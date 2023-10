5 choses à faire quand on achète un nouvel ordinateur

Sans crainte de se tromper, lorsqu’on obtient son tout nouvel ordinateur, le réflexe est de le brancher pour en tester les performances avec un jeu vidéo, une vidéo ou un logiciel tant attendu. Bien que cette action ne soit pas négative pour la durée de vie de l’appareil, il existe des choses importantes à faire avant cela. Celles-ci vous permettent de préserver l’intégrité de la machine et de bénéficier d’un système d’exploitation performant.

Mettre à jour son système d’exploitation

La toute première chose à faire lorsque vous obtenez votre nouvel ordinateur est de faire les mises à jour du système d’exploitation. En effet, ce n’est pas parce que la machine est neuve que ses composants le sont. Depuis le temps que le constructeur y a installé ces logiciels, de nombreux correctifs de sécurité et des nouveautés ont sûrement été apportés au système. Vous devez donc vous connecter à internet et faire les mises à jour avant toute autre chose. Vous vous assurez ainsi de commencer avec un système au point.

À cet effet :

Appuyez sur le menu Démarrer ;

Entrez dans les Paramètres ;

Sélectionnez Mise à jour et sécurité ;

Appuyez sur Windows Update.

Attendez un moment pour voir si des mises à jour sont disponibles. Si oui, installez-les !

Mettre à jour les pilotes

Les pilotes sont de petits composants qui permettent à votre machine d’accomplir les différentes tâches auxquelles elle est destinée. Ils peuvent aussi être obsolètes au moment où vous achetez l’ordinateur. Alors, il est impératif de les mettre à jour également. Sinon, vous pourriez avoir du mal à vous connecter au Wi-Fi, utiliser les manettes de jeux, la souris, la webcam, etc.

Pour mettre à jour les pilotes de votre nouvel ordinateur, il existe des solutions payantes et gratuites. Voici 5 solutions gratuites pour mettre à jour vos pilotes sur Windows.

Supprimer les logiciels inutiles

Comme sur nos smartphones, les constructeurs ajoutent plusieurs de leurs applications sur les ordinateurs neufs. Ce ne sont pas toujours des programmes qui nous sont utiles. Au contraire, ils prennent de l’espace sur votre ordinateur et surchargent le processeur. L’idéal dans ce cas, c’est de supprimer ces logiciels. Pour le faire, appuyez sur le menu Démarrer Windows et recherchez Supprimer des programmes. Sélectionnez l’icône qui apparaît. Sur la nouvelle page, appuyez sur les trois points devant chaque application pour la désinstaller.

Activer le service de sauvegarde automatique

Il est possible de se réveiller un matin et constater que son ordinateur ne s’allume plus. Dans d’autres circonstances, vous pouvez tout simplement perdre l’ordinateur. Sinon, il peut être question d’un programme malveillant qui attaque vos fichiers et compromet tout. Évidemment, ce serait gravement fâcheux. Que faire ?

Avant que tout cela n’arrive, vous devez prévenir ! Dès aujourd’hui, opter pour un service de sauvegarde automatique en ligne. C’est une solution efficace pour être sûr d’avoir toujours vos fichiers et programmes préférés en lieu sûr. À cet effet, vous pouvez opter pour OneDrive, la solution de Microsoft. Vous bénéficiez d’un certain espace gratuitement, mais qui devient très vite insuffisant. L’alternative, c’est de prendre vos dispositions pour avoir un disque dur externe que vous n’utiliserez que pour réaliser des sauvegardes manuelles de votre nouvel ordinateur.

Installer un antivirus et un programme de récupération

Avant de vous rendre sur internet, il est très recommandé d’installer un antivirus. Mais sur les ordinateurs neufs avec un système d’exploitation, les constructeurs ajoutent déjà un programme. Vous pouvez le mettre à jour ou carrément le changer, s’il ne vous plait pas. Mais nous vous recommandons de le faire jusqu’à ce que vous ayez installé l’antivirus de votre choix.

Ensuite, même si vous n’avez encore rien perdu, installez un programme de récupération des fichiers. Le problème de l’installation après la suppression accidentelle, c’est que vous risquez d’écraser l’espace du disque dur où est conservée la trace des fichiers supprimés. Ainsi, votre programme de récupération devient inutile s’il ne trouve plus les fichiers.

À cet effet, il existe également les solutions gratuites et les solutions payantes. Dans ce cas, nous vous recommandons d’opter pour des solutions payantes. Elles sont les plus efficaces et susceptibles de vous récupérer tous vos fichiers le plus rapidement possible.