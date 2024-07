La communauté des technophiles est en ébullition. De nouvelles informations sur le prochain flagship de Google, le Pixel 9 Pro XL, commencent à filtrer. Un célèbre youtubeur ukrainien, connu pour ses fuites souvent précises, a récemment dévoilé des détails alléchants sur ce smartphone très attendu. Selon ce leaker, ce smartphone devrait marquer une évolution significative par rapport à ses prédécesseurs.

Le Google Pixel 9 Pro XL avec un design tout en douceur

En raison des fuites antérieures, nous sommes déjà au courant des composants internes de ce nouveau smartphone. Il sera notamment équipé d’une puce Tensor G4, de 16 Go de RAM et d’un écran OLED de 6,8 pouces à 120 Hz. Et quoi d’autre selon le créateur de contenu qui a déjà réalisé une vidéo prise en main ?

L’analyse pratique met en avant le design du Pixel 9 Pro XL, avec ses coins arrondis bien en évidence. D’après les rendus antérieurs, le prochain modèle de Google comportera des bords plats et élégamment polis.

Étant donné sa finition brillante, il risque de se rayer et de s’érafler fréquemment lors d’un usage quotidien. À l’inverse, la vitre arrière du Pixel 9 Pro XL présente une finition mate, offrant une meilleure prise en main.

Google ne changera pas l’emplacement des boutons de volume et d’alimentation du Pixel 9 Pro XL. Ils resteront au même endroit que sur le Pixel 8 Pro. Le plateau SIM, quant à lui, a été déplacé vers le bas à gauche du port USB-C.

Une comparaison avec les smartphones phares déjà sur le marché

Le youtubeur a effectué une comparaison minutieuse des dimensions et du poids du Pixel 9 Pro XL avec ses rivaux directs. Ce ne sont autres que l’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Si les trois smartphones affichent un poids étonnamment similaire, oscillant autour de 220 grammes, de subtiles différences se font jour. Le Pixel se distingue par une hauteur légèrement supérieure, ce qui lui confère un aspect plus élancé. En revanche, l’iPhone 15 Pro Max semble plus compact en largeur. Quant à l’épaisseur, c’est le Samsung Galaxy S24 Ultra qui l’emporte, offrant une sensation de solidité en main.

Ces nuances de design ont un impact direct sur la prise en main et sur la sensation générale d’utilisation. Certains utilisateurs préféreront la légèreté et la compacité de l’iPhone. D’autres apprécieront davantage le format plus imposant du Pixel pour une expérience visuelle plus immersive.

En conclusion, le Pixel 9 Pro XL s’annonce comme un smartphone très prometteur. Si les informations divulguées par Andro-news.com se confirment, Google pourrait bien tenir entre ses mains un nouveau best-seller. Reste à savoir si le géant de Mountain View parviendra à se démarquer de la concurrence toujours plus féroce.

Ci-dessous la plus récente vidéo sur le smartphone :