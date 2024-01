Samsung : quels sont les Galaxy éligibles à Android 15 et One UI 7 ?

Le déploiement d’Android 14 et d’One UI 6 est toujours en cours. Mais cela ne devrait pas arrêter l’équipe de développement du constructeur qui travaille déjà sur la prochaine mouture des différents systèmes. Puisque la marque sud-coréenne a une politique de mise à jour bien définie, nous connaissons déjà les smartphones qui bénéficieront de la mise à jour majeure Android 15 et One UI 7. En voici la liste.

Les Samsung Galaxy A qui bénéficieront d’Android 15 et One UI 7 ?

Les smartphones Samsung de la gamme Galaxy bénéficient de 3 années de mises à jour majeures et de 4 ans de sécurité. À cet effet, voici la liste des Galaxy A éligibles à la prochaine version d’Android et d’One UI.

Galaxy A05

Galaxy A14 4G

Galaxy A14 5G

Galaxy A15 4G

Galaxy A15 5G

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A73

Quels Samsung Galaxy S bénéficieront d’Android 15 et de One UI 7 ?

Les téléphones les plus chers de Samsung sont ceux de la gamme S. Ces smartphones haut de gamme bénéficiaient de 5 ans de mise à jour majeure. Mais avec la sortie du Galaxy S24, la société sud-coréenne compte porter à 7 ans de support. Ceci devrait leur permettre d’égaler, voire dépasser ce que proposait Apple pour ses iPhone. Compte tenu de la politique actuelle, voici les Galaxy S qui ont droit à Android 15 et One UI 7.

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Quels Samsung Galaxy Z bénéficieront d’Android 15 et de One Ui 7 ?

Malgré les critiques, Samsung continue d’innover pour ses smartphones pliables de la gamme Z. À part la première et la deuxième génération abandonnées depuis l’an dernier, tous les autres modèles de cette catégorie devraient recevoir les prochaines mises à jour pendant environ 3 ans. Au total, la marque sud-coréenne leur accorde 4 ans de mise à jour majeure.

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Les autres Galaxy qui bénéficieront de la mise à jour Android 15 et One UI 7

Outre les trois gammes citées ci-haut, voici les autres smartphones et tablettes Samsung qui passeront à Android 15 et One UI 7.

Galaxy M14 / F14

Galaxy M34 5G

Galaxy M54 / F54

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy XCover 6 Pro.

Si votre smartphone ne se trouve pas dans ce lot, vous pouvez être certain qu’il ne sera pas mis à jour vers la prochaine version des systèmes. Aussi, si vous souhaitez acheter un Samsung Galaxy d’occasion ou reconditionné, assurez-vous qu’il se trouve dans cette liste. Sinon, vous ne pourrez pas rentabiliser votre achat sur le long terme.