Opérateur télécom : voici les critères de sélection pour des besoins professionnels

Avec les différentes évolutions de la technologie, les besoins des entreprises en matière de télécommunications sont devenus croissants. Ils n’ont d’ailleurs rien de commun avec ceux des particuliers. En entreprise, il est indispensable de disposer d’outils pour communiquer de façon efficace avec les diverses équipes. L’opérateur télécom choisi doit également fournir un accompagnement complet, qui inclut des solutions adaptées à la taille de la compagnie. Sur quelles bases faut-il le choisir ?

Faire l’inventaire des besoins

Avant de vous lancer à la recherche d’une offre appropriée en matière de télécommunication pour votre entreprise, il faudra évaluer vos besoins. De nombreux prestataires vont bien au-delà des services de base que vous connaissez. Ne pas prendre le temps de découvrir vos nécessités pourrait vous conduire vers la prise de mauvaises décisions. Callink recommande par exemple d’établir la liste des besoins :

De votre compagnie ;

De vos collaborateurs ; afin de trouver les meilleures offres télécom du marché.

Notez par ailleurs que les besoins sont généralement évolutifs. Au bout de quelques mois, ils ne seront certainement plus les mêmes. Voilà pourquoi vous devrez également prendre en compte les orientations de votre activité professionnelle. Se projeter sur le long terme est important pour choisir les outils les plus adaptés, et qui vous accompagneront durablement. Comment procéder si vous êtes indécis ? Contactez un ou plusieurs consultants pour vous aider à choisir les offres les plus pertinentes.

Évaluer les différentes propositions



Une fois que vous avez une vue claire de vos besoins, la prochaine étape consiste à choisir une offre d’un opérateur télécom. Ce n’est pas pour autant qu’il faudra signer le premier contrat qui vous sera proposé. Au contraire, il faudra comparer les différentes propositions et vérifier leur adéquation avec vos besoins. En cas d’indécision, n’hésitez pas à vous faire conseiller par un consultant pour être sûr de ne pas vous tromper.

Ce professionnel vous indiquera que votre choix de l’offre ne doit pas se baser uniquement sur les coûts. Les autres paramètres qui entrent en jeu sont :

Le débit ;

La bande passante ;

La nature de la technologie utilisée ;

La sécurité ;

La fiabilité de la solution.

En fonction des technologies choisies, le déploiement peut être plus ou moins rapide. Certaines nécessitent des budgets conséquents, mais offrent de solides garanties. Le choix dépendra donc principalement de la nature de vos projets. Prenez le temps d’éplucher les diverses offres, et documents relatifs. Votre conseiller vous aidera également à prendre la meilleure décision au regard de tous ces éléments.

VOIR AUSSI : Freebox Pro : les spécifiées de l’offre Fibre internet FreePro

Prendre connaissance des offres optionnelles

Comme ici, certains opérateurs télécom qui proposent des services aux entreprises possèdent un riche catalogue de services. Outre la connexion internet qui est un classique, vous pourriez bénéficier d’un bouquet incluant d’autres possibilités. Ce sont entre autres :

Les formations de votre personnel ;

Intranet ;

Les offres dégressives.

Tout est pensé pour faciliter le quotidien des professionnels, quels que soient leurs secteurs d’activité. L’idéal serait de bien connaitre les offres disponibles chez le prestataire avant de se décider. Comparez-les également avec celles de la concurrence pour faire le meilleur choix pour votre entreprise.

VOIR AUSSI : Free mobile pro : l’offre mobile + internet pour professionnel

Se renseigner à propos de la maintenance du système

En optant pour un service fourni par un opérateur télécom, vous devez aller au-delà de la prestation. Pourrez-vous bénéficier d’une assistance en cas de difficulté rencontrée avec le service ? Avant de vous engager, il est important de prendre en compte toutes les garanties offertes. Que couvrent-elles concrètement ? Pour ne pas pénaliser votre entreprise dans son fonctionnement quotidien, renseignez-vous à propos des délais d’intervention en cas de défectuosité.

Selon le secteur d’activité de votre entreprise, ce temps doit être plus ou moins court pour ne pas compromettre vos activités. Discutez donc de tous ces points avant de vous engager dans un contrat avec un opérateur télécom. Faites savoir vos exigences, afin d’éviter les temps de latence en cas de problème rencontré avec le service.

Définir un budget

Dans le processus de choix de l’opérateur télécom de votre entreprise, vous devrez également comparer les offres concurrentes. Il s’agit ici de s’intéresser aux divers tarifs pratiqués, afin d’opter pour celui qui correspond à votre budget. Évitez avant tout de privilégier l’offre la moins chère du marché. L’idéal serait de se focaliser sur le rapport qualité/prix des prestations dont vous avez reçu les propositions. Misez sur l’offre adaptée à vos besoins, et à votre budget. C’est le meilleur moyen d’éviter les déceptions plus tard.