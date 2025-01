OnePlus 13 : comment tirer le meilleur parti de votre smartphone ?

OnePlus a récemment lancé le OnePlus 13 à l’international, y compris en France. Ce modèle se distingue par son écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces, doté d’une résolution QHD. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz, il offre une expérience visuelle à la fois fluide et immersive.

Pour accompagner cet affichage exceptionnel, le téléphone embarque le processeur Snapdragon 8 Elite. Ce dernier assure des performances rapides et fluides, même pour les tâches les plus exigeantes. Côté autonomie, la batterie de 6 000 mAh garantit une utilisation prolongée. Elle est accompagnée d’une recharge rapide de 100 W en filaire et 50 W sans fil, parfaite pour les utilisateurs pressés.

Le système photo triple caméra, conçu en partenariat avec Hasselblad, enrichit l’expérience utilisateur. Grâce aux outils d’intelligence artificielle intégrés, les clichés capturent des détails précis et des couleurs vibrantes, même dans des conditions complexes.

Avec OxygenOS 15, le OnePlus 13 offre une interface fluide et personnalisable, pensée pour répondre aux besoins des plus exigeants. Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel de ce smartphone haut de gamme, vous devez ajuster certains réglages dès la prise en main. Voici 5 astuces pour optimiser votre OnePlus 13 et en tirer le meilleur parti.

Activez la résolution QHD pour un affichage optimal

Par défaut, l’écran du OnePlus 13 est réglé sur une résolution de 1080 p afin de préserver la batterie. Cependant, avec un écran capable d’afficher en QHD, il serait dommage de ne pas profiter de cette qualité supérieure. Pour ce faire, accédez aux paramètres d’affichage et sélectionnez la résolution QHD. Vous bénéficierez ainsi d’une clarté accrue et d’une meilleure qualité visuelle, idéale pour regarder des vidéos ou jouer.

Vous pouvez aussi activer « Image Sharpener » et « Video Color Boost » pour obtenir des couleurs plus éclatantes et des images plus nettes. Il serait aussi préférable de conserver le taux de rafraîchissement adaptatif. Il permet de maintenir une fluidité optimale tout en préservant l’autonomie de la batterie.

Personnalisez l’écran Always-On Display (AOD)

L’écran Always-On Display est désactivé par défaut. Pourtant, l’AOD est très pratique pour afficher des informations importantes comme l’heure, les notifications ou la météo. Et ce, sans que vous ayez à déverrouiller votre téléphone. Pour l’activer, ouvrez les paramètres de style et de fond d’écran et choisissez l’option Always-On Display (AOD).

Vous pouvez personnaliser son design avec des thèmes proposés ou ajouter des widgets comme les contrôles musicaux. En programmant son activation à des heures précises, vous économisez la batterie lorsque l’AOD n’est pas utile, comme durant la nuit.

Configurez des gestes et raccourcis pour une navigation simplifiée

Votre OnePlus 13 devient bien plus pratique à utiliser grâce à la personnalisation des gestes et des raccourcis. Dans les paramètres d’accessibilité, activez les gestes d’écran éteint pour simplifier vos actions. À titre d’exemple, vous dessinez un « V » pour allumer la lampe torche ou un cercle pour ouvrir l’appareil photo.

En outre, vous pouvez activer la navigation par gestes, qui remplace les boutons traditionnels pour offrir une expérience plus fluide. Enfin, configurez la barre latérale intelligente pour un accès rapide à vos applications préférées. Ces fonctionnalités rendent l’interaction avec le téléphone plus intuitive et efficace.

Optimisez la caméra avec les outils Hasselblad et l’intelligence artificielle

La collaboration avec Hasselblad a doté le OnePlus 13 d’un appareil photo particulièrement performant. Pour en tirer pleinement parti, quelques réglages sont nécessaires. Commencez par désactiver le filigrane Hasselblad dans les paramètres de l’appareil photo afin de ne pas marquer vos clichés. Ensuite, exploitez les outils d’intelligence artificielle disponibles. Utilisez, entre autres, AI Reflection Eraser pour supprimer les reflets indésirables et AI Detail Boost pour améliorer la netteté des images floues. Enfin, pensez à activer le mode Freeze Time, idéal pour capturer des sujets en mouvement avec une précision remarquable.

Prolongez la durée de vie de la batterie grâce à une gestion intelligente

La batterie de 6 000 mAh du OnePlus 13 offre une autonomie remarquable. Pour prolonger sa durée de vie, il est important de bien gérer la recharge. Pour cela, activez l’option Smart Rapid Charging dans Paramètres > Batterie > Paramètres de charge pour profiter d’une recharge rapide efficace. Configurez également une limite de charge à 80 % pour limiter l’usure à long terme. Évitez de charger votre téléphone à 100 % trop souvent. Veillez également à le conserver dans un environnement à température stable pour préserver sa performance sur le long terme.

Avec ces réglages, votre OnePlus 13 deviendra un outil parfaitement adapté à vos besoins, prêt à répondre à vos attentes au quotidien.