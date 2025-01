OnePlus s’apprête à marquer l’histoire avec son prochain flagship. L’OnePlus Open 2 est déjà considéré comme étant le smartphone pliable le plus fin au monde. Alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des pliables, ce nouveau modèle pourrait bien redéfinir les standards. Voici tout ce que l’on sait sur cet appareil.

Un design d’une finesse extrême, un record en vue pour le OnePlus 2

Avec OnePlus Open 2, le smartphone pliable le plus fin, le fabricant vise un record de finesse. Des images du Find N5, modèle de base de l’Open 2, montrent un appareil déplié mesurant entre 3,5 et 4 mm d’épaisseur. Aussi, il sera plus fin que le Honor Magic V3 (4,35 mm). En comparaison, il serait à peine plus épais qu’un port USB-C ou que quatre cartes de crédit empilées.

L’optimisation de la charnière joue un rôle clé dans cette prouesse. Oppo a travaillé sur un mécanisme encore plus compact, réduisant l’espace entre les écrans pour un format plus ergonomique. Malgré cette finesse extrême, le smartphone embarquerait une batterie 20 % plus grande que celle du Find N3, selon les dernières fuites.

Autre innovation : une triple certification IPX6, IPX8 et IPX9, une première sur un smartphone pliable. Cela signifie que l’Open 2 serait résistant aux projections d’eau à haute pression et haute température. Un progrès significatif pour un pliable, où l’étanchéité a toujours été un défi.

VOIR AUSSI : Les 7 smartphones les plus attendus en 2025 : découvrez notre sélection !

Performances et innovations : un smartphone pliable premium

Sous le capot, le OnePlus Open 2 devrait être équipé du dernier processeur Snapdragon de Qualcomm. Il sera ainsi couplé jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. De quoi garantir une fluidité optimale pour le multitâche, la navigation et le gaming.

L’écran externe, plus optimisé que sur le modèle précédent, affiche des bordures réduites. L’écran interne conserve, quant à lui, une diagonale similaire à celle du OnePlus Open.

Côté photo, bien que peu d’informations précises aient fuité, OnePlus pourrait reconduire son partenariat avec Hasselblad. L’objectif étant de garantir une expérience photographique haut de gamme. Quant à la recharge, une charge rapide de 100W devrait permettre une recharge complète en moins de 30 minutes. Un atout considérable pour un appareil aussi fin.

Enfin, l’OxygenOS 14, basé sur Android 14, proposerait des améliorations logicielles spécifiques aux smartphones pliables.

Le smartphone pliable le plus fin, le OnePlus Open 2, repousse les limites du design et de la technologie. Ce modèle s’annonce comme un sérieux concurrent des pliables de Samsung et Google. Mais la grande nouveauté confirmée par Oppo est l’intégration de la recharge sans fil. Une fonctionnalité absente du premier OnePlus Open et qui faisait cruellement défaut. L’Oppo Find N5 sera présenté en février en Chine. Cependant, tout porte à croire qu’il fera son apparition mondiale peu après, probablement lors du Mobile World Congress 2025 en mars. Reste à voir si cette finesse record ne sacrifiera pas d’autres aspects essentiels de l’expérience utilisateur.