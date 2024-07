l'importance du processeur dans un ordinateur en 2024

Monter soi-même un ordinateur n’est pas chose aisée puisqu’il faut réfléchir sur la pertinence de chaque composant. En effet, si vous associez par exemple un CPU moyen avec le plus puissant des GPU, vous risquez d’obtenir des résultats médiocres à l’arrivée. Nous allons ainsi revenir ensemble sur les rôles du processeur pour que vous compreniez que son choix ne doit surtout pas être le fruit du hasard.

Un composant essentiel, quelle que soit la tâche effectuée

Première chose à avoir en tête : sans processeur, il est impossible de lancer un ordinateur. C’est pourquoi d’ailleurs on le compare à un cerveau puisque c’est lui qui effectue l’essentiel des calculs afin d’exécuter les programmes. Par conséquent, que vous souhaitiez simplement naviguer sur le Web ou que vous aimeriez jouer à des jeux récents, celui-ci est absolument indispensable. Sachant que plus le CPU est puissant et plus l’ordinateur sera rapide en théorie.

Dans les faits, vous n’aurez cependant pas besoin d’acheter le modèle le plus rapide si vos besoins sont limités à la bureautique. En effet, à partir d’un certain stade, on ne perçoit plus de différence notable. Comme vous pouvez le constater en consultant les divers modèles de processeurs disponibles, on trouve ainsi des fréquences variées et un nombre de cœurs allant de 2 à 32 pour tous les usages.

Cela dit, il y a quelque chose que nous n’avons pas évoqué jusqu’à maintenant : les CPU intégrant directement un chipset graphique performant. De plus en plus courants depuis cinq ans, ceux-ci ont véritablement révolutionné la donne.

VOIR AUSSI : Comment réparer le problème d’utilisation du processeur à 100% ?

Le processeur peut désormais occuper le rôle d’une carte graphique

Il serait faux d’affirmer qu’un CPU permet à lui seul de produire une image pouvant être affichée sur un écran. Il s’agit en effet d’un abus de langage puisque c’est le GPU intégré (= chipset graphique) qui est responsable de ce rôle. De fait, si vous achetez un CPU sans GPU, aucune image n’apparaîtra à l’écran. Si on souhaite être précis, on peut ainsi utiliser le terme de APU (Accelerated Processing Unit) qui a été créé par AMD pour la petite histoire. C’est effectivement ce constructeur qui a démocratisé ce procédé.

Quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fait qu’en achetant un processeur comme l’AMD Ryzen 5 8600G, vous pouvez réaliser quelques économies intéressantes. Car avec son GPU nommé “AMD Radeon 760M”, celui-ci est capable de faire tourner certains jeux récents (GTA V, Baldur’s Gate 3…) dans de bonnes conditions. On peut alors parler de petite révolution, puisque si vous êtes un geek qui ne joue qu’occasionnellement, ce type de processeur vous évitera d’acquérir à part une carte graphique à plusieurs centaines d’euros.

Précisons néanmoins que si vous souhaitez par la suite faire évoluer votre configuration en achetant un GPU dédié puissant, il vaudra mieux remplacer votre APU par un CPU comme l’Intel Core I7-14700F. C’est en tout cas vrai pour jouer dans les meilleures conditions possibles en évitant le goulot d’étranglement !

Importance de la gestion thermique du processeur

Un autre aspect crucial souvent négligé lors de la sélection et de l’utilisation d’un processeur est la gestion thermique. La température du processeur joue un rôle déterminant dans sa performance et sa longévité. En effet, un CPU qui surchauffe peut voir ses performances diminuer drastiquement, voire subir des dommages irréversibles. Il est donc essentiel de surveiller régulièrement la température de votre processeur pour garantir un fonctionnement optimal de votre ordinateur.

La plupart des processeurs modernes sont équipés de capteurs thermiques qui permettent de suivre leur température en temps réel. Vous pouvez ainsi utiliser divers logiciels pour vérifier cette température et vous assurer qu’elle reste dans des plages acceptables. Cliquez ici pour savoir comment vérifier la température du processeur.

Une bonne gestion thermique passe également par un refroidissement adéquat, qu’il soit à air ou à eau. Les dissipateurs thermiques et les ventilateurs doivent être adaptés à la puissance de votre CPU pour éviter toute surchauffe. De plus, une bonne circulation de l’air à l’intérieur de votre boîtier est indispensable pour évacuer efficacement la chaleur générée.

En résumé, la gestion thermique est une composante essentielle pour maintenir les performances et la durabilité de votre processeur, et donc de votre ordinateur en général. Ne la négligez pas si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre matériel.