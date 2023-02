Métier expert-comptable : rôle et principales missions

L’expert-comptable est un professionnel de la comptabilité qui a pour mission de gérer les obligations comptables et légales. Grâce à son inscription à l’Ordre des Experts-Comptables (OEC), il est en mesure d’apporter son expertise et de jouer un rôle clé auprès des clients en leur fournissant des conseils pour le choix des services appropriés. L’expert-comptable peut aider dans la gestion de la paie, les déclarations fiscales et sociales, et la conformité aux lois. Il peut également aider à planifier les activités financières et à réaliser des audits pour les entreprises. Comprendre les compétences et les responsabilités de l’expert-comptable est crucial pour la santé et la pérennité des entreprises.

Expert-comptable : un conseiller privilégié pour les TPE et PME

Les experts-comptables, inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et soumis à un code de déontologie, établissent une Lettre de Mission avec leur client pour poser un cadre contractuel et définir les droits et obligations de chacune des parties. Selon l’OEC, près de 2 millions d’entreprises françaises ont recours à leur expertise pour les accompagner dans des domaines tels que la comptabilité, la fiscalité, le droit et les ressources humaines.

Les experts-comptables peuvent fournir des conseils sur des choix stratégiques, des prises de décisions, la création ou la reprise d’entreprise, le développement international, la gestion des ressources humaines, la gestion des risques, la stratégie financière et la capacité de gestion d’un dirigeant. La capacité des experts-comptables à offrir des conseils dans différents domaines est un atout pour les entreprises qui cherchent à se développer de manière stable et à traverser les périodes difficiles, comme les périodes de crise ou de forte croissance. Il y a plusieurs professionnels en France, notamment des comptables à Bayonne qui sont disponibles pour aider dans la gestion de votre entreprise.

Le rôle polyvalent de l’expert-comptable dans l’accompagnement des entreprises

L’expert-comptable peut aider les créateurs d’entreprise à prendre des décisions cruciales pour leur entreprise, notamment en matière de choix de statut juridique, de financement et d’optimisation fiscale. En plus de ses missions principales, il peut également s’occuper de tâches administratives telles que la gestion des formalités juridiques de l’entreprise et fournir des prestations fiscales et sociales personnalisées. Enfin, il peut également être sollicité pour des missions légales prévues par la loi, telles que les missions au sein des comités d’entreprise ou l’évaluation d’un bien mentionné dans la déclaration d’affectation pour créer une EIRL.

Les principales missions de l’expert-comptable

L’expert-comptable est un professionnel des chiffres et de la fiscalité, qui peut accompagner les entreprises dans différentes étapes de leur vie. Voici un aperçu de ses principales missions :

Accompagnement à la création ou la reprise d’une entreprise : l’expert-comptable peut aider les entrepreneurs dans les démarches administratives et fiscales, ainsi que dans l’élaboration du business plan et des prévisions financières.

l’expert-comptable peut aider les entrepreneurs dans les démarches administratives et fiscales, ainsi que dans l’élaboration du business plan et des prévisions financières. Intervention lors d’étapes plus complexes : dissolution ou liquidation d’une société, par exemple.

: dissolution ou liquidation d’une société, par exemple. Présentation des comptes annuels : cette mission consiste à enregistrer chaque pièce justificative et à réaliser la saisie comptable de manière chronologique, afin de répertorier toutes les opérations financières d’activité et les opérations affectant le patrimoine de l’entreprise. En fin de mission, l’expert-comptable remet une attestation indiquant qu’il n’a relevé aucune anomalie ne remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de l’entreprise. Cette mission est particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises (TPE et PME).

L’expert-comptable a un rôle crucial dans le volet social, incluant la création de contrats, la rédaction de déclarations d’embauche, l’élaboration et le suivi des fiches de paie. En plus de ses compétences étendues, il guide le dirigeant avec des conseils éclairés pour optimiser tous les aspects de son entreprise, comme l’organisation administrative, la situation fiscale et la gestion globale. En tant qu’acteur indispensable, il allège le travail du dirigeant et le conseille quotidiennement

Quelles sont les obligations d’un expert-comptable ?

L’expert-comptable est responsable de ses manquements aux règles légales et déontologiques sur les plans pénal, civil et disciplinaire. Il doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle d’un montant minimum de 500 000 € par sinistre et 1 million d’euros par an. Il peut être tenu pénalement responsable d’infractions telles que la négligence ou l’inobservation des règlements, l’omission d’écritures inexactes ou fictives, ou encore l’encouragement à la fraude fiscale. Enfin, sur le plan disciplinaire, il doit respecter les règles déontologiques d’indépendance, de probité et de discrétion, et éviter les conflits d’intérêts ou les situations qui pourraient affecter son libre arbitre.

En conclusion, l’expert-comptable joue un rôle essentiel en tant que partenaire du chef d’entreprise. Il accompagne le dirigeant dans la gestion quotidienne de son entreprise, en lui fournissant des conseils éclairés et une assistance technique précieuse. Que ce soit pour la création, la gestion ou la cession de l’entreprise, l’expert-comptable est un allié de choix pour les dirigeants qui cherchent à optimiser leur performance financière et à se conformer aux réglementations en vigueur.

