Samsung et Apple continuent leur course à l’innovation, chacun cherchant à prendre l’avantage sur son concurrent. Samsung pourrait bien frapper fort avec une version ultra-fine de son prochain Galaxy S25 pour répondre à l’iPhone 17 « Slim » de son rival. Entre finesses, technologie XR et nouveaux modèles pliables, Samsung vise à se démarquer dans l’univers des smartphones premium.

Un smartphone pour « contrer » Apple ?

Apple prévoit une version « Slim » pour l’iPhone 17, un modèle plus fin avec des caractéristiques uniques. Selon 9to5Mac, cet iPhone ultra-fin de 6,55 pouces serait équipé d’une caméra unique et d’un boîtier en aluminium. Il sacrifierait aussi quelques fonctionnalités pour se concentrer sur l’élégance et la finesse. Ce modèle serait conçu pour remplacer l’iPhone 17 Plus, mais son positionnement exact reste flou.

De son côté, la firme sud-coréenne n’entend pas rester en retrait. Le rapport d’ETNews révèle que Samsung travaille également sur une version « Slim » de son Galaxy S25. Ce modèle inédit pourrait être lancé peu après les modèles de base, en avril 2025. La production pourrait cependant être limitée, ajoutant un caractère rare et exclusif sur cette version. L’informateur @Jukanlosreve mentionne même qu’en cas de succès, le concept pourrait être intégré aux futurs Galaxy S26.

Si la version « Slim » d’Apple est déjà bien documentée, Samsung reste discret sur les détails de son propre modèle. Cette approche mystérieuse pourrait jouer en faveur de la marque sud-coréenne, suscitant l’intérêt des fans de technologie et créant une attente autour de ce smartphone innovant.

Le XR sur le Samsung Galaxy S25 ?

Outre son projet « Slim », Samsung a récemment évoqué l’arrivée de son appareil XR (Extended Reality), une réponse directe à l’Apple Vision Pro. Ce casque de réalité augmentée, développé en partenariat avec Google et Qualcomm, devait initialement sortir en 2024. Samsung prévoit désormais un lancement en 2025. Les rumeurs annoncent que cet appareil XR pourrait même inclure des lunettes intelligentes, enrichissant ainsi l’écosystème de Samsung.

Dans son dernier rapport financier, Samsung a aussi confirmé la sortie de la série Galaxy S25 pour le premier semestre 2025. Cette génération promet de pousser encore plus loin l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’interface Galaxy. Le communiqué met en avant une stratégie tournée vers les produits premium, notamment les Galaxy Z pliables. Il renforce également la connexion entre ses différents produits. Samsung mise en effet sur une synergie entre les appareils pour offrir une expérience utilisateur unique. La marque a d’ailleurs l’ambition de dominer le marché de la réalité augmentée.

En somme, le Galaxy S25 et le projet XR s’inscrivent dans une stratégie globale visant à consolider la position de Samsung en tant que leader de l’innovation mobile.