Le 24 septembre 2024, Google a lancé Wear OS 5 pour ses montres connectées Pixel Watch et Pixel Watch 2. Cette mise à jour qui se révélait prometteuse a vite viré au cauchemar pour de nombreux utilisateurs. Au point que Google a dû suspendre son déploiement deux jours plus tard à cause de problèmes techniques. Certains propriétaires se retrouvent donc dans l’expectative, en attendant une nouvelle date de sortie.

Une mise à jour qui a briqué les montres connectées de Google

La mise à jour vers Wear OS 5 devait apporter plusieurs nouveautés aux Pixel Watch. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, certains utilisateurs ont vu leur montre connectée se bloquer après l’installation de la mise à jour. Les appareils affichaient un écran noir avec seulement un logo Bluetooth, impossible de les redémarrer normalement. On qualifie cette situation de « briquée ».

Pour les utilisateurs concernés, le seul moyen de récupérer leur smartwatch était de procéder à une réinitialisation complète via le mode Fastboot. Malheureusement, cette procédure entraîne la perte de toutes les données présentes sur l’appareil. Même si ceux ayant sauvegardé leurs données pouvaient les restaurer, cette méthode reste une solution de dernier recours.

Face à ces retours alarmants, la firme de Mountain View n’a pas traîné. Dès le 26 septembre, soit deux jours après le début du déploiement, elle a suspendu la mise à jour de Wear OS 5. Toutes les images OTA et les mises à jour manuelles sont retirées pour éviter que d’autres utilisateurs ne rencontrent le même problème. Certes, ce bug ne touche pas toutes les montres, il a néanmoins affecté un nombre suffisant de modèles pour justifier cette suspension.

VOIR AUSSI : Les 4 bonnes raisons de s’offrir une Apple Watch

Une correction attendue d’ici la fin de l’année

Google reconnaît la gravité du problème et brise enfin le silence avec une annonce officielle. La firme a revélé que la mise à jour de Wear OS 5 reprendra plus tard dans l’année. Bien qu’aucune date précise n’ait été communiquée, elle a confirmé qu’elle travaille activement à corriger les problèmes. Une fois ces corrections effectuées, le déploiement pourra reprendre, sans risque de briquer les montres connectées.

En attendant, l’entreprise basée à Mountain View recommande aux utilisateurs ayant rencontré ce problème d’effectuer une réinitialisation de leur montre. Pour cela, ils n’ont qu’à redémarrer l’appareil en maintenant la couronne et le bouton latéral pendant environ 35 secondes, jusqu’à ce que le logo de Google apparaisse. Pour les accompagner, Google a mis en place des pages de support dédiées.

Sinon, les nouvelles fonctionnalités, telles que les notifications de batterie pleine, continuent d’être déployées via le Play Store.