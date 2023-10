iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra : c’est qui le patron ?

S’il y a une chose sur laquelle on doit se mettre d’accord, c’est que Samsung et Apple font tout pour élever leur smartphone haut de gamme au niveau de l’excellence. Des ratés ne manquent pas évidemment, mais ces deux modèles de smartphones rivalisent de fonctionnalités et de matériels pour rester le plus fort et le plus puissant. Depuis qu’il est sorti en février 2023, le Galaxy S23 Ultra a montré ses qualités incroyables, que ce soit en photographie, en Gaming, etc. Celui qu’on compare véritablement ici est donc l’iPhone 15 Pro Max sorti il y a quelques jours. Apple est-il parvenu à suivre la concurrence, voire la dépasser ? C’est une conclusion que l’on peut tirer qu’après avoir pris les deux téléphones en main. Et je l’ai fait !

L’écran : Samsung est une référence

L’iPhone utilise des écrans fabriqués par Samsung. C’est donc vous dire que la marque sud-coréenne maîtrise sa technologie au bout des doigts.

Le Galaxy S23 Ultra possède un écran de 6,8 pouces avec une définition de 3088 x 1440 pixels (Quad HD+). Ceci offre une densité de pixels élevée, ce qui se traduit par des images et du texte nets et détaillés. Son taux de rafraîchissement est étalé à 120 Hz, avec une luminosité de 1750 cd/m². Il emploie la technologie HDR10+ pour apporter plus de couleurs et de contrastes aux images qu’il affiche. Le téléphone a un taux de luminosité maximale de 1750 nits.

L’iPhone dispose d’une dalle LTPO Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, une définition de 2796 x 1290 pixels. Le taux de rafraîchissement n’a pas bougé des 120 Hz. Le smartphone est compatible avec les technologies HDR10 et Dolby Vision. Mais au contraire du Galaxy, l’iPhone 15 est plus lumineux avec des pics à 1 600 nits en HDR et à 2 000 nits à l’extérieur.

Le design : c’est une question de goût, mais Samsung est top

Les deux smartphones ne sont pas conçus avec les mêmes matériaux. Alors que le Sud-Coréen est habillé en aluminium, l’américain troque son acier inoxydable contre le titane. Une innovation d’Apple qui permet de rendre son smartphone un peu plus léger. L’iPhone 15 Pro Max est ainsi plus léger que le Samsung : 221 g contre 234 g.

Toujours en termes de design, le Samsung est un peu plus grand que l’iPhone. Ce dernier est doté d’un bord arrondi qui permet de le ranger plus facilement. L’appareil coréen, par contre, est un peu plus droit et angulaire. Mais là où le Galaxy est discret, c’est son poinçon qui est beaucoup moins proéminent que le Dynamic Island de l’iPhone. Aussi, les capteurs photos s’intègrent mieux au dos du Samsung. Ceci est beaucoup plus esthétique.

Enfin, pour ce qui des coloris, le choix est varié, mais Samsung offre plus de couleurs :

rouge,

lime,

vert,

graphite,

bleu ciel,

noir,

lavande,

crème.

Chez Apple, seulement 4 couleurs sont au choix : noir, naturel, bleu, blanc.

Les performances : Apple l’emporte légèrement

L’aîné de la famille S23 est sorti le 1ᵉʳ février 2023, offrant une variété de fonctionnalités. Le tout est supporté par une puce overclockée Snapdragon 8 Gen 2. Le processeur est ainsi beaucoup plus différent de celui que l’on voit sur les autres smartphones. Plus performant en multitâche.

Pour ce qui est de l’iPhone 15 Pro Max, sorti le 12 septembre 2023, Apple n’a pas lésiné sur les performances. Il profite d’un nouveau processeur maison : le A17 Pro. Le tout premier SoC pour smartphones gravé en 3nm et possédant une densité de 19 milliards de transistors. Une avancée importante qui permet à cet effet d’améliorer l’efficacité énergétique de ces smartphones, sans impacter leurs performances.

