Gagner de l’argent avec ChatGPT et autres IA, sans être professionnel ? 8 astuces à essayer !

L’intelligence artificielle est sans doute l’expression de l’année. Mis à part ChatGPT qui fait le buzz depuis des mois, il y a Midjourney et plusieurs autres modèles de langage. Ils ne cessent de nous éblouir par leurs réponses, leur intelligence et leur capacité à simuler l’humain. Mais alors, est-ce qu’il est possible de les utiliser pour gagner de l’argent, même sans être professionnel de l’intelligence artificielle ?

Oui, on peut utiliser ChatGPT et se faire de l’argent, mais…

ChatGPT n’a mis que 3 mois environ pour atteindre la barre des 100 millions d’utilisateurs. Si au départ tout ce monde voulait juste essayer le modèle d’intelligence artificielle, il n’est plus vraiment le cas maintenant. De plus en plus de personnes l’utilisent pour générer des revenus, peu importe le domaine et l’activité. Car, oui, on peut se faire de l’argent avec ChatGPT, mais aussi tous les autres modèles d’IA qui existent sur le web.

Néanmoins, il est indispensable de comprendre ce que vous entendez par utiliser ChatGPT pour se faire des revenus. Vous devez retenir que l’outil a de nombreuses lacunes et est toujours en développement.

Aussi, il n’est pas un expert et ne peut pas faire tout le job à votre place.

Il est par exemple impossible à ChatGPT de construire un site web de A à Z. De même, vous ne pouvez pas demander à l’outil d’OpenAI de rédiger tout un livre pour vous. Il est clair qu’il tentera l’aventure, mais le modèle de langage n’ira pas plus loin.

Peu importe ce que vous visez, il est indispensable que vous ayez un minimum de connaissances. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, les différentes parties ou les différentes voies pour aboutir au résultat final. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez subdiviser vos prompts à lancer à l’IA.

8 moyens de gagner de l’argent avec ChatGPT et autres modèles d’IA

Vous recherchez des idées pour gagner de l’argent avec ChatGPT et autres intelligences artificielles ? Voici 10 pistes à explorer.

Rédiger un livre

ChatGPT est un bavard et un grand discoureur. Il a de la suite dans les idées. Ceci étant, vous pouvez vous en servir pour rédiger des livres. Là aussi, si vous n’avez aucune idée, vous n’avez qu’à lui demander des exemples de sujets de livres intéressants. Choisissez l’une des propositions et demandez-lui de vous écrire une nouvelle ou un roman sur le sujet.

Néanmoins, il ne vous produira pas un livre de 300 pages sur le coup. Vous pouvez subdiviser l’histoire initiale en des sous-parties bien structurées et lui demander de les rédiger. Vous n’aurez qu’à les additionner pour faire votre roman ou recueil de nouvelles. Proposez-le ensuite avec le programme Amazon KDP. Aujourd’hui, de nombreux livres rédigés par ChatGPT pullulent sur Amazon.

Devenir expert de ChatGPT

ChatGPT est performant, mais ses performances et la justesse de ses réponses dépendent des questions qu’on lui pose. Plus simplement, il faut s’y connaître pour tirer parti de ChatGPT. Ce que de nombreuses personnes n’ont pas et se contentent de lui parler comme elles veulent.

Si vous pensez que vous avez une certaine expertise en la matière, vous pouvez créer un site web où vous proposer à la vente des prompts pour ChatGPT. Sinon, vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube où vous postez des vidéos dans lesquelles vous apprenez aux gens comment bien utiliser ChatGPT. À cet effet, Tik-Tok est aussi une option à explorer. Très utilisé, le réseau social est plus généreux que YouTube.

Offrir des services de création de sites web

Les choses ne sont pas plus faciles, mais beaucoup plus améliorées. Puisque ChatGPT a la possibilité de coder, vous pouvez l’utiliser pour offrir des services de création de sites web.

Néanmoins, comme on l’a dit un peu plus haut, ChatGPT n’est pas un expert. Vous devez vous connaître en développement web pour profiter de cet avantage. L’outil ne pourra pas développer tout un site web en quelques secondes. À vous de lui donner des instructions pour coder telle partie après telle partie. Ajouter du CSS ici, du HTML là et du PHP plus loin.

Développer un Chatbot sur l’API de ChatGPT

Prendre le menu ou répondre en l’absence du personnel humain, les chatbots sont vraiment utiles. Mais ils sont limités dans la mesure des instructions qu’ils ont reçues. Aujourd’hui, vous pouvez lever cette barrière et décupler leurs performances en les développant sur l’API de ChatGPT.

Utiliser les sites de création de chatbots et demandez à chatGPT de vous générer une base de connaissances, en fonction de l’objet du robot que vous allez créer. Servez-vous ensuite de ce que génère le modèle d’IA d’OpenAI pour alimenter votre chatbot.

Faire de l’éthique Hacking

Avec l’éthique hacking, un jeune hacker est parvenu à se faire 42 000 $, grâce à ChatGPT. Comment y est-il parvenu ?

Il suffit de récupérer les codes sources des sites de sociétés populaires et de demander à l’outil de vous les analyser. Il le fera en quelques secondes, voire quelques minutes, et vous indiquera les failles qu’il y a trouvées. Reportez l’information à la société pour toucher votre récompense. Les plus généreuses en la matière sont Google, Facebook, Amazon, etc.

Proposer des algorithmes de trading

Analyser les signaux, entrer sur le marché quand c’est favorable et en sortir dès que les signaux sont contre. Ce n’est pas toujours facile. Voilà pourquoi les algorithmes de trading sont utilisés depuis quelques années pour faciliter la tâche. Néanmoins, pour les développer, il fallait des connaissances en Python et débourser une grosse somme.

Aujourd’hui, vous pouvez vous servir de ChatGPT pour aller plus rapidement. Rendez-vous sur le modèle d’IA, renseignez les objectifs de trading ainsi que les paramètres voulus. Demandez ensuite à l’outil de générer le script. Vous n’aurez plus qu’à le récupérer et le déployer sur votre plateforme de trading, si celle-ci autorise les algorithmes.

Vendre des tableaux d’Art

En plus de ChatGPT qui fait fureur, vous pouvez utiliser Midjourney pour gagner de l’argent. Cette dernière est une intelligence artificielle qui permet de générer des images. Vous pouvez donc l’utiliser pour générer de jolis tableaux d’Art. Vous n’aurez qu’à les tirer et les proposer en vente.

Pour cette astuce, vous n’avez pas besoin d’expertise. Vous devez seulement avoir de la créativité et savoir utiliser le modèle d’intelligence artificielle.

Vendre des autocollants

Si la conception des tableaux d’Art semble difficile pour vous, il est possible de générer de petites images avec l’IA Midjourney. Vous n’aurez qu’à télécharger ces images et en faire des autocollants. Si les images proposées sont jolies, vous parviendrez à vous constituer une rémunération. Mais la créativité est essentielle !