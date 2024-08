Xiaomi ne cesse d’améliorer sa gamme Redmi Note. Le dernier en date, le Redmi Note 14 Pro, promet de secouer le marché des smartphones de milieu de gamme. Alors que la sortie officielle approche, les premières fuites révèlent un téléphone qui pourrait bien redéfinir les attentes des utilisateurs.

Un design repensé avec des spécifications alléchantes

Le Redmi Note 14 Pro marque une rupture esthétique avec ses prédécesseurs. Le module photo, désormais centré au dos, arbore une forme carrée aux angles arrondis. Cette nouvelle disposition occupe environ un tiers de la face arrière, donnant au smartphone une allure plus massive et premium.

En matière d’écran, les fuites évoquent une dalle AMOLED avec une résolution 1,5 K qui offre une qualité visuelle supérieure. Des rumeurs suggèrent même que les bords pourraient être légèrement incurvés, ajoutant une touche d’élégance supplémentaire.

Sous le capot, Xiaomi a mis le paquet pour son smartphone de milieu de gamme. La variante Pro des Redmi Note 14 embarquerait le tout nouveau processeur Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. Ce choix promet une hausse significative des performances : 20 % de puissance en plus pour le CPU et 40 % pour le GPU.

Sur le plan photo, on retrouve une configuration à triple capteur. Il paraît que le géant chinois adapterait son offre selon les marchés. La version globale devrait proposer un combo grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. En Chine, par contre, le téléobjectif céderait sa place à un capteur macro. Le capteur principal pourrait atteindre les 50 MP, promettant des clichés détaillés en toute circonstance.

VOIR AUSSI : OnePlus Nord CE4 Lite 5G : un concurrent sérieux des Redmi sur le marché ?

Un lancement prévu pour septembre 2024

En ce qui concerne l’autonomie, on table sur une batterie d’environ 5 000 mAh, dans la lignée du modèle précédent. La vraie nouveauté se situe au niveau de la charge rapide. Le Redmi Note 14 Pro passerait à 90W, contre 67W pour son prédécesseur. De quoi réduire considérablement le temps passé branché à une prise.

Jusqu’ici, les détails sur les variantes de RAM et de stockage restent flous. On peut toujours s’attendre à plusieurs configurations pour s’adapter aux besoins de chacun. Côté connectivité, le support 5G est évidemment de la partie. Pour les autres fonctionnalités (WiFi, Bluetooth, NFC) qui viendront compléter la fiche technique, on attend encore des précisions.

Xiaomi prévoit de lancer officiellement sa nouvelle gamme de smartphones de milieu de gamme en Chine dès septembre 2024. Pour le marché européen, il faudra patienter jusqu’en novembre. Le positionnement tarifaire n’est pas encore connu, mais on suppose que le géant chinois reste fidèle à sa philosophie. C’est-à-dire, proposer un excellent rapport qualité-prix dans le segment de milieu de gamme.