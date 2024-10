On assiste peut-être à un tournant majeur dans la stratégie de Samsung pour ses prochains smartphones haut de gamme. En effet, le géant sud-coréen envisagerait d’adopter une puce MediaTek Dimensity 9400 pour certains modèles de sa future gamme Galaxy S25. Leur sortie étant prévue début 2025. Ce choix marquerait une rupture avec l’utilisation habituelle des processeurs Exynos et Qualcomm. Quelles sont donc les raisons de ce changement et quelles conséquences pour les futurs Samsung Galaxy S25 ?

Pourquoi Samsung opterait-il pour une puce MediaTek ?

Habitué à utiliser ses propres processeurs Exynos ou ceux de Qualcomm (comme le Snapdragon), Samsung fait face à des défis majeurs. Son dernier SoC Exynos 2500, initialement prévu pour équiper les Galaxy S25, rencontre des problèmes de production. Il s’avère que le processus de fabrication en 3 nm est complexe à stabiliser. Et cela entraîne de faibles rendements, rendant la production en masse difficile. Ces retards mettent à mal la possibilité d’utiliser l’Exynos pour sa prochaine série phare, laissant Samsung dans une situation délicate.

En parallèle, les puces Snapdragon de Qualcomm, bien que performantes, sont coûteuses. Le Snapdragon 8 Gen 4, destiné aux appareils haut de gamme, pourrait être un frein pour le géant sud-coréen. Étant donné qu’il cherche à maintenir ses marges, sans pour autant augmenter les prix pour les consommateurs.

C’est là qu’intervient MediaTek avec son chipset Dimensity 9400, annoncé comme une alternative compétitive. Cette puce récemment dévoilée propose des performances comparables aux Snapdragon, mais à un coût bien inférieur. Avec son cœur principal Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,626 GHz, le processeur a de quoi rivaliser avec les meilleurs du marché. Certaines rumeurs suggèrent même que son GPU surpasserait celui de la puce A18 d’Apple.

Le Snapdragon 8 Gen 4 alors réservé au Galaxy S25 Ultra ?

Quant à l’intégration du Dimensity 9400 dans la série Galaxy S25, plusieurs scénarios se dessinent. Le processeur MediaTek pourrait équiper uniquement le modèle de base, ou s’étendre aux Galaxy S25 et S25+ sur certains marchés.

La variante ultra conserverait probablement une puce Snapdragon pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Les rumeurs tablent sur le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, ou une variante haut de gamme appelée Snapdragon 8 Elite. Cette stratégie, que l’entreprise utilise déjà avec la série Galaxy S24, lui permettrait de diversifier ses fournisseurs. Ainsi, elle n’aura pas du mal à s’adapter aux exigences de chaque marché.

Ce changement aurait un impact significatif sur les fonctionnalités des Samsung Galaxy S25. La puce Dimensity 9400 prendrait en charge Gemini Nano avec multimodalité. Il s’agit d’une technologie d’IA développée par Google, jusqu’à présent réservée à la série Pixel 9 de Google. Cette fonctionnalité permettrait aux smartphones qui s’en équipent de mieux comprendre le contexte du texte, des images et de l’audio.

Néanmoins, les joueurs et les utilisateurs exigeants pourraient voir le chipset MediaTek comme un compromis face au Snapdragon 8 Gen 3. Et cela pourrait créer des écarts de performance entre les marchés, certains recevant des modèles MediaTek, d’autres des Snapdragon. C’est un point à surveiller pour ceux qui recherchent les meilleures performances.