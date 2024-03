Investir dans des actions à petite capitalisation : une bonne idée ?

Lorsqu’il s’agit d’investir en bourse, de nombreux investisseurs expérimentés ou novices se tournent vers les grandes sociétés. Total, Apple, Samsung, Telsa en sont quelques exemples. Ils sont très peu à explorer l’investissement dans des actions à petite capitalisation.

Et pourtant, c’est ce que vous devriez faire. En effet, le fait d’acheter dans des entreprises moins connues du grand public et n’ayant pas une importante capitalisation présente plusieurs avantages. Découvrez ici les véritables raisons pour lesquelles investir dans les actions à petite capitalisation peut être un choix judicieux.

IMPORTANT : Il est crucial de rappeler que, quelle que soit la stratégie d’investissement adoptée, investir en bourse comporte toujours des risques. N’investissez donc que de l’argent dont vous n’avez pas immédiatement besoin, afin de pouvoir gérer au mieux les éventuelles fluctuations du marché.

Capitalisation boursière : que faut-il comprendre ?

Une entreprise sur les marchés financiers s’évalue en termes de capitalisation boursière. Il s’agit du montant total de son capital circulant actuellement sur le marché boursier. Autrement dit, c’est ce que valent tous ses titres représentatifs sur ledit marché. Pour trouver cette valeur, il faut multiplier le nombre total d’actions que l’entreprise émet par le cours de l’action en bourse.

Il est question ici d’un bon indicateur qui permet d’évaluer la taille et la valeur d’une entreprise de même que sa popularité auprès des investisseurs. C’est pour cela qu’on parle de petite capitalisation ou small caps ou de grandes capitalisation ou bigs caps. Il faut garder à l’esprit qu’en bourse, les petites capitalisations sont des entreprises cotées dont la valeur totale des actions en circulation est généralement inférieure à 2 milliards d’euros. Quant aux bigs capitalisations, elle va au-delà des 5 milliards d’euros.

Si de grands gestionnaires de portefeuille comme Peter Lynch recommandent d’investir dans des actions à petite capitalisation, c’est bien pour des raisons données, notamment leur potentiel de croissance élevé. Continuez votre lecture pour aller plus loin dans la découverte des avantages d’investir dans les small caps.

VOIR AUSSI : L’importance de comprendre les indices boursiers

Potentiel de croissance élevé

Investir dans des actions à petite capitalisation est tout comme si vous misiez sur le cheval gagnant. Ces entreprises cotées et n’ayant pas une grande valeur d’action en circulation sont appelées à grandir, à se développer et à prospérer. Notez que les plus grandes et les plus prospères entreprises inscrites en bourse aujourd’hui et qui sont connues du grand public ont dû passer par ce stade de croissance.

Avec le niveau de maturité qu’elles ont atteint, leur potentiel de croissance est inférieur à celle d’une société émergente. Au fur et à mesure que ces entreprises grandissent et se développent, le cours de leurs actions prend aussi de la valeur. En d’autres termes, c’est votre investissement qui prend de la valeur. Ces sociétés sont à même de générer des performances importantes en quelques années.

Par exemple, c’est le cas de la startup californienne OpenAi, celle-là même qui est à qui l’on doit ChatGPT. Selon le New York Time, OpenAI aurait conclu un accord qui la valoriserait à 74 milliards d’euros au minimum. Cela signifie qu’elle aurait pris moins de 10 mois pour tripler sa valeur sur les marchés financiers. Il est important de souligner que comme OpenAi, ces nouvelles entreprises sont innovantes.

Aussi, sont-elles plus agiles et s’adaptent plus vite aux nouvelles conditions du marché. Vous les verrez souvent dans le domaine de l’intelligence artificielle. Outre cela, elles s’intéressent au secteur des biotechnologies… La valeur de leurs actions augmente rapidement en raison de leur potentiel de croissance significatif.

VOIR AUSSI : Les signaux de trading sont-ils vraiment fiables ?

Potentiel de rendements plus importants

À long terme, vous pouvez vous attendre à des rendements plus élevés en investissant dans des actions à petite capitalisation. En effet, la taille modeste de ces entreprises leur permet d’ajuster rapidement leurs stratégies commerciales, de se conformer aux nouvelles tendances du marché et de capitaliser sur des opportunités émergentes. Sur le long terme, cette réactivité aux changements économiques se traduit le plus souvent par des rendements supérieurs à ceux que les investisseurs peuvent obtenir en jetant leur dévolu sur les actions à grande capitalisation.

Selon Morningstar, courant ces deux dernières décennies, les actions à petite capitalisation ont surperformé celles des grandes entreprises. Le rendement annuel moyen des actions à petite capitalisation était de 11,7 % alors que celles à grande capitalisation étaient juste de 8,6 %. Certes, des performances passées, on ne peut dire avec précision de quoi l’avenir sera fait, mais une chose est sûre, ces données montrent que les investisseurs qui sont à la quête de rendements plus importants devraient opter pour les actions à petite capitalisation.

La diversification du portefeuille

Pour éviter de mettre tous vos œufs dans un même panier, investir dans des actions à petite capitalisation reste une bonne idée. En le faisant, vous diversifiez simplement votre portefeuille. En effet, les actions que vous achetez ici n’ont rien à voir avec les actions des grandes entreprises qui sont très bien connues du grand public.

Vous pouvez donc par leur biais investir dans d’autres secteurs ou industries. De ce fait, vous réduisez considérablement le risque global de votre portefeuille. C’est aussi une belle manière d’améliorer sa résilience face aux changements économiques.

VOIR AUSSI : Quel placement pour devenir riche avec 100 000 euros ?

Achat d’action à des prix avantageux

Il faut dire que les grandes institutions financières et les analystes ne s’intéressent pas réellement aux actions à petite capitalisation. Étant donné qu’elles ne font pas encore la une des journaux, vous pouvez discrètement partir à leur découverte et prendre position. Le faire avant que le marché ne découvre le potentiel de la société vous permettra d’acheter vos actions à des prix plus attractifs. Ainsi, lorsque le cours de l’action augmentera, vous réaliserez une belle plus-value.

Cela vous donne l’occasion de participer à la croissance d’une firme pouvant bien devenir un leader du marché. Imaginez si vous avez investi dans OpenAI ou Apple, Total et autres à leurs débuts… Vous serez certainement plus heureux aujourd’hui. Si vous êtes un investisseur visionnaire et êtes plus préoccupé par le long terme que le court terme, alors vous pouvez bien tirer parti de l’essor de ces entreprises et profiter au passage de rendement significatif.

Vous pouvez bénéficier de primes d’acquisitions

Pour finir, vous pouvez aussi bénéficier des primes d’acquisition. En effet, la plupart du temps, les petites sociétés qui n’ont pas une grande capitalisation sont des cibles potentielles d’acquisition pour de grandes firmes. Elles représentent pour les entreprises plus importantes des opportunités de croissance externe. En cas d’acquisition, vous avez simplement droit à des primes d’acquisition. Cela augmente la valeur de vos actions.

Tenant compte de ces différents avantages, c’est une bonne idée d’investir dans des actions à petite capitalisation. Vous ne trouvez pas ?