De ces deux smartphones, c’est bien l’iPhone 15 Pro Max qui l’emporte. Sa puce fait toute la différence avec un GPU qui profite d’une performance de 20 % en plus. Ce sont les gamers qui vont surtout en profiter, grâce à sa compatibilité avec le Ray tracing. Ils pourront y essayer des titres tels que Resident Evil 4 Remake ou encore Assassin’s Creed Mirage, qui sont normalement des titres réservés aux autres plateformes. Cependant, cette différence ne sera pas perçue par de nombreuses personnes. Globalement, les deux appareils offrent un des performances satisfaisantes.

L’appareil photo : le Galaxy plus grand, l’iPhone plus beau

C’est ici même ce que constructeur et acheteur analysent de près. Les fabricants mettent souvent la barre très haut pour tenter de se démarquer de la concurrence. Un smartphone avec un bon appareil photo se vend très bien et ce n’est rien de le dire. Samsung et Apple ont toujours supplanté tous les autres. Que valent alors les deux appareils en termes de photographie ?

Voici les caractéristiques techniques des deux smartphones :

Galaxy S23 Ultra

définition 200 MP,

ouverture f/1.7,

focale 24mm,

taille du capteur 1/1.3″,

taille des pixels 0.6µm,

stabilisation optique de l’image.

iPhone 15 Pro Max

définition 48 MP,

ouverture f/1.8,

focale 24 mm,

taille du capteur 1/1.28″,

taille des pixels 1.22 µm,

stabilisation optique de l’image.

Comparativement au Galaxy, l’iPhone possède une définition plus basse, mais avec de gros pixels. Cela sous-entend que les photos seront plus lumineuses avec l’appareil d’Apple. Mais cela impacte les photos de nuit.

Le Galaxy Ultra va toujours capter plus de détails et les fusionner pour une photo plus lumineuse. Et dans les faits, cela se démontre.

En matière de Zoom, Samsung est toujours leader avec un zoom numérique x100. Apple a peut-être fait des améliorations, mais il ne parvient pas encore à égaler la marque sud-coréenne.

En mode portrait, le scanner LiDAR permet à la marque de Cupertino de distancer son concurrent.

Pour le selfie, le Samsung Galaxy S23 Ultra capteur de 12 MP, f/2.2 contre 12 MP, f/1.9 pour l’iPhone 15 Pro Max. Mais la différence est le module 3D pour Face ID ajouté à l’iPhone. Ceci lui permet d’être plus performant.

En termes de vidéo, les performances du Samsung Galaxy S23 Ultra ne sont plus à présenter. Le smartphone peut filmer à 8K et en mode slow motion jusqu’à 960 fps. L’iPhone, par contre, est limité à 4K et 240 fps. Ce qui change la donne, ce sont : le HDR 10-bit, le Dolby Vision HDR et le ProRes. Ces technologies avancées permettent au smartphone d’Apple d’offrir de grandes performances.

L’autonomie : personne n’est dupe

En présentant ses nouveaux iPhone en septembre dernier, la marque de Cupertino n’a pas mentionné expressément la capacité de la batterie. On parle plutôt d’une journée d’autonomie et plus. Mais sur son site, il révèle que l’iPhone 15 Pro Max peut supporter « jusqu’à 29 h de lecture vidéo ». En un mot, la marque n’a fait aucun effort par rapport à l’iPhone 14 Pro Max. Mais ce dernier était déjà plus fort que le Samsung S23, avec ses 5000 mAh.

Le problème, c’est que les fonctionnalités sont nombreuses et gourmandes sur le Samsung. La puce du Samsung n’arrive pas à gérer efficacement la performance énergétique.

Conclusion

J’ai beau aimé le Samsung S23 Ultra, mais il faut reconnaître que l’iPhone 15 Pro Max est plus efficace. La marque sud-coréenne devrait revoir ses puces et travailler à maximiser les nombreuses fonctionnalités dont elle dote ses appareils.