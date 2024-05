Les puces ARM pour ordinateurs portables sont de plus en plus performantes. Qualcomm vient, en l’occurrence, de lancer son nouveau Snapdragon X Elite qui promet de grandes choses. Comment se positionne-t-elle face aux siliciums M2 et M3 d’Apple ? Faisons le point !

Les tests benchmarks effectués révèlent des résultats contrastés

Un des premiers essais a été réalisé sur un Microsoft Surface Laptop 7 équipé du Snapdragon X1E-78-100. Il s’agit de la version la moins puissante de la gamme X Elite. Avec le benchmark CPU-Z, on observe un score monocœur de 686 points et un score de 7923 points en multicœurs.

En comparaison, un MacBook M2 obtient 749 points en monocœur sur le même test, mais seulement 3822 points en multicœurs. La conception du silicium M2 explique clairement cette différence. C’est un hybride avec 4 cœurs haute performance et 4 cœurs économes. En outre, les tests sur l’Apple M2 ont été effectués sous une machine virtuelle Windows. Cela pourrait biaiser les résultats en faveur de Qualcomm.

Lorsqu’on fait une comparaison avec le M3, la donne change complètement. La puce X Elite est devancée en monocœur avec environ 2500 points, contre 3000 pour son rival. Le silicium d’Apple garde l’avantage en multicœurs avec 14 000 points, contre 15 000 pour Qualcomm. Même l’iPad Pro M4, avec moins de cœurs, fait mieux en multicœurs.

Que retenir de ces premiers résultats, alors ? Le Snapdragon X Elite brille dans les tâches gourmandes en multicœurs grâce à ses 12 cœurs. En revanche, il accuse un léger retard en performances monocœur, c’est pourtant un aspect crucial pour de nombreuses applications quotidiennes.

À noter que les tests portaient sur le modèle X1E-78-100 bridé. Les versions supérieures avec des fréquences allant jusqu’à 4,2 GHz devraient combler cet écart entre ces puces ARM d’Apple et de Qualcomm.

Les différents PC équipés de la puce Snapdragon X Elite

Plusieurs fabricants ont déjà annoncé des PC équipés de la puce Snapdragon X Elite, parmi lesquels on trouve des marques renommées. Il s’agit de Samsung, HP, Lenovo et Acer, en plus de Microsoft. Ces ordinateurs promettent des performances de haut niveau.

Qualcomm met en avant l’efficacité énergétique de sa puce, affirmant qu’elle consomme 35 % moins d’énergie que l’Intel Core Ultra 7 155 H. Elle devra aussi offrir une autonomie prolongée pour des tâches courantes comme l’utilisation de Microsoft Office et les appels vidéo sur Teams.

La gestion de l’alimentation varie, quant à elle, selon les fabricants. Cela signifie que l’expérience utilisateur peut différer d’un modèle à l’autre. Par exemple, un Chromebook compact pourrait tirer moins d’énergie qu’un Ultrabook puissant.

Les premiers PC équipés de la puce Snapdragon X Elite arriveront sur le marché au courant 2024. C’est là qu’on pourra enfin juger leurs véritables capacités.

Qualcomm réussira-t-il à détrôner Apple ? Seul l’avenir nous le dira ! Au moins, la marque à la pomme n’aura plus le monopole des configurations ARM puissantes et économes en énergie.