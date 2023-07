Freebox Pro : les spécifiées de l’offre Fibre internet FreePro

Dans le monde concurrentiel des entreprises, Free se positionne désormais en tant qu’opérateur majeur avec sa marque dédiée aux professionnels. FreePro franchi une nouvelle étape en matière de connectivité sans fil en introduisant la technologie WiFi 6. Ainsi, Free Pro fait une entrée remarquée sur le marché des entreprises en proposant une offre compétitive et sans engagement. Pour seulement 39,99 € HT/mois la première année, puis 49,99 € HT/mois par la suite, les professionnels peuvent profiter de cette nouvelle offre.

La Freebox Pro : Une Fibre Entreprise Ultra Rapide pour des Performances Optimum

La Fibre Entreprise de la Freebox Pro garantit aux entreprises, quelle que soit leur taille, un accès réseau d’une performance exceptionnelle. Avec des vitesses de réception pouvant atteindre jusqu’à 7 Gbit/s et des vitesses d’émission allant jusqu’à 1 Gbit/s, cette solution garantit des performances exceptionnelles. Utilisant la technologie 10G EPON, le réseau Free Pro est spécialement conçu pour répondre aux besoins du cloud et assure un niveau de disponibilité optimal. Profitez d’échanges de données ultra rapides et restez connecté en permanence avec vos clients grâce à la Freebox Pro.

VOIR AUSSI : Les meilleures pratiques pour protéger vos données sur internet

Le Wi-Fi 6E pour une connectivité optimale

Le Wi-Fi 6E est la dernière évolution de la technologie Wi-Fi et offre plusieurs avantages pour une connectivité améliorée.

Tout d’abord, le Wi-Fi 6E offre une bande passante supérieure par rapport au Wi-Fi 5. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de débits jusqu’à 3 fois plus rapides. Les téléchargements seront plus rapides et vous pourrez diffuser des vidéos en haute qualité sans problème.

La nouvelle bande de fréquences introduite par le Wi-Fi 6E permet également d’améliorer la connectivité. Vous bénéficierez d’une utilisation sans faille, avec une meilleure gestion des appareils connectés et une réduction de la latence. Cela se traduit par une expérience de connectivité optimale, vous permettant d’utiliser vos appareils en ligne de manière fluide et sans interruption.

Elle propose également la fonction Wi-Fi invité, qui crée un réseau dédié aux visiteurs. Ce réseau est isolé de votre réseau interne, ce qui simplifie la gestion et renforce la sécurité de votre infrastructure. Vos visiteurs pourront ainsi se connecter facilement et en toute sécurité à votre réseau Wi-Fi.

Une sécurité Intégrée pour une Protection Optimale des Entreprises

La Freebox Pro offre une sécurité intégrée spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels, garantissant ainsi la protection des données et des utilisateurs connectés à votre réseau local. Grâce à des fonctionnalités avancées, la Freebox Pro assure une tranquillité d’esprit pour les entreprises :

Profitez d’un accès VPN sécurisé pour vous connecter à distance à vos données stockées dans votre Freebox Pro, quel que soit l’appareil utilisé.

pour vous connecter à distance à vos données stockées dans votre Freebox Pro, quel que soit l’appareil utilisé. Protégez-vous des attaques externes grâce à un firewall performant qui filtre et contrôle les accès à votre réseau local, compatible IPv6.

qui filtre et contrôle les accès à votre réseau local, compatible IPv6. Chiffrement (AES) : Vos données sont chiffrées sur les disques durs de la Freebox Pro, garantissant la sécurité de vos fichiers.

Avec la Freebox Pro, la sécurité est une priorité absolue pour les entreprises.

VOIR AUSSI : Surf anonyme avec les VPN : ce que vous devez savoi

La Freebox Pro : Engagée pour l’Économie Circulaire et l’Environnement

Elle s’engage activement dans la voie de l’économie circulaire et de la responsabilité environnementale. De la conception à la fabrication, en passant par le reconditionnement et le recyclage, tout est pensé pour réduire l’empreinte écologique.

L’emballage et les papiers de la Freebox Pro sont recyclables, contribuant ainsi à la réduction des déchets plastiques et favorisant la réutilisation des matériaux. Les composants électroniques de qualité intégrés dans la Freebox Pro lui confèrent une durée de vie de plus de 10 ans, limitant ainsi le besoin de remplacement fréquent.

Elle incarne l’engagement responsable de l’entreprise, favorisant une consommation respectueuse de l’environnement. En optant pour la Freebox Pro, vous participez à la préservation de notre planète tout en bénéficiant d’un produit performant et fiable.

Un forfait mobile inclus pour une connectivité complète

Elle ne se contente pas de vous offrir un accès Internet haut débit. Profitez des avantages exclusifs de cette offre, notamment l’inclusion d’un forfait mobile complet avec Free Mobile Pro, pour une connectivité complète.

Le forfait mobile Free Pro 5G inclus avec la Freebox Pro vous offre une gamme complète de services pour vous permettre de rester connecté en permanence. Avec des appels et des SMS/MMS illimités en France. Vous bénéficiez également d’une généreuse allocation de données de 150Go en France. Et lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger, le forfait mobile Free Pro 5G vous offre une allocation de 25Go de données par mois.

L’activation de ce forfait mobile inclus est extrêmement simple. Dès que vous activez votre Freebox Pro, vous recevez gratuitement une carte SIM pour l’activation de votre forfait mobile. Il vous suffit de vous rendre sur votre Espace Client et de suivre les instructions pour activer votre forfait. Ainsi, vous pouvez profiter rapidement de tous les avantages offerts par ce forfait mobile complet.

En combinant l’accès Internet haut débit de la Freebox Pro avec un forfait mobile puissant, vous bénéficiez d’une connectivité optimale pour toutes vos activités professionnelles. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez gérer vos tâches, communiquer avec vos collègues et clients, et rester productif en toute circonstance.

Freebox Pro : Découverte et prise en main

FAQ – Informations Utiles :

Comment résilier votre abonnement à la Freebox Pro ? Pour résilier votre abonnement, il vous suffit d’envoyer une demande de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : Free Pro-Centre Expertise Client, CS70528, 13321 Marseille Cedex 16. Pour qui la Freebox Pro est-elle destinée ? La Freebox Pro est spécialement conçue pour les entreprises de toutes tailles. Elle est adaptée aux besoins des professionnels qui recherchent une connexion Internet haut débit performante, une sécurité intégrée et des fonctionnalités avancées pour soutenir leurs activités commerciales. La Freebox Pro est-elle compatible avec les réseaux IPv6 ? Oui, la Freebox Pro est compatible avec les réseaux IPv6, vous offrant ainsi une connectivité avancée et une compatibilité avec les dernières normes de réseau.