Cette marque chinoise de smartphones qui propose une large gamme d’appareils pour répondre à tous les besoins et budgets. Avec un aussi riche catalogue, il peut cependant s’avérer difficile de choisir le modèle vous convenant le mieux. C’est pourquoi ce guide d’IdealoGeek vous aidera à vous retrouver avec toutes les séries de smartphones proposées par Oppo.

Les gammes Oppo

Les smartphones de la marque sont proposés en diverses séries, chacune étant désignée par une lettre unique en général.

Les fleurons de la marque

Série Find X : la série haut de gamme d’Oppo qui comprend les smartphones les plus puissants et les plus dotés en fonctionnalités. Les smartphones Find X sont connus pour leurs designs élégants, leurs écrans de haute qualité et leurs performances photographiques exceptionnelles. L’Oppo Find X5 Pro trône sur le podium à la première place lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur smartphone de la marque. Son prix est ainsi assez conséquent : 550 euros.

Série Reno : ces smartphones en milieu de gamme offrent un excellent rapport qualité-prix. Les smartphones Reno proposent des fonctionnalités similaires à celles de la série Find X, mais à un prix plus abordable. L'Oppo Reno 8 se trouve sur la deuxième marche du podium avec un prix avoisinant les 399 euros.

Série A : cette série représentel'entrée de gamme du fabricant chinois. Elle comprend des téléphones abordables pour les utilisateurs soucieux de leur budget. Ils offrent des fonctionnalités de base, mais restent toujours de bonne qualité et fiables. L'Oppo A94 se hisse à la troisième place avec un prix d'environ 200 euros.

En 2023, le premier téléphone pliable de la marque fait son entrée et rivalise avec les modèles Samsung Galaxy Fold. Nous pouvons voir l’Oppo Find N2 qui se plie comme un livre (1 100 et 1 300 euros) et l’Oppo Find N2 Flip à clapet (1 131 euros).

Voici un smartphone qui ne rentre dans aucun moule : l’Oppo X 2021. Il s’agit ici d’un concept phone équipé d’un écran enroulable. Ce dernier s’agrandit ou rapetisse au creux de vos mains, passant d’un smartphone normal à une tablette, comme par magie.

Les séries peu connues

Série F : vous y retrouverez une gamme de smartphones plus axés sur une performance accrue des selfies et des capteurs. Les smartphones de la série F sont dotés d’appareils photo frontaux de haute qualité.

Série K : celle-ci vise principalement le segment intermédiaire du marché. Elle a cependant commencé à intégrer des éléments de design inspirés du modèle haut de gamme Xiaomi Mi 11 Ultra. L’Oppo K11 est censé rivaliser avec des modèles comparables tels que le Redmi Note 12 et le Honor X50.

Ceci est un bon début pour se retrouver avec toutes les séries de smartphones d’Oppo.

Comparaison rapide entre les meilleures séries Oppo : Find vs. Reno

La série Oppo Reno propose généralement des configurations d’appareil photo avancées, avec des mégapixels plus élevées. Ses fonctionnalités le sont aussi avec le zoom optique et les objectifs ultra grand-angle.

En revanche, la série Oppo Find se concentre davantage sur les optimisations logicielles pour améliorer l’expérience photographique. Les écrans de cette série sont généralement de plus haute résolution et offrent un taux de rafraîchissement plus élevé par rapport à ceux de la série Oppo Reno.

Le fabricant introduit souvent des fonctionnalités de pointe dans la série Find. Par exemple, l’Oppo Find X a été le premier à présenter un mécanisme d’appareil photo motorisé. Le Find X2 Pro figure aussi parmi les premiers téléphones à prendre en charge la connectivité 5 G. À voir ce que les prochains smartphones nous réservent.

Un coude à coude serré avec Xiaomi

Les écrans proposés par Oppo et Xiaomi figurent parmi les plus grands disponibles. Cette guerre des titans oppose le Xiaomi 12 (6,28 pouces, soit 15,9 cm) et l’Oppo Find X5 Lite (6,43 pouces, soit 16,3 cm).

Les deux marques se targuent aussi de proposer une qualité photo exceptionnelle sur leurs smartphones. Leurs modèles haut de gamme sont dotés de modules photo très polyvalents. Ils incluent un grand angle, un ultra grand-angle et même un téléobjectif, capables de s’adapter à toutes les situations.

Pour vous éclairer un peu plus, voici les séries Redmi équivalentes ou concurrentes à quelques Oppo :

Find X et Xiaomi (anciennement la gamme Mi)

Reno et Xiaomi Poco

Série A/F et Redmi Note

Les smartphones pliables Oppo Find N2 et Xiaomi Mix Fold 2

Pour se retrouver avec toutes les séries de smartphones proposées par Oppo, ce guide vous offre un aperçu clair des options disponibles. La marque chinoise propose une large gamme d’appareils, répondant à divers besoins et budgets. Cela passe des modèles haut de gamme de la série Find X aux options plus abordables des séries A et F. Que vous recherchiez des performances exceptionnelles, une excellente qualité photo, ou un bon rapport qualité-prix, vous trouverez sûrement votre bonheur.