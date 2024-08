Guide complet sur l’assurance vie : combien ça rapporte et ses avantages

L’assurance vie est une option d’investissement potentiellement très lucrative. Mais il faut distinguer ses deux catégories principales : l’assurance vie fonds euros et l’assurance vie en unités de compte. Les rendements varient grandement entre ces deux types. Les fonds euros offrent une sécurité du capital avec un rendement modéré. Tandis que les unités de compte présentent un potentiel de gain plus élevé mais avec un risque accru. Ce produit d’épargne, très populaire en France, est apprécié pour sa flexibilité et ses avantages fiscaux.

Les deux catégories principales d’assurance vie

L’assurance vie se décline en deux catégories principale, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages.

Assurance vie en unités de compte : de quoi s’agit-il ?

Une assurance vie en unité de compte est un contrat où l’argent est investi dans divers supports financiers. Tels que des actions, des obligations ou de l’immobilier, sans garantie de capital. Investir dans ces unités de compte revient à placer son argent en bourse via des fonds. Ce qui permet de diversifier les placements et de bénéficier de l’expertise des gestionnaires de fonds.

La performance de ces contrats dépend des marchés financiers, rendant difficile toute prévision précise. Les rendements historiques montrent que les actions peuvent rapporter entre 6 et 10 % par an sur une décennie. Mais ces résultats ne sont pas garantis pour l’avenir, car les marchés sont imprévisibles et spéculatifs.

Qu’est-ce qu’un fonds euros ?

Un fonds euros est un type de fonds d’investissement où le capital est garanti. Cela signifie que l’investisseur ne peut pas perdre sa mise initiale en investissant dans un fonds euros, sauf en cas de faillite, mais c’est une autre question.

Comme tous les fonds, les fonds euros collectent l’épargne des investisseurs pour l’investir dans des titres financiers. Grâce à la garantie du capital, ces fonds sont majoritairement investis dans des titres peu risqués. Tels que des obligations ou des titres de créance à court terme.

La performance des fonds euros est répercutée aux investisseurs sous forme de dividendes ou de quote-part. Bien que le capital soit garanti, la performance ne l’est pas.

Le fonctionnement général de l’assurance vie

Un contrat d’assurance vie est un accord entre un épargnant et une compagnie d’assurance. L’épargnant verse des primes et, en échange, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire désigné. Les versements peuvent être libres, permettant des dépôts à tout moment, ou programmés, avec des dépôts réguliers, comme mensuels ou annuels. Le rachat permet au souscripteur de retirer tout ou partie de son épargne avant le terme du contrat. Cela peut être partiel ou total, avec des pénalités éventuelles selon la durée de détention du contrat.

Quel est le rendement des fonds euros en assurance vie ?

La performance d’une assurance vie en fonds euros dépend de la performance du fonds euros lui-même. Ces fonds offrent des rendements relativement similaires en raison de stratégies d’investissement comparables. En 2023, une assurance vie en fonds euros peut rapporter entre 2 et 3 % par an. Ce rendement varie chaque année en fonction de la performance des sous-jacents, principalement les taux d’intérêt des obligations de l’OCDE.

Montant placé en fonds euros Rentabilité espérée (taux d’intérêt) Gain annuel brut sur 1 an Gain annuel brut sur 10 ans 20 000,00 € 3,00% 600,00 € 6 878,33 € 40 000,00 € 3,00% 1 200,00 € 13 756,66 € 60 000,00 € 3,00% 1 800,00 € 20 634,98 € 100 000,00 € 3,00% 3 000,00 € 34 391,64 € 200 000,00 € 3,00% 6 000,00 € 68 783,28 € 400 000,00 € 3,00% 12 000,00 € 137 566,55 €

Quel est le rendement d’une assurance vie en unité de compte

Une assurance vie en unité de compte offre la flexibilité d’investir dans une variété de supports financiers. Cela permet ainsi d’ajuster le portefeuille en fonction des objectifs de rendement et de risque. Pour un horizon de placement long, une allocation majoritairement composée d’actions est souvent choisie pour optimiser la performance. À l’inverse, pour un court terme, une allocation plus sécurisée avec une proportion plus élevée d’obligations peut être plus appropriée.

