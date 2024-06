Fondée en 2010, Xiaomi s’est rapidement imposée sur le marché mondial des smartphones et des appareils connectés. Réputée pour ses produits performants à des prix abordables, elle s’est hissée au troisième rang des plus grands fabricants de smartphones. Après avoir développé un vaste écosystème de gadgets connectés, Xiaomi franchit un nouveau cap. Elle se lance sur le marché convoité de l’automobile électrique et vise clairement le segment haut de gamme avec sa berline SU7.

Un succès indéniable dans les smartphones

Xiaomi a connu une ascension fulgurante, devenant en un peu plus d’une décennie le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde. Ce succès repose sur une stratégie astucieuse basée sur un excellent rapport qualité-prix.

La marque chinoise propose en effet des appareils performants à des prix abordables. C’est ce qui lui permet de grimper rapidement les échelons pour se positionner juste derrière des géants comme Samsung et Apple. Pour 2024, la firme chinoise enregistre d’ailleurs un bond de 33 % sur la vente de smartphones. Elle se place derrière Samsung (60,1 millions) et Apple (50,1 millions) avec ses 40,8 millions d’unités vendus.

Le Redmi Note 11 Pro 5G, sorti en 2021, en est l’exemple parfait. Ce smartphone offre un processeur puissant compatible 5G, un superbe écran Oled 120 Hz et une autonomie impressionnante. Le tout, pour moins de 400 euros. La firme chinoise vise également le segment premium avec ses nouveaux fleurons Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 Ultra 5 G. Équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 3, ces smartphones proposent des performances de pointe à des prix plus abordables que la concurrence.

Xiaomi est présent dans de nombreux pays avec des offres adaptées aux spécificités de chaque marché. Cette expansion mondiale contribue également à son succès et lui permet de consolider sa position parmi les leaders du secteur.

La création d’un écosystème de gadgets connectée

Parallèlement à ses succès dans les smartphones, Xiaomi s’est aussi diversifiée avec un vaste portefeuille de produits connectés abordables. Parmi ceux-ci, on retrouve des bracelets d’activité aux enceintes intelligentes, en passant par les aspirateurs-robots et les trottinettes électriques. Cette stratégie lui permet de fidéliser ses clients en les intégrant dans un écosystème numérique complet.

« Nous touchons beaucoup de secteurs différents et c’est ce qui fait notre différenciation. Nous avons tout un écosystème qui nous permet une approche globale ». Comme l’a expliqué Guillaume Chaigneau, le directeur de Xiaomi France, lors de son passage chez BFMTech&Co en février 2023.

Xiaomi est ainsi devenu un acteur majeur de l’Internet des Objets (IoT). Son bracelet connecté Mi-Band, vendu à bas prix, a déjà séduit des millions d’utilisateurs. La marque innove également avec des produits comme le CyberDog, un robot-chien bourré de technologies avancées.

Xiaomi propose même des produits improbables en Chine, comme des matelas, des rameurs ou des sandales… Son offre compte plus de 2000 références, démontrant ainsi son ambition de créer un véritable écosystème complet autour de sa marque. Cette approche renforce, non seulement, la fidélité des clients, mais facilite aussi l’intégration des nouveaux produits dans leur quotidien.

Le pari risqué de Xiaomi avec la voiture électrique

En 2021, Xiaomi nous a surpris en annonçant son entrée dans l’industrie automobile. Un pari qui semble payant avec le lancement réussi de la berline électrique SU7. Celle-ci promet des performances de haut niveau (jusqu’à 578 ch), une autonomie de 800 km et une charge ultrarapide, la SU7. Rien que ces trois aspects lui permettent de rivaliser avec les modèles phares de Tesla ou NIO. Mais, c’est surtout son prix agressif qui pourrait bousculer le marché de la mobilité électrique. Cette voiture s’affiche, en effet, aux alentours de 30 000 euros dans son pays d’origine.

La SU7 se distingue aussi par son système d’exploitation HyperOS. Ce dernier est conçu pour gérer les smartphones, les voitures, les maisons connectées et autres appareils de son écosystème croissant. Human X Car X Home, la nouvelle stratégie de la marque, résume parfaitement cette vision d’un écosystème globalisé où tout fonctionne en symbiose. Sûrement, ses futures voitures intégreront des technologies avancées comme l’intelligence artificielle, la 5G et les systèmes d’aide à la conduite…

Cependant, malgré des investissements colossaux de 10 milliards de dollars sur 10 ans, le défi reste de taille pour Xiaomi. L’industrie automobile est extrêmement concurrentielle. De plus, les constructeurs historiques disposent d’un avantage certain en termes de savoir-faire et de notoriété.

Xiaomi parviendra-t-il à répéter son succès dans l’automobile comme il l’a fait dans les smartphones et l’électronique grand public ? Le temps nous le dira, mais l’entreprise semble décidément bien partie pour poursuivre son ascension fulgurante. En plus, elle devance stratégiquement ses concurrents comme Apple et Samsung sur le secteur. Ces derniers ne se sont pas encore lancés dans l’automobile.