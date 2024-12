OnePlus 13 : la sortie mondiale qui se précise !

Alors que l’année 2025 approche à grands pas, OnePlus prépare déjà le terrain pour le lancement mondial de son prochain smartphone phare, le OnePlus 13. Annoncé pour le début de l’année prochaine en France et à l’International, ce lancement représente un moment clé pour la marque. Nouveautés excitantes en matière de design, performances et options de personnalisation seront au rendez-vous. Ce téléphone haut de gamme se hissera sûrement en haut du podium avec ses compagnons : les futurs Galaxy S25 et Xiaomi 15 Ultra.

Le OnePlus 13 attendu pour janvier 2025

OnePlus a officiellement confirmé la sortie mondiale du OnePlus 13 en janvier 2025. Ce lancement s’accompagne d’une gamme de trois coloris : Midnight Ocean (bleu), Black Eclipse (noir) et Arctic Dawn (blanc). Parmi ces choix, la variante Midnight Ocean se distingue par un revêtement innovant en « cuir végétalien en microfibre ». Une première dans l’industrie, qui promet une expérience tactile luxueuse tout en offrant une grande résistance aux éraflures. Ce choix audacieux marque également la fin du populaire coloris vert des précédents modèles.

Côté durabilité, le OnePlus 13 est conçu pour impressionner. On retrouve ainsi une double certification IP68 et IP69, assurant une résistance avancée à l’eau et à la poussière. Ces améliorations reflètent l’engagement de la marque à offrir des smartphones aussi esthétiques que robustes. Il faut en effet répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Une fiche technique digne d’un flagship

Bien que OnePlus n’ait pas encore dévoilé les spécifications globales du OnePlus 13, elles devraient s’aligner avec la version chinoise. La marque avait déjà lancé cette dernière en octobre 2024. Le smartphone serait équipé du puissant Snapdragon 8 Elite. Cela se voit coupler à l’upgrade impressionnant de la batterie de 6 000 mAh et une charge rapide de 100 W (80 W pour les États-Unis). Ces caractéristiques promettent une autonomie exceptionnelle et une recharge ultra-rapide, idéal pour les utilisateurs intensifs.

En termes de mémoire et de stockage, les options incluront vraisemblablement 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une version plus abordable avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pourrait être disponible. Certaines fuites indiquent néanmoins une limitation sur la couleur Black Eclipse. Enfin, la sortie mondiale du OnePlus 13 pourrait accompagner cette sortie de produits complémentaires. Nous pouvons citer le OnePlus 13R et la OnePlus Watch 3, offrant ainsi un écosystème technologique cohérent et performant.

Bien que les prix en France n’aient pas encore été annoncés, OnePlus propose une offre de précommande incluant une enceinte Bluetooth BeoSound Explore. Celle-ci est développée en partenariat avec B&O, d’une valeur de 249 euros. En Chine, les tarifs démarrent à 4 499 CNY (environ 632 dollars) pour la version 12/256 Go. La variante 24 Go/1To est à 5 999 CNY (environ 842 dollars). Dans l’hexagone, ce flagship devrait néanmoins être commercialisé à un prix inférieur à 1 000 euros, conformément à la politique tarifaire habituelle de la marque.