Voici des exemples de rendement pour un investissement de 50 000 euros, en fonction de différents profils de risque et horizons recommandés :

Profil de risque Horizon recommandé Répartition actions / obligations Rentabilité espérée (taux d’intérêt) Dynamique Long terme 80% actions / 20% obligations 7% Équilibré Moyen terme 50% actions / 50% obligations 5% Sécurisé Court terme 20% actions / 80% obligations 3%

Ainsi, selon le profil de risque et l’horizon de placement, un investissement de 50 000 euros peut rapporter respectivement :

Dynamique : 3 500 euros par an avec une rentabilité de 7%.

: 3 500 euros par an avec une rentabilité de 7%. Équilibré : 2 500 euros par an avec une rentabilité de 5%.

: 2 500 euros par an avec une rentabilité de 5%. Sécurisé : 1 500 euros par an avec une rentabilité de 3%.

Les avantages fiscaux d’une assurance vie après huit ans

Après huit ans de détention, les contrats d’assurance vie bénéficient d’un abattement annuel sur les intérêts et plus-values. Cela permet des rachats sans impôt sur le revenu jusqu’à 4.600 euros de gains par a pour une personne célibataire. Et 9.200 euros pour un couple marié ou pacsé déclarant en commun. L’assureur prélève les prélèvements sociaux, fixés à 17,2%, dès le premier euro de gain. Ils comprennent 9,2% pour la CSG, 0,5% pour la CRDS, et 7,5% pour le prélèvement de solidarité.

En cas d’invalidité de l’assuré ou de son conjoint (catégorie 2 ou 3), les rachats sont exonérés de prélèvements sociaux.

Les avantages de l’assurance vie

L’assurance vie offre une multitude d’avantages pour la gestion de votre patrimoine, la préparation de votre retraite, et la transmission de vos biens.

Elle constitue un capital à long terme

L’assurance-vie permet de constituer un capital sur le long terme. Après quelques années, vous pouvez retirer votre capital. C’est-à-dire fermer votre contrat et retirer l’argent déposé, augmenté des gains nets. Toutefois, il est important de noter que vous n’avez pas de garantie de retrouver l’intégralité de votre mise si vous investissez dans des unités de compte (UC).

C’est un complément de revenus

Elle permet également de compléter ses revenus, surtout pour la retraite. Notamment grâce à des retraits réguliers ou à la conversion du capital en rente viagère. L’assureur détermine le montant de la rente en fonction du capital investi et de l’âge de l’assuré. Cette rente sera versée pendant toute la durée de vie de l’assuré. En choisissant une rente viagère, le capital ne pourra plus être retiré du contrat d’assurance-vie ni transmis à des bénéficiaires.

Transmission de patrimoine

L’assurance-vie est une solution efficace pour transmettre son patrimoine. Grâce à des avantages fiscaux intéressants et une grande liberté quant à la désignation des bénéficiaires. Elle facilite la transmission des biens à ses proches en optimisant les conditions fiscales, ce qui en fait un excellent choix pour préparer sa succession.

En bref, les contrats d’assurance vie offrent différents types de rendement. Les fonds en euros génèrent des intérêts annuels garantis. Tandis que les unités de compte peuvent produire des plus-values ou des moins-values selon la performance des marchés. Cependant, le rendement du fonds en euros n’est qu’un aspect parmi d’autres. Pour évaluerpleinement la performance d’une assurance vie, il est important de considérer quelques points essentiels. Tel que les frais associés au contrat, la tolérance au risque, les objectifs personnels et l’horizon de placement de chaque épargnant. Ces éléments déterminent en grande partie l’adéquation du contrat avec vos besoins financiers.

