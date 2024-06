Tout sur les trimestres de retraite: cotisés, assimilés, majorations…

La retraite est une étape importante de la vie qui mérite une préparation minutieuse. En France, le système de retraiterepose sur le calcul des trimestres. Ils sont essentiels pour déterminer le montant de la pension de retraite. Comprendre la différence entre les trimestres cotisés, assimilés et validés est important pour toute personne prévoyant sa retraite. Ce guide détaillé vous fournira les informations nécessaires pour naviguer dans le système complexe des retraites.

Comprendre les trimestres cotisés

Vous cotisez un trimestre lorsque vous déduisez des cotisations retraite de vos revenus et les versez aux caisses de retraite. Dans le secteur privé, cela équivaut à avoir gagné 150 fois le SMIC horaire brut au 1ᵉʳ janvier de l’année. Pour 2024, cela signifie un revenu mensuel brut d’au moins 1747,50 € pour valider un trimestre. Vous ne pouvez cotiser que 4 trimestres par an. Si des cotisations retraite sont liées, les stages, jobs d’été ou étudiants peuvent également être pris en compte. Assurez-vous qu’ils apparaissent dans votre relevé de carrière. Vous pouvez également racheter des points pour vos études.

VOIR AUSSI : Les conditions et dispositifs à retenir pour travailler à la retraite

Comprendre les trimestres assimilés

Les trimestres non-cotisés, ou assimilés, sont accordés gratuitement lors de vos périodes d’interruption involontaire d’activité. Ils sont considérés de la même manière que les trimestres cotisés pour calculer votre pension de retraite et votre durée d’assurance. Les situations donnant droit à ces trimestres sont diverses : service militaire, maladie, chômage indemnisé ou non, maternité, ou invalidité.

Pour les congés maladies

Pendant un congé maladie, chaque trimestre est validé pour 60 jours d’indemnités journalières, avec une limite de 4 trimestres par an. Cela signifie que pour chaque période où vous percevez des indemnités pour votre congé maladie, vous pouvez comptabiliser jusqu’à un trimestre pour chaque tranche de 60 jours d’indemnités.

Pour les congés maternités

Lors d’un congé maternité, une période de 90 jours d’indemnités journalières est nécessaire pour valider un trimestre. Vous devez fournir à la Caisse nationale d’assurance maladie une attestation précisant les périodes d’indemnisation, ainsi qu’un justificatif de naissance ou d’adoption.

Pour le chômage

Les trimestres assimilés pendant les périodes de chômage varient selon que votre chômage est indemnisé ou non. En cas de chômage indemnisé, chaque trimestre est accordé après 50 jours indemnisés, avec une limite de 4 trimestres par an. Si votre chômage n’est pas indemnisé, vous pouvez valider un trimestre pour chaque période de 50 jours de chômage, jusqu’à 6 trimestres depuis juillet 2011.

Pour les formations professionnelles

Pour valider un trimestre lors d’une formation professionnelle, votre rémunération doit équivaloir à 150 fois le SMIC horaire brut. En fonction du nombre d’heures travaillées pendant votre stage, vous pouvez assimiler de 1 à 4 trimestres. Il est essentiel de vérifier le montant du SMIC horaire de l’année en cours pour effectuer vos calculs précisément.

VOIR AUSSI : Payer les droits de succession : Tout ce qu’il faut savoir !

Pour le service militaire

En cas de service national, vous assimilez un trimestre après 90 jours de service, avec une limite de 4 trimestres par an. Ce qui signifie que chaque tranche de 90 jours de service national vous permet de valider un trimestre pour votre régime de retraite.

Pour les sportifs de haut niveau

Les sportifs de haut niveau, souvent non salariés, n’accumulent pas assez de trimestres pour une retraite à taux plein. Ceux bénéficiant du statut doivent demander aux fédérations sportives, qui transmettent ensuite au ministère. Vous pouvez obtenir jusqu’à 16 trimestres, avec une limite de 4 par an, grâce à ce dispositif.

Comprendre les trimestres validés

Les trimestres validés sont une sorte de compte que vous avez pour votre retraite. Chaque fois que vous travaillez et que vous payez des cotisations pour la retraite, vous gagnez des trimestres. Mais vous pouvez aussi gagner des trimestres sans travailler, par exemple si vous êtes au chômage ou malade. Ces deux types de trimestres ensemble déterminent si vous aurez une retraite à taux plein, c’est-à-dire sans réduction, quand vous prendrez votre retraite. En général, vous avez besoin d’un certain nombre de trimestres, entre 160 et 172 selon votre année de naissance, pour obtenir une retraite à taux plein à l’âge légal, qui est souvent autour de 62 ans.

Donc, plus vous avez de trimestres validés, mieux c’est pour votre retraite. Cela garantit que vous recevrez une pension complète et stable une fois que vous aurez fini de travailler, ce qui vous permettra de profiter pleinement de votre temps libre pendant la retraite.

Comprendre les trimestres de majoration

Les trimestres de majoration sont une reconnaissance spéciale pour les parents. Ils offrent jusqu’à 8 trimestres supplémentaires par enfant pour leur retraite. Ils offrent des avantages supplémentaires pour leur retraite en reconnaissant les sacrifices et les responsabilités liés à la maternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants.

VOIR AUSSI : Quels sont les avantages et inconvénients de l’épargne salariale ?

Pour la maternité ou l’adoption

Pour chaque enfant né ou adopté à partir de 2010, la mère bénéficie de 4 trimestres de majoration au titre de la maternité ou de l’adoption, à condition d’être affiliée au régime général de retraite. Ces trimestres reconnaissent les sacrifices et les responsabilités associés à la maternité ou à l’adoption, offrant un avantage supplémentaire pour la retraite.

Pour l’éducation

En plus des trimestres de maternité ou d’adoption, les parents reçoivent 4 trimestres de majoration pour l’éducation de leurs enfants pendant les 4 premières années suivant la naissance ou l’adoption. Ces trimestres supplémentaires reconnaissent les efforts investis dans l’éducation des enfants, offrant une compensation pour les défis et les responsabilités liés à cette période.

Pour les enfants handicapés

Les parents d’enfants handicapés peuvent demander jusqu’à 8 trimestres de majoration pour l’éducation de leur enfant. Chaque période de 30 mois d’éducation donne droit à 1 trimestre de majoration, jusqu’à un maximum de 8 trimestres. Cette majoration reconnaît les défis supplémentaires rencontrés par les parents élevant un enfant handicapé, offrant un soutien financier supplémentaire pour la retraite.

Comprendre l’impact des trimestres

Le nombre de trimestres que vous accumulez affecte directement le montant de votre pension de retraite. Pour obtenir une retraite à taux plein, vous avez deux options :

Atteindre l’âge légal (généralement 62 ans) avec les trimestres requis.

(généralement 62 ans) avec les trimestres requis. Ou atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) sans les trimestres requis.

Sans suffisamment de trimestres, votre pension sera réduite, calculée en fonction de divers critères. De plus, une minoration s’applique à votre pension complémentaire. Ainsi, planifiez votre carrière pour garantir une retraite stable.

Bonus vidéo : Valider ses trimestres de retraite ? Ce que tu dois savoir !