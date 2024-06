Après des semaines de fuites et de spéculations, OnePlus officialise finalement son smartphone de milieu de gamme tant attendu : le OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Ce nouveau modèle arrive avec un prix abordable et des fonctionnalités prometteuses pour rivaliser avec les Redmi. Une option attrayante pour les utilisateurs soucieux de leur budget et recherchant un appareil performant.

Des performances pour le OnePlus Nord CE4 Lite 5G

Sous le capot, le Nord CE4 Lite 5G est alimenté par le chipset Snapdragon 695 5G de Qualcomm. Cette configuration se voit associée à 8 Go de RAM et à 128 Go de stockage interne. Nul doute que ce nouveau smartphone Nord vous offrira des performances solides. Il sera votre compagnon pour le streaming vidéo, les jeux occasionnels ou les tâches technologiques basiques.

L’écran du OnePlus Nord CE4 Lite 5G sera une dalle AMOLED en Full HD, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Il arrive avec une fonctionnalité intéressante : la technologie Aqua Touch. Cette technologie permet une meilleure réactivité tactile de l’écran, même lorsqu’il est mouillé ou présente des éclaboussures d’eau. Il est alors possible de l’utiliser normalement, même avec les mains humides.

OnePlus n’a cependant pas encore confirmé si le Nord CE4 Lite 5G dispose d’un indice IP officiel. Cela signifie que bien que l’Aqua Touch ne signifie pas que le smartphone est étanche. En plus de cette fonction, on retrouvera la charge rapide SuperVooc de 80 W, mais aussi une charge inversée de 5 W. Cette dernière est pratique pour recharger ses écouteurs Bluetooth ou autres accessoires avec son smartphone.

Découvrez la vidéo promotionnelle officielle sur les atouts du smartphone :

Et pour les photos ?

La photographie utilisera un capteur principal Sony LYT-600 de 50 MP avec stabilisation optique. Le module sera combiné à la caméra d’assistance en profondeur de 2 MP.

Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G se déclinera en deux teintes : « Super Silver » et « Mega Blue ». Les précommandes ont commencé depuis le 24 juin, avec une mise en vente générale prévue pour le 1er juillet 2024. Le téléphone sera en dessous des 400 euros avec ses 329 euros.