Pinterest viennent des utilisateurs et 80 % des images qui y sont postées sont partagées par les utilisateurs.

Dès que vous connaissez ces grands détails, vous pouvez jouer maintenant.

Comment gagner de l’argent sur Pinterest ?

Il n’y a plusieurs moyens de gagner de l’argent sur Pinterest. Les meilleures techniques peuvent être utilisées par tout le monde. Mais le montant généré dépend de la manière dont ces techniques sont employées.

Faire du marketing d’affiliation

Le marketing d’affiliation ne change pas quand on arrive sur Pinterest. C’est l’une des trois méthodes pour gagner de l’argent avec la plateforme. Lorsqu’une personne clique sur votre lien et réalise un achat, vous empochez un pourcentage sur la somme payée. Ceci de vous décharge d’une quelconque gestion de stock. Tout ce que vous avez à faire, c’est de partager.

Comme révélé précédemment, les femmes représentent 80 % des utilisateurs de Pinterest. Si vous souhaitez donc gagner plus d’argent, opter pour les produits appréciés par les femmes est l’idéal. Ensuite, vous devez vous inscrire sur la plateforme comme étant un affilié. Vous ne devez pas vous inscrire à tous les programmes d’affiliation. Optez pour un thème et concentrez-vous la-dessus. Ensuite, choisissez les bons produits et ajoutez-les à vos épingles. Utilisez un raccourcisseur de lien pour raccourcir les liens d’affiliés et les ajoutez à vos produits. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un public intéressé.

Drainer du trafic vers votre site

Si vous avez un site e-commerce, vous pouvez utiliser Pinterest comme un canal pour drainer du trafic de qualité vers votre site et vendre. C’est une astuce très utilisée par les marques. Utilisez vos épingles pour présenter vos produits et rediriger les abonnés vers votre boutique e-commerce.

Nous savons que les gens dépensent plus après avoir visité Pinterest. Pour les avoir, vous devez opter pour des photos de produits qui tapent l’œil. Optez pour des créations qui se démarquent et présentez des liens afin que l’utilisateur puisse aller directement sur votre boutique, au lieu d’aller chercher ailleurs.

En bas des images, utilisez des mots-clés qui rendent compte de vos produits et de votre marque. Vous pouvez aussi utiliser la partie description ou votre profil.

Nouer des partenariats avec des marques

L’autre moyen de gagner de l’argent sur Pinterest est de nouer des partenariats avec des marques. Un peu comme le marketing d’affiliation, ce dernier s’en démarque en ce sens que vous n’avez pas besoin de vendre pour gagner de l’argent. Mais avant qu’une marque puisse nouer un partenariat avec vous, vous devez avoir des statistiques conséquentes et être dans une thématique qui les intéresse. Voyage, alimentation, famille, fitness, vous devez avoir une ligne éditoriale précise et d’un groupe d’abonnés fiables.

Lorsque ces conditions sont réunies, vous devenez un influenceur que les marques peuvent contacter et pour lesquelles vous serez appelés à créer du contenu.

Vendre des photos

Enfin, pour un amateur de photographie qui se connait bien en la matière, Pinterest est également un canal que l’on peut utiliser pour vendre des photos. Nul besoin d’avoir des appareils photos professionnels comme le dernier Sony. Si vous pouvez utiliser votre smartphone pour capturer des merveilles, Pinterest reste un lieu parfait pour faire découvrir votre savoir-faire. Ensuite, il faudra utiliser les plateformes en ligne pour stocker certaines photos en haute qualité et les proposer à ses abonnés Pinterest.