Samsung Galaxy S24 FE : les détails du smartphone se précisent !

Le Galaxy S24 FE est l’un des smartphones les plus attendus de la gamme Samsung, et ce, pour de bonnes raisons. Il promet, en effet, de combiner des performances solides de la série Galaxy S avec un prix compétitif. Après les nombreuses rumeurs évoquées à son sujet, de nouvelles informations viennent éclaircir les caractéristiques de ce modèle prometteur. Alors, que peut-on attendre de cette variante Fan Édition ? C’est exactement ce que nous allons voir dans cet article.

Une autonomie améliorée, contre une charge rapide inchangée

Malgré des attentes élevées de la part des fans, le prochain Galaxy FE ne bénéficiera pas d’améliorations majeures en matière de charge rapide. Comme le confirme une récente certification de TUV Rheinland, la charge filaire reste limitée à 25 W. Un chiffre qui n’évolue pas par rapport à la version précédente, la S23 FE.

Il est évident que cette information pourrait en décevoir certains. Surtout à une époque où de nombreux smartphones issus d’autres marques offrent des vitesses de recharge supérieures. À titre d’information, il paraît que le Redmi Note 14 Pro passerait à 90 W en matière de charge rapide. On suppose que Samsung veut maintenir cette puissance pour garder le Galaxy S24 FE dans une fourchette de prix abordable.

Cependant, le Galaxy S24 FE se rattrape avec une batterie légèrement plus grande de 4 565 mAh. Cette amélioration, couplée à un écran et un processeur plus efficace, pourrait offrir une meilleure autonomie. TUV Rheinland a également confirmé la présence de la charge sans fil et de la charge inversée jusqu’à 9 W.

VOIR AUSSI : Norme Qi2 : les Samsung Galaxy Z Flip 6 et S24 sont-ils compatibles ?

Des compromis sur la performance pour garder un prix compétitif

En termes de performances, le Galaxy S24 Fan Édition sera propulsé par un processeur Exynos 2400. Cependant, selon certaines sources, il pourrait s’agir d’une version légèrement moins puissante,appelée Exynos 2400e. Cela reflète, encore une fois, une des stratégies de Samsung visant à réduire les coûts de son smartphone.

Pour autant, le géant sud-coréen songe toujours à offrir des performances raisonnables pour les utilisateurs. À noter que ce processeur reste suffisamment performant pour gérer les tâches courantes et les fonctionnalités avancées comme la Galaxy AI. N’empêche, les utilisateurs adeptes de jeux intensifs ou d’applications gourmandes en ressources pourraient observer quelques limitations en matière de performances.

Malgré ces compromis, le Samsung Galaxy S24 FE a de sérieux atouts. L’inclusion des fonctionnalités Galaxy AI, jusqu’ici réservées aux modèles plus onéreux, est un vrai plus. En outre, Samsung promet jusqu’à sept ans de mises à jour logicielles.