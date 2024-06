On entre dans une ère passionnante où l’intelligence artificielle se démocratise et devient un outil créatif accessible à tous. Apple vient de dévoiler Image Playground, sa nouvelle application de générations d’images à partir de simples descriptions textuelles ou de photos existantes. Les prochaines mises à jour d’iOS 18 risquent donc d’être très intéressantes.

Image Playground fait partie de Apple Intelligence

L’interface d’Image Playground a été soigneusement conçue pour vous offrir une expérience utilisateur optimale. Chaque option est clairement présentée afin que vous puissiez naviguer facilement entre les différents paramètres et outils.

Elle vous permet de générer des images uniques à partir de simples commandes textuelles. Vous pouvez utiliser les photos de votre choix pour générer des images personnalisées de vos proches, et les partager via iMessage.

Grâce au « contexte personnel », cette application propose des suggestions adaptées à chaque utilisateur. Pour cela, elle exploite intelligemment les données des applications natives. Justement, Image Playground s’intègre de manière transparente à vos applications favorites telles que Messages, Freeform, Keynote et Pages. Vous pourrez ainsi créer et partager facilement vos créations visuelles, qu’il s’agisse de Genmojis ou d’autres types d’images.

Avec cette application, les utilisateurs auront le choix entre trois styles d’images distincts : Animation, Illustration et Esquisse. Chacun apporte une touche unique à vos créations, vous permettant de laisser libre cours à votre créativité. Un quatrième style, appelé Line Art, avait été envisagé durant le développement. Malheureusement, il n’est pas retenu dans la version définitive.

Disponible pour quand et pour quel appareil ?

Parmi les nombreux atouts d’Image Playground, ses options de personnalisation se démarquent. Vous pourrez puiser dans une riche bibliothèque de thèmes, de costumes, d’accessoires et de lieux prédéfinis pour donner vie à vos créations. Mieux encore, vous avez la possibilité de fournir vos propres descriptions textuelles afin d’obtenir des résultats encore plus originaux.

Pour en profiter, vous aurez besoin d’un appareil Apple récent équipé d’une puce M1 ou supérieur. L’application s’adresse donc aux utilisateurs des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ou encore des derniers modèles d’iPad et de Mac. Apple prévoit de lancer une version bêta en anglais américain dès cet automne. Image Playground sera ensuite intégrée aux prochaines mises à jour majeures d’iOS 18, macOS Sequoia et iPadOS 18.

Selon Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle chez Apple, « Image Playground repousse les limites de la créativité et de l’expression personnelle sur nos appareils. » Soucieuse de la transparence, la marque à la pomme marquera les métadonnées des images générées. Le but étant d’indiquer qu’elles ont été créées par Apple Intelligence.