Apple prépare un virage majeur dans le domaine de l’IA après un long silence sur le sujet. La marque à la pomme a dévoilé sa vision de l’intelligence artificielle générative, Apple Intelligence, lors de sa récente conférence WWDC 2024. Cependant, la véritable surprise pourrait venir d’ailleurs. Selon Mark Gurman, un journaliste chez Bloomberg, le groupe envisagerait de lancer « Apple Intelligence+ ». Il s’agirait d’une formule payante donnant accès à des fonctionnalités IA avancées.

Pourquoi la marque à la pomme mise sur une IA payante ?

En présentant Apple Intelligence à la WWDC 2024, Apple nous promettait monts et merveilles avec des fonctionnalités gratuites pour tous. L’entreprise semble maintenant prête à changer de stratégie. Elle envisagerait de lancer une version premium de son service d’intelligence artificielle, baptisée Apple Intelligence+.

Ce changement soudain de cap s’explique d’abord par le fait qu’elle doit s’adapter à un marché en constante évolution. En parallèle, ses appareils durent plus longtemps que jamais et cela pousse les utilisateurs à renouveler moins souvent leur matériel.

Pour maintenir sa croissance, la firme de Tim Cook doit trouver de nouvelles sources d’argent. Elle cherche donc à générer des revenus récurrents grâce aux abonnements de l’Apple Intelligence+. Cette offre ayant pour mission de diversifier les ressources financières et de réduire la dépendance aux ventes de matériels.

On ne connaît pas encore tous les détails, mais on peut s’attendre à voir une structure en deux temps. Il y aura probablement des fonctionnalités de base gratuites pour tous les utilisateurs et des options plus poussées réservées aux abonnés. Il est même possible qu’Apple intègre ce service à son offre Apple One. Quant aux tarifs, on attend les annonces officielles, mais connaissant la marque, un positionnement premium est probable.

Ceux qui ne sont pas familiers avec Apple pourraient penser que l’entreprise innove avec cette approche. En réalité, elle ne fait que reproduire un modèle qui a déjà fait ses preuves, cette formule payante s’inspirant du modèle d’iCloud+.

Qui pourra utiliser Apple Intelligence+ ?

Apple Intelligence nécessite des appareils récents, équipés de 8 Go de RAM au minimum. Cette restriction pourrait encourager l’achat des derniers modèles d’iPhone, comme l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ou même la série 16. Pour ne pas freiner l’adoption de son service, l’entreprise devra trouver le bon équilibre entre fonctionnalités gratuites et payantes.

Il paraît qu’elle envisage de collaborer avec des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle comme OpenAI, Google ou Anthropic. On pourrait alors voir émerger un système à plusieurs niveaux, où l’accès aux outils d’IA tiers les plus performants serait réservé aux abonnés. Il est probable que la firme de Cupertino toucherait une commission sur les abonnements aux IA tierces utilisées sur ses appareils.

Bien sûr, tout n’est pas rose. Apple devra convaincre les utilisateurs de l’intérêt de payer pour des fonctionnalités d’IA. De plus, les questions de confidentialité et de sécurité seront cruciales, surtout en Europe avec le Digital Markets Act. Sans oublier la nécessité de constamment innover pour justifier l’abonnement.