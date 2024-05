Le DELL XPS 14 est un ordinateur impressionnant. En effet, on retrouve un écran OLED 3.2K et des performances robuste, capable de satisfaire les plus exigeants. Mais malgré ces atouts, et même la possibilité de choisir un modèle avec une RTX 4050, il n’est pas sans défauts. On peut par exemple pointer du doigt la durée de vie de la batterie, mais surtout son coût. Il vous faudra débourser plus de 1 900 euros. À ce prix, il existe évidemment des alternatives.

Choisir un ordinateur portable avec les choix disponibles en 2024 pourrait rendre confus n’importe qui. Entre un service clientèle qui peut décevoir chacun, ou encore les petits pépins qui déçoivent, quelle serait la meilleure alternative au DELL XPS 14 en 2024 ? Pour cela, on va plutôt découvrir les options disponibles selon des besoins spécifiques. Vous trouverez peut-être votre choix si vous voulez acheter un nouveau laptop.

Les alternatives chez Asus : Zenbook 14 ou G14

Asus est une marque très connue en tant que fabricant d’ordinateurs, et elle propose deux alternatives très intéressantes par rapport au DELL XPS 14. Selon vos besoins, vous pouvez en effet choisir entre le Zenbook 14 et le fameux ROG Zéphyrus G14.

L’Asus Zenbook 14 est un ultraportable qui se distingue grâce à un design élégant et un excellent écran OLED 3K de 14 pouces. Ses autres arguments ? Un poids d’à peine 1,2 kg et une autonomie qui peut durer une journée complète grâce à la puce Intel Core Ultra. Cet ordinateur est une option qui privilégie ainsi la mobilité et l’autonomie avec des performances satisfaisantes. Le Zenbook 14 s’adresse donc pour ceux qui se déplacent souvent. Son rapport qualité-prix, disponible à partir de 999 euros, reste également un atout de taille.

De son côté, le Zephyrus G14 est un produit pur jus de la gamme ROG. Il s’agit d’un ordinateur portable dédié pour le gaming. Les performances pour jouer sont donc bien loin de celles du DELL. Le G14 possède également un port USB-A, ce qui le rend un peu plus polyvalent. Et pour ceux qui aiment un design plus stylé, Asus vient de renouveler celui de son G14. Il est devenu plus sobre, même si les LED RGB restent toujours d’actualité. Mais qui dit performances dit prix élevé. Le ROG Zéphyrus G14 varie entre 1 700 euros et 2 700 euros, mais il reste le meilleur choix pour ceux qui veulent un laptop gamer élégant et sobre… si vous avez le budget.

Face au DELL XPS 14, ces deux modèles d’Asus se positionnent avantageusement avec leurs configurations personnalisables. Les prix sont également plus attractifs pour des utilisateurs aux besoins variés.

VOIR AUSSI : 5 choses à faire quand on achète un nouvel ordinateur

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9 2-en-1

Le Lenovo Yoga Pro 9i de neuvième génération se distingue par son écran tactile versatile et ses fonctionnalités intuitives. Vous pouvez en effet le transformer en une tablette, en clapet, ou encore en mode tente ou média. Cela le rend idéal pour les créatifs et les professionnels. Autre point intéressant sur le laptop de Lenovo : ses haut-parleurs optimisés. Placés au-dessus du clavier, ils offrent une expérience audio supérieure comparée au DELL XPS 14.

Comme le DELL, ce Lenovo Yoga Pro exploite le même processeur Intel Core Ultra. Si l’autonomie se retrouve optimisée, cette petite machine se limite uniquement au GPU Intel Arc. Même si le Yoga 9i compense avec un excellent écran OLED combiné avec le Dolby Vision HDR, ou encore une sonorisation de qualité, il reste difficile de convaincre les gamers. À partir de 1 499 euros, cette machine s’adresse ainsi aux créateurs et aux professionnels.

HP Spectre x360 14

Le HP Spectre x360 14 est non seulement une alternative intéressante pour le DELL XPS 14, mais aussi au Lenovo Yoga Pro 9i. Il s’agit en effet d’un autre ordinateur portable 2-en-1 offrant différentes modes. Sa charnière flexible permet une utilisation en mode tente ou tablette, augmentant ainsi sa polyvalence. On retrouve aussi une finition très soignée et robuste, passe-partout pour travailler dans les cafés.

L’écran OLED du Spectre est comparable en qualité à celui du DELL XPS 14, même si la luminosité pêche un peu. L’ultraportable présente aussi des fonctionnalités de sécurité renforcées, comme un lecteur d’empreintes digitales et un commutateur de caméra physique. Comme pour le Yoga 9i, il s’agit d’un outil plus orienté pour une utilisation professionnelle. Ce produit haut de gamme est disponible à partir de 1 699 euros hors promotion.

VOIR AUSSI : Votre ordinateur n’est plus compatible avec Windows 11, s’il est équipé de l’un de ces 44 processeurs

Apple : MacBook Pro 14 ou MacBook Air 15

Après avoir observé toutes les alternatives sous Windows, il est temps de voir chez Apple. Les MacBook sont des machines déjà reconnues pour leurs performances. Que ce soit le MacBook Air 15 ou MacBook Pro 14, Apple propose deux options de tailles.

Si vous recherchez un ordinateur portable pour vos déplacements, le MacBook Air 15 d’Apple pourrait être la meilleure option. Plus léger et plus fin malgré son écran de 15 pouces, de nombreux étudiants et professionnels l’apprécient pour son autonomie et la mobilité qu’il offre. Côté performance, la puce M3 sur la version la plus puissante de la série propose une efficacité déjà éprouvée. Son coût est également un des atouts du MacBook Air 15. Il oscille entre 1 499 euros et 1 999 euros.

Si le MacBook Air optimise l’efficience et la mobilité, la version Pro se penche vers la performance. Très appréciée des professionnels pour son efficacité, même la configuration la plus basique du MacBook Pro 14 sera plus puissante que l’option la plus chère d’un MacBook Air. Son processeur Apple M3 Pro offrira les capacités de calculs nécessaires même pour les tâches les plus gourmandes. Que ce soit du montage vidéo ou du design graphique, le MacBook Pro 14 répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Cet article est disponible à partir de 1 999 euros hors promo.

Enfin, les MacBook seront toujours plus optimisés que les autres machines dans l’écosystème Apple. Si vous utilisez déjà d’autres produits de la marque à la pomme, ils pourraient être votre meilleure option. Le seul souci concerne les gamers, car les MacBook ne disposent pas de configuration avec une carte graphique comme le DELL XPS 14.

Un choix selon vos préférences

Pour conclure, le choix de l’ordinateur portable idéal en 2024 dépendra largement de vos préférences personnelles. Que vous valorisiez la performance, le design, l’ergonomie ou le coût, il est essentiel de peser ces facteurs en fonction de vos besoins spécifiques. Les alternatives au DELL XPS 14, telles que celles présentées, offrent une diversité qui permet à chaque utilisateur de trouver la machine qui lui correspond le mieux.