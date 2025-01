L’année 2025 s’annonce passionnante pour les passionnés de nouvelles technologies. Les géants du secteur préparent des smartphones plus performants et innovants que jamais. Nous remarquons déjà des avancées notables en design, puissance et intelligence artificielle. Quels modèles se démarqueront cette année ? Voici les 7 smartphones de 2025 les plus attendus.

Galaxy S25 Ultra : l’évolution de la perfection

Le Galaxy S25 Ultra promet de repousser les limites des smartphones premium. Doté d’un processeur Exynos 2500, il proposera des performances de pointe et une batterie de 6 000 mAh. L’accent est mis sur la photographie avec un capteur principal de 200 MP et des capacités de zoom encore améliorées. Samsung continue de viser l’excellence pour séduire les amateurs de technologie exigeants.

Date de sortie prévue : Janvier 2025

: Janvier 2025 Prix estimé : À partir de 1 399 euros

Samsung Galaxy Z Fold 7 : le pliable redéfini

Après le succès du Galaxy Z Fold 6 Special Edition (SE), Samsung pourrait réitérer en 2025 avec un Galaxy Z Fold 7 SE. Il sera accompagné de sa version classique. Le Z Flip 7 pourrait également bénéficier d’une édition spéciale, caractérisée par un design plus fin, plus léger, et des améliorations ciblées. Inspiré du succès de l’édition spéciale (SE), le 2 Fold 7 proposera un écran plus grand, quasiment sans pli visible. Des améliorations en photo seraient aussi au rendez-vous. Samsung pourrait également lancer une version SE en parallèle, offrant un design plus fin et des performances accrues.

Date de sortie prévue : Août 2025

Août 2025 Prix estimé : À partir de 1 899 euros (classique), 2 099 euros (SE)

Google Pixel 10 : la solution aux défis des Pixel

Avec le Pixel 10, Google met fin aux problèmes d’autonomie et de surchauffe grâce à une transition vers les puces TSMC. Outre les améliorations attendues en photographie et intelligence artificielle, le modèle pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités. Nous pouvons citer le « Magic Mirror » et le « Speak-to-Tweak ». De multiples variantes sont prévues pour répondre aux besoins de chacun.

Date de sortie prévue : Août 2025

Août 2025 Prix estimé : Pixel 10 : 899 euros Pixel 10 Pro : 1 099 euros Pixel 10 Pro XL : 1 199 euros Pixel 10 Pro Fold: 1 899 euros

:

iPhone 17 Air : légèreté et puissance

Apple innove avec l’iPhone 17 Air, misant sur un design épuré et une légèreté incomparable. Avec une puce A19 Bionic gravée en 2 nm et des avancées en photographie, ce modèle se veut à la fois performant et raffiné. Son positionnement haut de gamme séduira les fans de la marque.

Date de sortie prévue : Septembre 2025

: Septembre 2025 Prix estimé : À partir de 1 299 euros

Xiaomi 15 Ultra : la photographie à l’honneur

Le début d’année s’annonce chargé avec les sorties des Galaxy S25 et du Xiaomi 15 Ultra. Le Xiaomi continue de placer la barre haut avec des capteurs de pointe, notamment un téléobjectif 200 MP. Sa batterie de 6 000 mAh et sa charge rapide de 90W promettent une autonomie impressionnante. Avec une annonce prévue au MWC, ce modèle s’impose déjà comme un concurrent sérieux sur le marché.

Date de sortie prévue : Février 2025

: Février 2025 Prix estimé : À partir de 1 199 euros

OnePlus Open 2 : le pliable nouvelle génération

OnePlus améliore son pliable phare avec l’Open 2. Attendu pour début 2025, ce modèle proposera un design raffiné, une recharge sans fil, et un processeur Snapdragon 8 Elite. Ces évolutions devraient en faire un rival sérieux des autres pliables haut de gamme.

Date de sortie prévue : Fin du premier trimestre 2025

: Fin du premier trimestre 2025 Prix estimé : À partir de 1 799 euros

OnePlus 13 : puissance et sobriété

Le OnePlus 13 met l’accent sur la performance avec le Snapdragon 8 Elite et une batterie de 6 000 mAh. Ses innovations, comme l’Aqua Touch 2.0 et le RadiantView pour une visibilité optimale, le positionnent comme un excellent rapport qualité-prix.

Date de sortie prévue : Janvier 2025

Janvier 2025 Prix estimé : À partir de 999 euros

L’année 2025 promet des avancées concrètes dans le monde des smartphones et côté tech en général. Nous aurons des appareils qui ne misent plus seulement sur l’innovation spectaculaire, mais sur des améliorations utiles au quotidien. Meilleure autonomie, designs plus pratiques, et performances optimisées. Ces modèles visent à répondre aux vrais besoins des utilisateurs, offrant un équilibre entre technologie et utilité réelle. Ces 7 téléphones se positionnent comme des références à surveiller de près dans l’univers des smartphones 2025.